छत्रपती संभाजीनगरात लहान मुलांमध्ये वाढली गुन्हेगारी, मानसोपचार तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता
छत्रपती संभाजीनगरात लहान मुलांमधील वाढती गुन्हेगारी आणि माध्यमांचा त्यांच्यावर होणारा परिणाम ही आजच्या काळातील एक गंभीर समस्या बनली आहे.
Published : July 2, 2026 at 7:29 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - शहरातील वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळं सर्वसामान्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. विशेष म्हणजे, या घटनांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग असल्याची बाब समोर आली आहे. गेल्या महिनाभरात घडलेल्या तीन घटनांनी समाजाला विचार करण्यास भाग पाडलं. या घटनांमध्ये गुन्हा करणारे शाळकरी विद्यार्थी असल्याचं समोर आलंय. मुलांचं आसपासचं वातावरण, त्यांची संगत, समाजमाध्यमांवर घालवला जाणारा वाढता वेळ आणि त्यावरील हिंसक दृश्याचा त्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत असल्याची भीती मानसोपचारतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
विद्यार्थ्यांशी संवाद वाढवण्याची गरज - शाळा आणि घर या दोन्ही ठिकाणी विद्यार्थ्यांशी संवाद वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मोबाईलवर सातत्यानं हिंसक दृश्ये पाहिल्यामुळं अशा कृतींचं गांभीर्य मुलांच्या मनात कमी होत असून, याकडं खऱ्या अर्थानं लक्ष देण्याची वेळ आल्याचं मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. संदीप शिसोदे यांनी सांगितलं.
अशा घडल्या घटना - शहरातील वाढत्या गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. गेल्या महिन्यात वेरूळ परिसरात गुंड आणि पोलिसांमधील वादादरम्यान एका शिक्षकाला बेदम मारहाण करण्यात आली. या मारहाणीत त्या शिक्षकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये एका अल्पवयीन मुलाचाही समावेश होता. दुसऱ्या घटनेत, 'फर्स्ट क्राय' प्री-स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या अडीच वर्षांच्या मुलानं त्याच शाळेतील 23 महिन्यांच्या चिमुकल्याला मारहाण करून त्याच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी चावे घेतल्याची घटना घडली. यात संबंधित बालक गंभीर जखमी झाला आहे. एवढ्या लहान वयातील मुलगा इतक्या आक्रमकपणे कसा वागू शकतो, असा प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित झालाय. तिसऱ्या घटनेत, छावणी परिसरातील 'सेंट फ्रान्सिस' शाळेत नववीत नापास झालेल्या विद्यार्थ्याने दाखला घेण्यासाठी शाळेत आल्यानंतर आपल्या वर्गशिक्षकावर चाकूनं हल्ला केला. या हल्ल्यात शिक्षक गंभीर जखमी झाले आहेत.
गुन्ह्यांचे प्रमाण 2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले - या सलग घटनांमुळं लहान मुलांमध्ये द्वेष, आक्रमकता आणि मारण्याची वृत्ती वाढत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. संदीप शिसोदे यांच्या माहितीनुसार, कोविडपूर्व काळात अल्पवयीनांकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांचं प्रमाण 1 टक्क्यांपेक्षा कमी होतं. मात्र, आता ते जवळपास 2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे."
मुलांमध्ये वाढती आक्रमकता : गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या अनेक गुन्हेगारी घटनांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग वाढताना दिसत आहे. मुलांमधील आक्रमकता पूर्वीपेक्षा अधिक वाढल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. घरातील वातावरण, परिसरातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीची संगत ही त्यामागील प्रमुख कारणे असल्याचं सांगितलं जातंय. सोशल मीडियावर मारामारी, चाकू हल्ले, खून यांसारख्या घटनांचं मोठ्या प्रमाणात सादरीकरण उपलब्ध होतं. लहान वयातच मुलांच्या हाती मोबाईल आल्यामुळं त्यांना असे व्हिडिओ सहज पाहायला मिळतात. अशा प्रकारचं हिंसक सादरीकरण वारंवार पाहिल्यानं त्या कृतींबद्दल आकर्षण निर्माण होऊ शकतं. तसंच, अशा कृतींचं गंभीर परिणाम काय होतात, याची जाणीव मुलांना पुरेशी नसते. परिणामी, तेही तशाच प्रकारच्या कृती करण्याकडं वळू शकतात, असं डॉ. शिसोदे यांनी सांगितलं.
संवाद वाढवणं काळाची गरज - आजच्या काळात घरातील प्रत्येकजण मोबाईलमध्ये व्यग्र असल्यामुळं कुटुंबातील संवाद कमी झाला आहे. त्यामुळं मुलांकडं पुरेसं लक्ष दिलं जात नाही. मुलांची संगत कोणाशी आहे, ती दिवसभर काय करतात, कोणता आशय पाहतात, याची माहिती अनेक पालकांना नसते. शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडं गांभीर्यपूर्वक लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिक्षकांनी त्यांच्याशी बोलणं वाढवून त्यांच्या मनात काय सुरू आहे याचा आढावा घेणं आवश्यक झालं आहे. घरी देखील मुलांशी आई वडिलांचा संवाद वाढण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्या मुलांच्या संगती, त्यांचे अभ्यासाऐवजी मोबाईलकडं असणारं आकर्षण याकडं लक्ष द्यावं लागणार आहे. विशेषतः मुलांकडं मोबाईल देण्याची गरजच नाही, लहानपणापासून ते टाळावं लागेल तरच मुलांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होईल असं मत संदीप शिसोदे यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा -