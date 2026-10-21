दुष्काळामुळे अन्नधान्य टंचाईचे संकट; राज ठाकरेंचा दावा
आगामी काळात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारला परिस्थिती हाताळणे कठीण जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला.
Published : October 21, 2026 at 10:27 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर झाला असून, आगामी काळात अन्नधान्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारला परिस्थिती हाताळणे कठीण जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला. त्याचवेळी पुढील चार ते पाच महिन्यांत देशात मोठी राजकीय घडामोड घडेल, असा दावाही त्यांनी केलाय. मुंबई प्रेस क्लबमध्ये आज पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना त्यांनी अनेक विषयांबाबत मत मांडले.
दुष्काळ आणि अन्नधान्य टंचाईचा इशारा : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा उल्लेख करताना त्यांनी पाणीटंचाई, शेतीचे नुकसान आणि अन्नधान्याच्या संभाव्य टंचाईकडे लक्ष वेधले. या परिस्थितीचे परिणाम आगामी काळात अधिक तीव्र होऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले. दुष्काळामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, देशातील राजकीय घडामोडींविषयी राज ठाकरे यांनी केलेल्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. आगामी चार ते पाच महिन्यांत नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडतील, याबाबत त्यांनी कोणतेही ठोस तपशील दिले नाहीत. देशातील सध्याची राजकीय परिस्थिती, निवडणूक प्रक्रिया, ईव्हीएम आणि लोकशाहीच्या सद्यस्थितीवर राज ठाकरे यांनी भाष्य केले. आगामी काही महिन्यांत देशात मोठी उलथापालथ होऊ शकते. सरकारकडून चुका होत राहिल्या आणि जनतेमधील असंतोष वाढत गेला, तर लोक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरतील. देशाला पंतप्रधान नसण्याची वेळही येऊ शकते, असे सूचक विधान त्यांनी केले.
मतदान बॅलेट पेपरवरच व्हावे : निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमच्या वापरावर प्रश्न उपस्थित करत राज ठाकरे यांनी बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी पुन्हा केली. जगातील अनेक देशांमध्ये निवडणूक प्रक्रियेबाबत वेगवेगळे निर्णय घेतले जात असताना भारतातही मतदानाच्या पारदर्शकतेवर चर्चा व्हायला हवी, असे ते म्हणाले. 2018 पासून आपण बॅलेट पेपरवर मतदान व्हावे, यासाठी प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील कारवाईवर टीका : विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा संदर्भ देत त्यांनी सरकार आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर टीका केली. आंदोलन करणारी मुले केवळ एका विषयासाठी रस्त्यावर उतरली नव्हती, तर त्यांच्या मनातील असंतोषही त्यातून व्यक्त होत होता. शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करण्याची गरज काय होती, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जनतेच्या मनातील नाराजी वेगवेगळ्या घटनांमधून समोर येत असल्याचेही ते म्हणाले.
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