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राष्ट्रप्रेम, कलात्मकता आणि इतिहासाचा अनोखा संगम, कलाकारांची रांगोळी साकारत महापुरुषांना मानवंदना

अमरावतीत रांगोळीतून स्वातंत्र्यसैनिकांना अनोखी मानवंदना वाहण्यात आली. अमरावतीकरांना हे आगळवेगळे रांगोळी कलादालन 18 ऑगस्टपर्यंत पाहता येणार आहे.

Artist Makes Rangoli Of Great Leaders
कलाकारांची रांगोळी साकारत महापुरुषांना मानवंदना (ETV BHARAT Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 9:23 PM IST

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अमरावती : स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं राष्ट्रप्रेम, कलात्मकता आणि इतिहासाचा अनोखा संगम अमरावतीत अनुभवायला मिळत आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालय आणि पीपल्स कलामंच चांदुर रेल्वे यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात साकारण्यात आलेल्या भव्य रांगोळी कलादालनात देशाच्या इतिहासातील थोर पुरुषांच्या व्यक्तीरेखा रंगांच्या माध्यमातून जिवंत झाल्या आहेत. रांगोळीत साकारलेले महामानवांचे हुबेहूब चेहरे पाहताना अमरावतीकर अक्षरशः थक्क झाले.

रांगोळीतून साकारले महामानव : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, छत्रपती संभाजी महाराज, सरदार वल्लभभाई पटेल, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासह देशाच्या सामाजिक, आणि स्वातंत्र्य चळवळीला दिशा देणाऱ्या अनेक महान व्यक्तिमत्त्वांची चित्रं रांगोळीच्या माध्यमातून साकारण्यात आली आहेत. प्रत्येक व्यक्तिरेखेचा चेहरा, भावमुद्रा आणि व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्य रंगांच्या सहाय्यानं बारकाईने टिपण्यात आली आहेत. त्यामुळे ही चित्र रांगोळीचीच आहेत यावर विश्वास बसत नाही. त्यामुळे या कलाकृती पाहण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालय परिसरात नागरिक शिक्षक आणि कलारसिकांची गर्दी होत आहे.

Artist Makes Rangoli Of Great Leaders
कलाकारांची रांगोळी साकारत महापुरुषांना मानवंदना (ETV BHARAT Reporter)

महाराष्ट्रातील कलावंतांचा रंगोत्सव : या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमात केवळ अमरावतीतीलच नव्हे तर नाशिक, धुळे,जळगाव, गडचिरोली, यवतमाळ, नांदेड, वर्धा, नागपूर, अकोला यासह विविध जिल्ह्यातील रांगोळी कलावंत सहभागी झाले आहेत. विविध भागातून आलेल्या कलाकारांनी आपल्या कला प्रतिभेचा संगम घडवत स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने या रांगोळी कला विश्वाला आकार दिला आहे. नाशिक येथील प्रमुख कलावंतांच्या मार्गदर्शनाखाली या कलाकारांना प्रशिक्षण देण्यात आलं. सलग 2 दिवस चाललेल्या प्रशिक्षणातून व्यक्तिरेखा रेखाटण्याची पद्धत, रंगाची निवड, छाया प्रकाश, चेहऱ्यावरील भाव आणि रांगोळीतून चित्राला वास्तवदर्शी परिणाम देण्याचं तंत्र याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आलं.

