नाशिकमध्ये गुन्हेगारीचा कळस : 6 गंभीर गुन्ह्याचा एसआयटी मार्फत तपास, नाशिककर हादरले
कुंभनगरी, धार्मिक, पर्यटन आणि वाईन कॅपिटल सिटी म्हणून नाशिकची ओळख आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून नाशिकमध्ये वाढलेल्या गुन्हेगारीने कळस गाठला आहे.
Published : April 21, 2026 at 1:40 AM IST|
Updated : April 21, 2026 at 1:53 AM IST
नाशिक : शहरात भोंदू बाबा अशोक खरात, टीसीएस महिला अत्याचार, त्र्यंबकेश्वर दर्शन काळाबाजार, धर्मांतर आणि म्हाडा अशा विविध प्रकरणांमध्ये एकाच वेळी सहा एसआयटी पथक काम करत आहेत. एकीकडं गुन्हेगारीमुळे शांत, पर्यटनासाठी अध्यात्मिक,धर्मिक शहर, वाईन कॅपिटल ते कुंभनगरी अशी ओळख असलेल्या नाशिकच्या प्रतिष्ठेला अशा प्रकरणांमुळे धक्का पोहोचला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नाशिककरांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण : भोंदूबाबा अशोक खरात यानं अनेक महिलांना भीती दाखवत जाळ्यात ओढून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. यातील पीडित महिलांचे अनेक अश्लील व्हिडिओ सर्वत्र व्हायरल झाले. याप्रकरणी राज्य शासनानं एसआयटी स्थापन करत एसआयटी प्रमुख पदी आयपीएस अधिकारी तेजस्विनी सातपुते यांची नियुक्ती केली. या पथकात तीन उपाधीक्षक 25 कर्मचारी यांचा सहभाग आहे. महिलांचे भोंदूगिरीतून लैंगिक व शारीरिक शोषण करण्यात येते. कोट्यवधीची बेहिशेबी मालमत्ता, राजकारणातील व्यक्तींचा भोंदूबाबा अशोक खरातशी असलेली जवळीक. नाशिक ते अहिल्यानगर पर्यंत भोंदूबाबाची पसरलेली व्याप्ती आतापर्यंत 17 गुन्ह्यांचा तपास एसआयटी पथक करत आहे.
शालार्थ आयडी घोटाळा : शिक्षक पदासाठी पात्रता नसताना शिक्षण अधिकारी आणि संस्थाचालक यांनी शेकडो बोगस शिक्षकांच्या नियुक्ती केल्या. यामध्ये 150 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. 841 हून अधिक संशयित बोगस शिक्षक. 14 शिक्षण संस्था यांचा या घोटाळ्यात सहभाग आहे. यासाठी एसआयटी पथकाची स्थापना करण्यात आली असून प्रमुख पदी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रामदास शेळके यांची नियुक्ती करण्यात आली. यात तीन एपीआय तसेच दहा अंमलदार असं पथक नियुक्त करण्यात आल आहे.
टीसीएस कंपनीत महिलांवर अत्याचार प्रकरण : नाशिक येथील टीसीएस या बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये महिला अत्याचार, धार्मिक भावना दुखावणं, धर्मांतर याप्रकरणी नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले. आठ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. याप्रकरणी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली असून एसआयटी प्रमुख पदी सहायक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. टीसीएस आणि भोंदूबाबा प्रकरणातील महिला शोषणाची समांतर चौकशी करण्यात येत असून गोपनीय आणि स्वतंत्र तपासणी करणारी राज्य महिला आयोगाची स्वतंत्र एसआयटी पोलिसांच्या तपासाव्यतिरिक्त आयोगाकडून स्वतःच्या स्तरावर काम करत आहे. यात अनेक महिलांची नावे पुढे येत असल्याने धर्मांतर आणि महिला अत्याचार या घटनांची गंभीर दखल घेतली जात आहे.
म्हाडा भूखंड घोटाळा : नाशिकमधील म्हाडा भूखंड घोटाळा प्रकरणी प्रशासकीय एसआयटीची स्थापना करण्यात आली असून विभागीय आयुक्त डॉ प्रवीण गेडाम यांची एसआयटीच्या प्रमुख पदी नियुक्ती करण्यात आली. पाच सदस्य समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. म्हाडाच्या 49 भूखंड वाटपात बेकायदेशीर व्यवहार झाला असून 198 संशयितांविरोध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 49 प्रकरणांच्या फायलींची कसून तपासणी आणि मंजूर केलेले परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारी योजनेमधील घोटाळे भ्रष्टाचार,गैरव्यवहाराच्या सखोल चौकशीसाठी राज्य सरकारद्वारे एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे.
त्र्यंबकेश्वर मंदिरात भाविकांची लूट : त्र्यंबक दर्शन पास घोटाळाबारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांची लूट केली जात आहे. या संदर्भात त्र्यंबकेश्वर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्रंबकेश्वर देवस्थानाचे विश्वस्त व शरद पवार गटाचे पदाधिकारी पुरुषोत्तम कडलक यांना अटक करण्यात आली आहे. दर्शन पासच्या नावाखाली भाविकांची केलेली लूट फसवणूक व रॅकेट उघड झाले असून ग्रामीण भागातील गंभीर गुन्ह्यांचा सखोल तपास करण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या आदेशानंतर एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. याचे प्रमुख वरिष्ठ निरीक्षक महेश कुलकर्णी असून चार उपनिरीक्षक व बारा कर्मचारी या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
