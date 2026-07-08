'महिला अत्याचाराचा तपास हा महिला अधिकाऱ्यामार्फतच व्हायला हवा'- मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
महिला अत्याचाराचा तपास हा महिला पोलीस अधिकारीच करेल, असे स्पष्ट आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं एका तक्रारदार पीडितेला दिलासा दिलाय.
Published : July 8, 2026 at 10:32 AM IST
मुंबई: तपास अधिकारी हा पुरुष असल्यानं माहिती देण्यात संकोच वाटत आहे. तरी महिला तपास अधिकारी नेमण्यात यावा, अशी मागणी पीडित महिलेनं मुंबई उच्च न्यायलयात केली. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?- एका महिलेनं अंधेरी पोलीस ठाण्यात लैंगिक शोषणाची एक तक्रार दाखल केली आहे. याचा तपास एका पुरुष पोलीस अधिकाऱ्याकडं सोपवण्यात आला. मात्र, तपास अधिकारी एक पुरुष असल्यानं घडलेल्या घटनेतील माहिती तपशीलवार देण्यात संकोच वाटत असल्यानं घडलेली हकिकत स्पष्टपणे सांगता आली नाही. त्यामुळे नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये गुन्ह्याशी संबंधित सर्व तपशील शरमेनं देता आले नाहीत. तेव्हा हा तपास एका महिला पोलीस अधिकारीकडे सोपवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी या पीडित महिलेनं या याचिकेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाकडं केली होती.
हायकोर्टाचे काय आहेत निर्देश? - या याचिकेवर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत पीडितेच्या तक्रारीवरून दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा तपास हा एका अनुभवी महिला पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत व्हायला हवा. असं नमूद करत अंधेरी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांना या प्रकरणाचा तपास हा तिथल्या अनुभवी महिला पोलीस अधिक-याकडे सोपवण्याचे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील याचिका निकाली काढली.तसेच हा तपास करताना पीडितेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची पोलिसांनी पूर्ण काळजी घ्यावी. आधी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये गुन्ह्याचा संपूर्ण तपशील नाही, असा पीडितेचा दावा असल्यानं पीडितेचा पुरवणी जबाब नोंदवत पोलिसांनी त्यातल तथ्य तपासून निर्णय घ्या असे आदेश न्यायालयानं दिलेत.
राज्यातील कायदा काय सांगतो - महिला अत्याचाराच्या गुन्ह्यांचा तपास हा महिला पोलिसांद्वारेच व्हावा, हा महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत योग्य नियम आहे. गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई व्हावी आणि पीडित महिलेला तक्रार करताना सुरक्षित आणि मोकळं वातावरण मिळावं, यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं हा महत्त्वाचा निर्णय लागू केलाय. राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरण हाताळण्यासाठी महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आलाय. बलात्कार, विनयभंग हुंडाबळी यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास शक्यतो महिला पोलीस अधिकाऱ्याकडेच सोपविला जातो. गोपनीयता आणि सुरक्षितता: पीडितेचा जबाब नोंदवताना पूर्ण गोपनीयता पाळली जाणं आवश्यक आहे. जबाबात केवळ पीडित महिला आणि महिला पोलीस कर्मचारी उपस्थित असतात. एखाद्या महिलेला साक्षीदार म्हणून किंवा चौकशीसाठी पोलीस ठाण्यात बोलवता येत नाही. कायद्यानुसार, महिला पोलीस तिच्या घरी जाऊनच आणि तिच्या कुटुंबीयांची चौकशी करू शकतात.
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