स्वतःहून बलात्कार करुन घेणाऱ्या महिलांवर गुन्हा दाखल करुन नावे, फोटो समाजासमोर आणा; माजी राज्यमंत्री सुबोध सावजी यांची मागणी
स्वतःहून बलात्कार करुन घेणाऱ्या महिलांवर गुन्हा दाखल करून यांची नावे, फोटो समाजासमोर आणावी...माजी राज्यमंत्री सुबोध सावजी यांची राज्यपालांकडे अजब मागणी आणि वादग्रस्त वक्तव्य...
Published : April 16, 2026 at 5:42 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 6:47 PM IST
बुलढाणा - जिल्ह्यात एका नव्या वादग्रस्त वक्तव्यानं खळबळ उडाली आहे. माजी राज्यमंत्री सुबोध सावजी यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याकडं एक अजब निवेदन दिलं आहे. त्यात त्यांनी “स्वतःहून बलात्कार करुन घेणाऱ्या महिलांवर गुन्हा दाखल करून त्यांची नावे आणि फोटो समाजासमोर आणावेत,” अशी मागणी केली आहे. या मागणीमुळे राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
सुबोध सावजी यांच्या निवेदनानुसार, बलात्कार दोन प्रकारचे असतात. एक म्हणजे जबरदस्तीने केलेला बलात्कार आणि दुसरा स्वार्थ, पैसा कमवण्यासाठी किंवा इतर हेतूने स्वतःहून करवून घेतलेला बलात्कार. जबरदस्तीच्या बलात्कार प्रकरणात पीडित महिलांची नावे आणि ओळख गुप्त ठेवणे योग्य असल्याचं त्यांनी मान्य केलं. मात्र, ज्या महिलांनी स्वार्थासाठी बलात्कार करवून घेतला, त्या “व्यभिचारी” असल्याचे म्हटले आणि अशा महिलांना समाजासमोर आणणे हे त्यांचे आणि राज्यातील जनतेचे मत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
माजी राज्यमंत्री राहिलेले सुबोध सावजी निवेदनात पुढे म्हणतात, “बलात्कार हा गंभीर गुन्हा आहे. मात्र, आजकाल काही महिलांमध्ये स्वार्थासाठी, पैशासाठी किंवा बदनामी करण्यासाठी स्वतःहून बलात्कार करवून घेण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. अशा व्यभिचारी महिलांना कायद्याने शिक्षा व्हायला हवी. जबरदस्तीने झालेल्या बलात्कारात पीडितेची ओळख गुप्त ठेवलीच पाहिजे, पण जे स्वतःहून हे करतात त्यांची नावं, फोटो आणि पुरावे समाजासमोर आणले पाहिजेत. यामुळे समाजात नैतिकता रुजेल आणि खोट्या आरोपांना आळा बसेल. मी राज्यपाल महोदयांकडे याबाबत निवेदन दिलं आहे. यावर शासनाने गांभीर्यानं विचार करावा. समाज हा दोघांचाही आहे, पुरुषांचाही आणि महिलांचाही. पण न्याय दोन्ही बाजूंना मिळाला पाहिजे. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे खऱ्या पीडितींची विश्वासार्हता कमी होते. म्हणून ही मागणी केली आहे.”
उल्लेखनीय बाब म्हणजे नाशिकच्या अशोक खरात प्रकरणानंतर याच संदर्भात सावजी यांनी राष्ट्रपतींनाही यापूर्वीच पत्र लिहून आपलं मत कळवलं आहे. त्यानंतर त्यांनी आता राज्यपालांनी पत्र लिहून यासंदर्भातील अजब मागणी केली आहे.
