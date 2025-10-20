दिव्यांनी उजळली स्मशानभूमी; अमरावतीच्या वडाळी मोक्षधाममध्ये अनोखा उपक्रम
स्मशानभूमीच्या मुख्य प्रवेशद्वारासह ज्या भागात अंत्यविधी होतो यासह लोकांना ठाण्याकरिता बांधण्यात आलेले जुने आणि नवीन या प्रतीक्षालयात दिवे लावण्यात आलेत.
अमरावती- दिवाळीनिमित्त सायंकाळी सर्वत्र लुकलुकत्या दिव्यांचा प्रकाश पडत असताना अमरावती शहरात वडाळी परिसरात असणाऱ्या स्मशानभूमीत रात्री दिव्यांची रांग लुकलुकताना पाहायला मिळत आहे. अनेक पिढ्यांपासून या स्मशानभूमी परिसरातील अनेकांच्या घरातील मृत व्यक्तीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आलेत. परिसरातील युवकांनी स्मशानभूमी परिसर स्वच्छ करून सर्व मृत व्यक्तींच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी स्मशानभूमी दिव्यांच्या प्रकाशानं झळाळून टाकली.
गावठाणांच्या स्मशानभूमीत स्वच्छता मोहीम : पूर्वी नगरपालिका आणि आता महापालिकेच्या हद्दीत वडाळी परिसर असला तरी या परिसराचा उल्लेख गावठाण असाच आहे. चांदूर रेल्वे मार्गावर असणाऱ्या वडाळी गावाच्या स्मशानभूमीची मोठी जागा ही राज्य राखीव पोलीस दलाच्या हद्दीत गेली. जी काही जागा उरली, त्या भागात आज अंत्यसंस्कार विधी होतात. स्मशानभूमीचा 30 टक्के भाग सोडला तर इतर भागात मोठ्या प्रमाणात झुडूप तयार झालीत. पावसाळ्यात दिवसासुद्धा स्मशानभूमीत अंत्ययात्रेसाठी जाणं कठीण झाल्यानं परिसरातील काही युवकांनी चार वर्षांपासून स्मशानभूमीची स्वच्छता मोहीम हाती घेतली. पूर्वी आपली कामं, व्यवसायातून आठवड्यातून एक दिवस वेळ काढत स्मशानभूमी कचरामुक्त करण्याचं काम हाती घेतलं. हळूहळू स्मशानभूमीतील झुडूप काढली. विविध झाडं लावलीत. लोकप्रतिनिधींकडे निवेदन सादर करून आमदार निधीतून स्मशानभूमीत शेड आदी व्यवस्था करून घेतली. आता वेळ मिळेल तेव्हा या युवकांकडून स्मशानभूमीत स्वच्छता मोहीम, वृक्षारोपण यासह विविध सुधारणांची काम केली जातात.
दिव्यांनी लख्ख झाला परिसर : स्मशानभूमीच्या मुख्य प्रवेशद्वारासह ज्या भागात अंत्यविधी होतो यासह लोकांना ठाण्याकरिता बांधण्यात आलेले जुने आणि नवीन या प्रतीक्षालयात दिवे लावण्यात आलेत. विशेष म्हणजे दिवे लागल्यावर शांत आलेल्या या परिसरात आनंदानी वातावरण निर्माण झालं. तीन चार वर्षांपासून स्मशानभूमी स्वच्छ सुंदर व्हावी यासाठी सुरू असणाऱ्या प्रयत्नांना परिसरातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी आणि महापालिका प्रशासनाचा हातभार लागावा अशीच अपेक्षा या तरुणांच्यावतीनं व्यक्त केली जातेय.
विविध वृक्षांची लागवड : स्मशानभूमीच्या प्रवेशद्वातपासून आतमध्ये जाणारा रस्ता सर्वात आधी स्वच्छ आणि चांगला भरण्यात आला. गत दोन-तीन वर्षांत वड, पिंपळ, पेरू, जांभूळ, चिकू यांसह विविध फळ आणि फुलांची झाडं लावण्यात आली. येत्या काळात या स्मशानभूमीत सुंदर उद्यान साकारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. स्मशानभूमीत अनेकजण मृतदेहाला माती देतात आणि त्यांच्या स्मरणात थडगे उभारतात. स्मशानभूमीत जागा कमी आहे. आपल्या प्रियंकाच्या प्रति भावना कळू शकतात मात्र भविष्याचा विचार करून स्मशानभूमीत थडगे वगैरे कुणी बंधू नये, असं आवाहन या युवकांच्या वतीनं करण्यात येतंय.
