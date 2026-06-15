वरुड मोर्शीच्या संत्र्यांवर संकट ! एकेकाळी समृद्धीचं प्रतीक असलेला ऑरेंज बेल्ट कसा आला अडचणीत ?
जगभरात संत्र्यांची ओळख ही नागपूर ऑरेंज म्हणून आहे. मात्र सर्वाधिक संत्रा उत्पादन अमरावती जिल्ह्यातील वरुड आणि मोर्शी तालुक्यात होते. आता हा ऑरेंज बेल्ट अडचणीत आहे.
Published : June 15, 2026 at 8:04 PM IST
अमरावती : जगभरात संत्र्यांची ओळख ही नागपूर ऑरेंज म्हणून असली, तरी प्रत्यक्षात सर्वाधिक संत्रा उत्पादन अमरावती जिल्ह्यातील वरुड आणि मोर्शी तालुक्यात होते. एकेकाळी संत्रींमुळे या भागातील अर्थव्यवस्था फुलली, हजारो शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालेत आणि ग्रामीण भागात समृद्धी आली. मात्र गत काही वर्षात संत्र्यांचा दर्जा घसरणं, रोगराई वाढणं, झाडांचं आयुष्य कमी होणं आणि बाजारातील स्पर्धा तीव्र होणं, यामुळे संत्री उत्पादकांसमोर मोठ संकट उभं ठाकलं आहे. वरुड मोर्शी मतदारसंघाचे तीन वेळा नेतृत्व करणारे आणि महाराष्ट्राचे माजी कृषिमंत्री हर्षवर्धन देशमुख यांनी या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेत संत्रा उत्पादनातील बदल, झालेल्या चुका आणि भविष्यातील उपाय योजना याबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सविस्तर प्रकाश टाकला.
संत्र्यांमुळं बदलली वरुड- "मोर्शीची अर्थव्यवस्था : 1990 पूर्वी संत्र्यांची लागवड ही प्रामुख्यानं आर्थिक दृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांपूरती मर्यादित होती. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी संत्री हे उत्पन्नाचं मुख्य साधन नव्हतं. मात्र मुख्यमंत्री म्हणून शरद पवार यांनी रोजगार हमी योजनेवर आधारित फलोत्पादन योजना सुरू केली. 1993 मध्ये संत्र्यांचा या योजनेत समावेश झाल्यानंतर संत्री लागवडीचा झपाट्यानं विस्तार झाला. पुढील दहा वर्ष संत्री उत्पादकांना मोठा आर्थिक फायदा झाला. वरुड आणि मोर्शी परिसरातील अनेक गावांची अर्थव्यवस्था संत्र्यांवर आधारित झाली आणि हा संपूर्ण पट्टा समृद्ध झाला," असं हर्षवर्धन देशमुख म्हणाले.
समृद्धीनंतर सुरू झाला ऱ्हास : "संत्री उत्पादनात वाढ झाली, पण त्याचबरोबर काही मूलभूत चुका देखील झाल्या. संत्रा बागांसाठी वापरण्यात आलेलं रूट स्टॉक अर्थात मूळ रोप यांच्या दर्जांकडं पुरेसं लक्ष दिलं गेलं नाही. विशेषतः गलगल या मूळ रोपाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला. सुरुवातीला ही झाडं आकर्षक दिसत असली, तरी त्यांचं आयुष्य कमी असल्याचं पुढं दिसून आलं," असं हर्षवर्धन देशमुख म्हणाले.
रूट स्टॉकची चूक ठरली घातक : "संत्रा झाडांचं आयुष्य साधारण 20 ते 25 वर्ष असावं. मात्र चुकीच्या रूट स्टॉकमुळं अनेक झाडं दहा वर्षानंतरच कमजोर होऊ लागलीत," असं हर्षवर्धन देशमुख म्हणाले. "याचा परिणाम म्हणजे झाडांवर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आणि संत्राचा दर्जा घसरत गेला. परिणामी वरुड मोर्शीच्या संत्र्याची बाजारातील स्पर्धात्मकता कमी झाली. एकेकाळी संत्री म्हटली की ती वरुड, मोर्शीची ओळख होती. मात्र आता राजस्थान सारख्या राज्यांमध्येही उत्कृष्ट दर्जाची संत्री उत्पादित होऊ लागली आहे. इतर राज्यातील गुणवत्तापूर्ण उत्पादनामुळे विदर्भातील संत्र्यांची मागणी घटू लागली. दर्जा सुधारला नाही, तर भविष्यात परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते," अशी भीती देखील हर्षवर्धन देशमुख यांनी व्यक्त केली.
कोळशी रोगाविरुद्ध सामूहिक लढाई : "1983- 84 च्या दुष्काळानंतर संत्रा बागा मोठ्या प्रमाणावर कमजोर झाल्या. त्याच काळात कोळशी आणि वाईट फ्लायचा प्रादुर्भाव वाढला. वाईट फ्लायमुळे झाडांवर चिकट पदार्थ साचत असे. त्यावर बुरशी वाढून पानं काळी पडत आणि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बाधित होत असे. याचा झाडांवर दुष्परिणाम झाला. पानं काळी पडू लागली. झाडांची वाढ खुंटली, उत्पादन कमी व्हायला लागलं आणि झाडं कमजोर झालीत. त्यावेळी संत्रा उत्पादक मोठ्या संकटात सापडले," असं हर्षवर्धन देशमुख यांनी सांगितलं.
