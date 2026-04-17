मोसंबीचा बालेकिल्ला धोक्यात! निसर्गाच्या लहरीपणामुळं शेतकरी हवालदिल; केशर आंब्याला मिळतेय पसंती

अवकाळी पाऊस आणि सरकारी अनास्थेमुळं मोसंबी उत्पादनात 40% घट झाली आहे. त्रास कमी आणि दर जास्त असल्यानं आता शेतकरी मोसंबीऐवजी केशर आंबा लागवडीकडं वळत आहेत.

शेतकऱ्यानं उद्ध्वस्त केली मोसंबी बाग (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 17, 2026 at 8:36 PM IST

छत्रपती संभाजीनगर : एकेकाळी असलेलं मोसंबीचं आगार निसर्गाच्या अवकृपेनं उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी पाऊस, असा निसर्गाचा लहरीपणा त्यात शेतकरी मात्र भरडला जातोय. सरकारी अनुदान मिळवण्यासाठी येणाऱ्या अडचणींमुळं आता मोसंबी नकोच असं म्हणत दुसरं पिक घेण्यासाठी प्रयत्नशील व्हावं, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होत आहे. त्यामुळं केशर आंब्याच्या लागवडीकडं कल वाढला आहे. फळाला मिळणारा अधिक दर आणि होणारा त्रास देखील कमी असल्यामुळं त्याप्रमाणं लागवडीत बदल झाला आहे. "मराठवाडा हा मोसंबीचा मोठा उत्पादक भाग असताना त्यात चाळीस टक्के इतका परिणाम झालाय," अशी माहिती अभ्यासक तसंच शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी दिली.

शेतकऱ्यानं उध्वस्त केली मोसंबी बाग : पैठण आणि पाचोड तालुका मोसंबीसाठी प्रसिद्ध असलेला भाग मानला जातो. रसरशीत आणि दर्जेदार फळासाठी हा भाग अग्रणी राहिला आहे. मात्र आज कष्टानं वाढवलेली मोसंबीची माग बळीराजा स्वतःच उद्ध्वस्त करायला पुढं सरसावला आहे. पैठण तालुक्यातील विकास डवने यांनी आपल्या मोसंबीच्या बागेवर स्वतःच्या हातानं कुऱ्हाड फिरवली आहे. त्यांच्याकडं दोन एकर शेतात तब्बल तीनशे झाडं असून पाण्याअभावी ती पूर्ण सुकली असल्यानं त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. "उन्हाचा पारा चढल्यानं उष्णतेचं प्रमाण खूप वाढत आहेत. परिणामी भूजल पातळीत कमालीची घट होत आहे. फळबागांना पाणी मिळत नसल्यानं त्या पूर्णपणे सुकू लागल्या आहेत. लावलेला खर्च तर निघेना शिवाय त्यांना वाढवणं किंवा जगवणं शक्य नसल्यानं आता मोसंबीपेक्षा इतर पिकांचा विचार करत आहे," असं शेतकरी विकास डवने यांनी सांगितलं.

मोसंबी आहे प्रतीक्षेचं पीक : फळबागांमध्ये मोसंबी हे पिक प्रतीक्षा केल्यावर मिळणारं पीक मानलं जातं. मोसंबीची बाग लावल्यानंतर किमान पाच वर्षापर्यंत फळधारणा व्हायला लागते. त्यानंतर हळूहळू मोसंबी यायला सुरुवात होते. अनेक शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टानं फळबाग वाढवली. मात्र, अतिउष्णता आणि पाण्याची कमतरता यामुळं आलेलं फळ सुकत असल्यानं मागील काही वर्षांमध्ये निसर्गाचं चक्र बिघडल्यानं या लहरीपणाचं नुकसान शेतकऱ्यांना सोसावं लागत आहे. त्यामुळं त्रस्त झालेल्या जगाच्या पोशिंद्यानं नुकसान करणारे पिक नको म्हणत हातानं मोसंबी बाग उद्ध्वस्त करायला सुरुवात केली आहे.

मोसंबीपेक्षा आंबा बरा : "मराठवाडा मोसंबीचे माहेरघर अशी ओळख पुसत चालली आहे. त्याच्या जागी केशर आंबा ही शेतकऱ्यांची दुसरी पसंती ठरत आहे. मोसंबीसाठी घ्यावी लागणारी काळजी, फळधारणा होण्यास लागणार कालावधी आणि नंतर बाजारपेठेत मिळणारे दर पाहता हे फळ घेणं अवघड झालं आहे. त्यामुळं केशर आंब्याला पसंती दिली जात आहे. केशर आंबा सुरुवातीला गुजरातमध्ये सर्वाधिक होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये तो मराठवाड्यात स्थिरावतो. कमी देखभालीत चांगलं उत्पन्न देत असल्यानं मोसंबी ऐवजी केशर आंबा घेण्याकडं शेतकरी पसंती देत आहेत. मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मागील पंधरा वर्षात अनेक आंदोलन करण्यात आली. मात्र, सरकार आर्थिक मदत देण्यास किंवा पाठबळ देण्यास पुढाकार घेत नसल्यानं ही परिस्थिती निर्माण झाली," असं शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी म्हणाले.

हेही वाचा :

  1. मंत्री प्रताप सरनाईक यांची कोल्हापूर बसस्थानकावर रेड! स्वच्छतागृह साफ दिसल्यानं झाले थक्क; 1 जूनपासून राज्यातील 'एसटी स्वच्छतागृहे मोफत'
  2. 'डिलिमिटेशन'मुळे दक्षिणेचा आवाज कमी होईल, राज ठाकरे यांचा महिला आरक्षणाला पाठिंबा
  3. मोतीलाल नगर पुनर्विकासाचा मास्टर प्लॅन अनावरण; मूलनिवासींना मिळणार तब्बल 1600 चौरस फुटांचं घर