Artist Makes Rangoli Of Great Leaders
कलाकारांची रांगोळी साकारत महापुरुषांना मानवंदना (ETV BHARAT Reporter)

एका रांगोळीसाठी 12 ते 15 तासांची तपश्चर्या : ही कलाकृती एका क्षणात साकारलेली नाही. एका रांगोळीसाठी तब्बल 12 ते 15 तासांची मेहनत आहे. शुक्रवारी सकाळी 9 वाजता कलावंतांनी रांगोळी साकारण्यास सुरुवात केली. दिवसभर रंगांशी खेळत, रेषा आणि आकारांना अचूक रूप देत अनेक कलाकारांनी रात्री उशिरापर्यंत आपली कलाकृती पूर्ण केली. प्रत्यक्ष रांगोळी साकारण्यापूर्वी अनेक कलाकारांनी कागदावर संबंधित महामानवांचे चित्र रेखाटून त्याचा अभ्यास केला. चेहऱ्याची ठेवण, डोळे, केस, पोशाख आणि व्यक्तिमत्त्वाची ओळख देणारे बारकावे टिपले. त्यानंतर तेच चित्र रंगीत रांगोळीत उतरवण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक कलाकृतीत कलाकाराची कल्पता, संयम आणि तांत्रिक कौशल्य प्रकर्षानं जाणवतं.

Artist Makes Rangoli Of Great Leaders
कलाकारांची रांगोळी साकारत महापुरुषांना मानवंदना (ETV BHARAT Reporter)

रांगोळीत रासायनिक रंग नव्हे कलावंतांची कल्पकता : "अमरावती जिल्ह्यात प्रथमच अशा स्वरूपाची रांगोळी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. विविध ठिकाणाहून आलेल्या कलाकारांनी त्याच सहभाग घेतला. रांगोळी कलेचा प्रचार आणि प्रसार करण्याच्या उद्देशाने थेट कलर आणि पिगमेंट कलरचा वापर करून रांगोळ्यांना पोस्टर सदृश्य परिणाम देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला" असं नाशिक येथील रांगोळी कलावंत प्रमोद आरवी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. स्वातंत्र्यदिनानिमित्त साकारलेल्या या सुंदर कलाकृती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात हीच अपेक्षा आहे अशी भावना देखील त्यांनी व्यक्त केली.

Artist Makes Rangoli Of Great Leaders
कलाकारांची रांगोळी साकारत महापुरुषांना मानवंदना (ETV BHARAT Reporter)

कलावंतांचा सुंदर संगम : "स्वातंत्र्यदिनानिमित्त आयोजित या विशेष रांगोळी कलाकृतीच्या निमित्य अनेक जिल्ह्यातील कलाकार एका व्यासपीठावर एकत्र आले. हा कलाकारांचा सुंदर संगम आहे. सकाळी 9 वाजता सुरू केलेले काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होतं. प्रत्येक कलाकारांना आपली संपूर्ण प्रतिभा या कलाकृतीत ओतली", असं नाशिक येथील रांगोळी कलावंत तृप्ती आहेर म्हणाल्या.

किनवट इथून आलेल्या रांगोळी कलावंत साक्षी वाडगुडे यांनी विविध जिल्ह्यातील रांगोळी कलावंतांसोबत एका छताखाली कला सादर करण्याचा हा अनुभव अविस्मरणीय असल्याची प्रतिक्रिया "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.

Artist Makes Rangoli Of Great Leaders
कलाकारांची रांगोळी साकारत महापुरुषांना मानवंदना (ETV BHARAT Reporter)

रंगांमध्ये दिसतोय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास :- "शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात असणारं हे रांगोळी कलादालन म्हणजे केवळ रंगांची सजावट नसून भारतीय स्वातंत्र्यलढा, सामाजिक परिवर्तन आणि राष्ट्र निर्मितीचा जणू दृश्य इतिहासच ठरला आहे. रांगोळीच्या प्रत्येक रंगामागे कलाकारांचा घाम आहे. प्रत्येक रेषेमागे अभ्यास आहे आणि प्रत्येक व्यक्तिरेखेमागे राष्ट्राच्या इतिहासाविषयी आस्था आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनाच्या उत्सवाला या रांगोळ्यांनी केवळ सौंदर्याची नव्हे तर राष्ट्र प्रेमाची नवी किनार दिली" अशी भावना पीपल्स कला मंचचे अध्यक्ष विवेक राऊत यांनी "ईटीव्ही भारत" शीबोलताना व्यक्त केली.

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