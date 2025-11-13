'गुन्हा पीडितांना मिळणार वेळेवर भरपाई'; अमरावती वरुड अत्याचार प्रकरणी जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
बलात्कार, हत्या आणि ॲसिड अटॅक अशा प्रकरणात गुन्हा पिडीतांना त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मदत व्हावी यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वपूर्ण निकाल दिलाय.
अमरावती : बलात्कार, हत्या आणि ॲसिड अटॅक अशा प्रकरणात गुन्हा पीडितांना नुकसान भरपाई त्वरित मिळावी आणि गरीब कुटुंबातील गुन्हा पीडितांना त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मदत व्हावी यासाठी देशभरातील उच्च न्यायालयासह सर्व जिल्हा न्यायालय आणि इतर सर्व न्यायपालिकांनी स्वतः लक्ष द्यावे आणि गुन्हा पीडितांना मदत व्हावी यासंदर्भात तीन नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिलाय. अमरावती जिल्ह्यात वरूड तालुक्यातील एका कुटुंबात आईच्या मृत्यूनंतर गुन्हा पीडित युवतीच्या मदतीसाठी धडपड करणाऱ्या 'दिशा' या सामजिक संस्थेच्या वतीनं या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिक दाखल केली होती.
'असे' आहेत निर्देश : गुन्हा पीडितांना भरपाई योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी खालच्या न्यायालयांनी लक्ष द्यावं. अनेकदा पीडित व्यक्तींना कायद्यानुसार हक्काची भरपाई मिळण्यासाठी स्वतः धावपळ करावी लागते. गुन्हा पीडितांना राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडं स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची आहे. ही प्रक्रिया फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५७ ए , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम अर्थात पोस्को कायद्यानुसार राबविण्यात यावी, प्रत्येक राज्यानं लैंगिक अत्याचार, ॲसिड अटॅक, मानव तस्करी आणि इतर शारीरिक व मानसिक हानी होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी भरपाई योजना तयार केली आहे. भरपाईचे नियम ठरविण्याचे अधिकार राज्य विधी सेवा प्राधिकरण किंवा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे आहेत. असं असलं तरी प्राथमिक आदेश देण्याची जबाबदारी न्यायालयांची आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगरथ्ना आणि आर.महादेवन यांच्या खंडपीठानं तीन नोव्हेंबरला दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केलंय.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
- या आदेशाची प्रत सर्व उच्च न्यायालयांना पाठवावी.
- उच्च न्यायालयांनी ती प्रत सर्व मुख्य न्यायाधीशांमार्फत सत्र आणि विशेष न्यायालयांना पाठवावी.
- राज्य न्यायिक अकादमीमध्ये प्रशिक्षणार्थी न्यायाधीशांना शिक्षण दिलं जावं.
जनहित याचिका दाखल करण्याचं कारण : गुन्हा पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी अमरावतीच्या 'दिशा' या सामाजिक संस्थेच्या संचालक ॲड. ज्योती खांडपासोळे यांनी २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. "त्यावेळी न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी गुन्हा पीडितांना आर्थिक मदत देण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशांतर्गत शासनाची योजना जाहीर झाली. मात्र, त्या योजनेचा लाभ गुन्हा पीडित कुटुंबाला मिळण्यास अनेक अडचणी येत असल्याचं निदर्शनास आलं. यामुळं आता सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका आम्ही दाखल केली," असं ॲड. ज्योती खांडपासोळे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितलं.
'या' घटनेमुळं दाखल केली जनहित याचिका : अमरावती जिल्ह्यात वरूड तालुक्यात येणाऱ्या गावात एका मेंटल रिटायर्ड युवतीवर बलात्कार झाला होता. या प्रकरणात अमरावती जिल्हा न्यायालयानं आरोपीला २ डिसेंबर २०२३ रोजी १० वर्षाची कारावासाची शिक्षा आणि ३ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणानं मनोधैर्य योजनेंतर्गत त्या २५ वर्षीय मेंटल रिटायर्ड पीडित युवतीसाठी २ लाख रुपये मंजूर केले होते. ही रक्कम बँकेत फिक्स डिपॉझिट करण्यात आली. मात्र, "ही रक्कम बँकेत ठेवीस्वरूपात न राहता माझ्या हातात मिळावी. या रकमेतून पीडित मुलीसाठी नर्स ठेवता येईल. तिची काळजी घेता येईल यासाठी मदत होईल," असं पीडितेच्या आईचं म्हणणं होतं. "यासाठी पीडितेची आई सतत आपल्या गावावरून अमरावतीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडं चकरा मारत होती. १० मे २०२४ ला मात्र आईचं निधन झालं आणि पीडित मुलगी एकटी राहिली. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. गुन्हा पीडितांसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केलाय. ज्यांच्यामुळं मी जनहित याचिका दाखल केली, त्या पीडित युवतीचा देखील आईच्या मृत्यूनंतर अवघ्या तीन महिन्यांनी मृत्यू झाला," असं ज्योती खांडपासोळे यांनी सांगितलं.
'ईटीव्ही भारत' नं प्रकाशित केली होती करुण कहाणी : "लैंगिक पीडित मुलीच्या भविष्यासाठी झगडणाऱ्या आईचं निधन; मुलीचं पुढं काय?" या मथळ्याखाली 'ईटीव्ही भारत' नं ११ मे २०२४ ला आईच्या मृत्यूनंतर त्या पीडित मुलीचं काय होईल? असा प्रश्न उपस्थित करत नुकसान भरपाई योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी तिच्या आईच्या संघर्षाची कहाणी प्रकाशित केली होती. घडलेल्या दुर्दैवी प्रसंगानंतर 'दिशा' संस्थेच्या संचालक ॲड. ज्योती खांडपासोळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता.
जबाबदारीनं जनहित याचिका
- स्वहितासाठी जनहित याचिका दाखल करता येत नाही.
- स्वहितासाठी जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यावर होते कारवाई.
- पीडित कुटुंबाचे प्रश्न सर्वांसमोर यावेत यासाठी जनहित याचिका मोठ्या जबाबदारीनं करावी लागते.