गलगल वर कलम बांधल्यामुळे परिणाम :
* झाडांचा आयुष्य घटलं.
* रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला.
* उत्पादनाची गुणवत्ता कमी झाली.
* फळांचा आकार व दर्जा घसरला.
* शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान वाढलं.
सामूहिक फवारणीचा प्रयोग ठरला यशस्वी : "कोळशी आणि वाईट फ्लायच्या प्रादुर्भावामुळे अडचणीत सापडलेल्या संत्रा बागांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी सामूहिक फवारणीची संकल्पना राबवली. वरुड, मोर्शी काटोलसह अमरावती, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक फवारणी करण्यात आली. त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला," असं हर्षवर्धन देशमुख म्हणाले.
रूट स्टॉक नसल्यानं उत्पादनावर परिणाम :
* दर्जेदार रूट स्टॉक नसल्यानं उत्पादनावर परिणाम झाला.
* झाडांचा आयुष्य कमी झालं.
* रोगप्रतिकारक्षमता घटली.
* बाजारपेठेत विश्वास कमी झाला.
राज्यात फलोत्पादन क्रांती : "महाराष्ट्रातील फलोत्पादन विस्तारमागं शरद पवार यांचं धोरण महत्त्वाचं ठरलं," असं हर्षवर्धन देशमुख म्हणाले. "रोजगार हमीवर आधारित फलोत्पादन योजना ही महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी संकल्पना ठरली. त्यामुळे राज्यातील फळ उत्पादनात मोठी वाढ झाली. वरुड आणि मोर्शीतल्या संत्रा उत्पादकांना यामुळे चांगला लाभ मिळाला," असं देखील हर्षवर्धन देशमुख यांनी सांगितलं.
फलोत्पादन क्रांतीचा परिणाम :
* 1990 च्या दशकात फळ उत्पादनाचं अत्यल्प असणारं प्रमाण पुढील दोन दशकात झपाट्यानं वाढलं.
* संत्री, द्राक्ष, डाळिंब यांसारख्या पिकांचा विस्तार होऊन महाराष्ट्र देशातील प्रमुख फलोत्पादक राज्य बनलं.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हानं :
* वाढती स्पर्धा
* गुणवत्तेचा प्रश्न
* उत्पादन खर्च वाढ
* बाजारातील कमी मागणी
* रोगराई आणि हवामान बदल
संकटावर मात करण्यासाठी उपाय : "संत्रा उत्पादन वाचवायचं असेल तर रूट स्टॉकमध्ये बदल करणं आवश्यक आहे," असं मत हर्षवर्धन देशमुख यांनी मांडलं. जंबेरी तसेच नव्यानं विकसित करण्यात आलेल्या काही सुधारित रूट स्टॉकचा वापर करण्याचा सल्ला देखील हर्षवर्धन देशमुख यांनी दिला. "रूटस्टॉकमध्ये बदल केला तर झाडांचं आयुष्य वाढेल, फळांचा आकार सुधारेल, गुणवत्तेत वाढ होईल. रोग प्रतिकार क्षमता वाढेल आणि उत्पादन अधिक स्थिर होईल," अशी आशा देखील हर्षवर्धन देशमुख यांनी व्यक्त केली.
सामूहिक फवारणीचा फायदा
* कोळशीचा प्रादुर्भाव कमी झाला.
* झाडांची प्रकृती सुधारली.
* उत्पादनात स्थिरता आली.
* आज हा रोग पूर्वी इतका गंभीर दिसत नाही.
अशी आहे आजची परिस्थिती : "संत्रा उत्पादनासमोरील संकट हे केवळ हवामान किंवा बाजारपेठेमुळं निर्माण झालेलं नाही. दर्जेदार रोपं, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, रोग नियंत्रण आणि बाजाराभिमुख उत्पादन या चार गोष्टींकडं दुर्लक्ष झाल्याचा परिणाम आज दिसत आहे. जर आधुनिक रूट स्टॉक, दर्जेदार रोपं, सूक्ष्म सिंचन, मृदा आरोग्य व्यवस्थापन आणि शास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब केला, तर वरुड मोर्शीतली संत्री पुन्हा एकदा देशभरात आपली वेगळी ओळख निर्माण करू शकते," असा विश्वास हर्षवर्धन देशमुख यांनी व्यक्त केला.
* वरुड मोर्शी या देशातील सर्वात मोठा संत्रा उत्पादक पट्टा.
* 1990 नंतर फलोत्पादन योजनेमुळं संत्रा लागवडीत मोठी वाढ.
* चुकीच्या रूट स्टॉक मुळं झाडांचं आयुष्य आणि गुणवत्ता भेटली.
* रोगराई आणि दर्जा घसरल्यामुळे बाजारातील स्पर्धा वाढली.
* राजस्थान सारख्या राज्यातील संत्र्यांनी बाजारपेठेत आव्हान निर्माण केलं.
* जंबेरी व सुधारित रूट स्टॉकचा वापर हा महत्त्वाचा उपाय.
* सामूहिक फवारणीमुळं कोळशी रोगावर नियंत्रण मिळवण्यात यश.
* वैज्ञानिक व्यवस्थापन केल्यास वरुड मोर्शीची संत्री पुन्हा सुवर्णकाळ अनुभवू शकते.
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