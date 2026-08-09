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'E20 धोरणावरील टीका निराधार; वाहनांमध्ये बिघाड झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही' - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणाचा बचाव केला.

cm devendra Fadnavis on E20 policy
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 10:44 PM IST

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पुणे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणाचा बचाव केला. त्यांनी सांगितले की, यावरील टीका अपुऱ्या पुराव्यांवर आधारित आहेत.

"इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांमध्ये काही बिघाड झाल्यास ग्राहकांनी त्याचे पुरावे सादर करावेत, असे आवाहन वाहन उत्पादक कंपन्यांनी केले आहे; परंतु आतापर्यंत असा कोणताही पुरावा घेऊन कोणीही पुढे आलेले नाही," असे फडणवीस म्हणाले.

इथेनॉल उत्पादनामुळे साखर कारखान्यांसाठी एक नवी दिशा खुली झाली आहे, असे सांगत त्यांनी नमूद केले की, सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे संसाधनांचा अधिक चांगला वापर होईल आणि साखर उद्योगातील अपव्यय कमी होईल.

आम आदमी पक्षाचे (आप) सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी आरोप केला होता की, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा न करता किंवा सध्याची वाहने अधिक इथेनॉल मिश्रणासाठी योग्य आहेत याची खात्री न करता सरकारने E20 धोरण बळजबरीने लागू केले.

केंद्र सरकारने आपल्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा बचाव केला आहे. व्यापक चाचण्या आणि मोठ्या प्रमाणावरील प्रत्यक्ष वापराच्या अनुभवातून असे दिसून आले आहे की, E20 (20 टक्के इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोलमुळे इंजिनची असामान्य झीज होणे, गंज लागणे किंवा वाहनाचे आयुष्य कमी होणे यांसारख्या समस्या उद्भवत नाहीत.

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TAGGED:

E20 POLICY
CM DEVENDRA FADNAVIS
इथेनॉल मिश्रण धोरण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
CM DEVENDRA FADNAVIS ON E20 POLICY

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