'रोनाल्डो साहेब तुम जियो हजारो साल', कोल्हापुरात जल्लोषात साजरा झाला फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा वाढदिवस
कोल्हापुरात फुटबॉल प्रेमींनी प्रसिद्ध फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला. यावेळी रोनाल्डोच्या चाहत्यांनी सामाजिक उपक्रम राबवत सामाजिक बांधिलकी जपली.
Published : February 5, 2026 at 8:59 PM IST
कोल्हापूर : 'क्रिकेटवेड्या देशात फुटबॉलवेडं कोल्हापूर' अशी फुटबॉल पंढरी कोल्हापूरची ओळख. याच फुटबॉलवेड्या शहरात अनेक आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटूंचा वाढदिवस अगदी थाटात साजरा केला जातो. पोर्तुगालचा स्टार फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याचा वाढदिवस गेली 12 वर्षे कोल्हापुरातील 'कट्टर ख्रिस्तियानो ग्रुप'च्या वतीनं साजरा केला जातो. कोल्हापुरातील त्याचे चाहते अनेक समाजोपयोगी उपक्रम राबवून दरवर्षी रोनाल्डोचा वाढदिवस दणक्यात साजरा करतात. यावर्षीही शहरात विविध सामाजिक उपक्रम राबवून आणि लक्ष्मीबाई जरग शाळेत उपयुक्त क्रीडा साहित्याचं वितरण, वृक्षारोपण, विद्यार्थ्यांसाठी विविध शालेय स्पर्धा तसंच रक्तदान शिबिराचं आयोजन करून रोनाल्डोचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. यावेळी फुटबॉलप्रेमींनी मोठ्या संख्येनं उपस्थिती लावली होती.
रोनाल्डोच्या वाढदिवसानिमित्त विविध उपक्रम : कोल्हापूर शहर हे नेहमीच कला आणि क्रीडाप्रेमासाठी ओळखलं जातं. मात्र इथं काही फुटबॉलप्रेमी युवकांनी खेळाला केवळ मनोरंजनापुरतं न ठेवता त्यातून समाजसेवेचा विधायक संदेश देण्याचा आदर्श उपक्रम राबवला आहे. ख्रिस्तीआनो रोनाल्डो या जागतिक कीर्तीच्या फुटबॉलपटूप्रती असलेल्या प्रेमातून 'कट्टर ख्रिस्तीआनो ग्रुप’ची स्थापना सन 2014 मध्ये करण्यात आली. स्थापनेपासून आजपर्यंत या ग्रुपनं सातत्यानं सामाजिक बांधिलकी जपत विविध उपक्रम राबवले आहेत. यामध्ये शाळेसाठी उपयुक्त क्रीडा साहित्याचं वितरण, वृक्षारोपण, विद्यार्थ्यांसाठी विविध शालेय स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, रक्तदान शिबिर यासारखे विविध सामजिक उपक्रम वर्षभर राबवले जातात.
केक कापून रोनाल्डोचा वाढदिवस साजरा : दरवर्षी 5 फेब्रुवारी रोजी ख्रिस्तीआनो रोनाल्डोच्या वाढदिवसानिमित्त हा ग्रुप समाजोपयोगी उपक्रमांचं आयोजन करतो. गेल्या 12 वर्षांपासून ही परंपरा अखंडपणे सुरू आहे. यावर्षीही या सामाजिक उपक्रमांचं आयोजन कोल्हापूर महानगरपालिका अंतर्गत श्रीमती लक्ष्मीबाई कृष्णाजी जरग विद्यामंदिर, जरग नगर, कोल्हापूर (शाळा क्रमांक 71) इथं जागतिक फुटबॉल पटलावर आपलं वर्चस्व निर्माण करणाऱ्या रोनाल्डोचा वाढदिवस जल्लोषात साजरा करण्यात आला. यावेळी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या हस्ते केक कापून रोनाल्डोचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला.
कट्टर रोनाल्डो चाहत्यांकडून समाजोपयोगी काम : या उपक्रमांतर्गत शाळेसाठी उपयुक्त क्रीडा साहित्याचं वितरण, वृक्षारोपण, विद्यार्थ्यांसाठी विविध शालेय स्पर्धा, तसंच रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आलं. विशेषतः विद्यार्थ्यांमध्ये कला आणि सर्जनशीलतेला वाव देण्यासाठी वयोगटानुसार चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेत यशस्वी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांचा बक्षीस देऊन सन्मानपूर्वक गौरव करण्यात आला. तसंच शाळेला आवश्यक असलेलं उपयुक्त क्रीडा साहित्य ग्रुपच्या वतीनं शाळेला प्रदान करण्यात आलं. या साहित्यामुळं विद्यार्थ्यांना क्रीडाविषयक सरावासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.
प्रणव भोपळेंचा सन्मान : या कार्यक्रमास शाळेच्या मुख्याध्यापिका नीता ठोंबरे, शिवाजी पाटील, शाळेतील सर्व शिक्षकवृंद, तसंच रोनाल्डो ग्रुपचे सभासद मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. यावेळी इंटरनॅशनल फ्रीस्टाईल फुटबॉल चॅम्पियन आणि चारवेळा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव कोरलेल्या प्रणव भोपळे यांचा सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. प्रणव भोपळे यांनी फुटबॉलची चित्तवेधक प्रात्यक्षिके विद्यार्थ्यांना दाखवली. यासोबतच फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोला चाहत्यांनी कोल्हापुरी पद्धतीनं शुभेच्छा दिल्या.
कोल्हापुरी फुटबॉल जागतिक स्तरावर दखल : काही दिवसांपूर्वी स्पेनच्या सुप्रसिद्ध सेव्हिया फुटबॉल क्लबनं इन्स्टाग्रामवरील अधिकृत पेजवरून कोल्हापूरच्या छत्रपती शाहू स्टेडियमचा फोटो पोस्ट केला होता. पोस्टमधील फोटोवर छत्रपती शाहू स्टेडियम असा स्पष्ट उल्लेख आहे. तसंच कोल्हापूर हे फुटबॉल जगणारे आणि फुटबॉलचा श्वास असणारे शहर आहे. आपल्या भारत दौऱ्यामध्ये आपण पुढं कुठं जायचं, असा प्रश्न त्यांनी पोस्टमधून केलाय. सेव्हिया एफसीच्या पोस्टमुळं फुटबॉलवेड्या कोल्हापूरची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेली आहे.
