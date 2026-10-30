नागपुरातील म्हाडाच्या निर्माणाधीन इमारतीत क्रेन कोसळली; दोन कामगारांचा मृत्यू, दोघे जखमी
नागपुरात म्हाडाच्या निर्माणाधीन इमारतीमध्ये काम सुरू असताना एका क्रेनचा वरचा भाग तुटून कोसळल्यामुळे भीषण दुर्घटना घडली.
Published : October 30, 2026 at 4:00 PM IST
नागपूर - शहरातील गणेशपेठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत म्हाडाच्या निर्माणाधीन इमारतीमध्ये काम सुरू असताना एका क्रेनचा वरचा भाग तुटून कोसळल्यामुळे भीषण दुर्घटना घडली. या अपघातात क्रेन ऑपरेटरसह दोन कामगारांचा मृत्यू झाला. या घटनेत अन्य दोन मजूर जखमी झाले आहेत. दोनही जखमींना उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. बांधकामाच्या ठिकाणी घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
गणेशपेठ परिसरात म्हाडाच्या माध्यमातून इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. या कामाची जबाबदारी एका कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे सोपविण्यात आली आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी सुमारे 100 फूट उंचीची क्रेन कामासाठी वापरण्यात येत होती. काम सुरू असतानाच अचानक क्रेनचा वरचा भाग तुटून खाली कोसळला. या दुर्घटनेत घटनास्थळी काम करणारे मजूर आणि क्रेन ऑपरेटर अपघाताच्या कचाट्यात सापडले. या घटनेत दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर अन्य दोन कामगार जखमी झाले.
मृतांमध्ये एक कामगार भंडारा, तर दुसरा उत्तर प्रदेशचा रहिवासी - मृतांमध्ये विश्वनाथ कठाने आणि मुकेश निषाद यांचा समावेश आहे. विश्वनाथ कठाने भंडाराचे तर मुकेश निषाद हे उत्तर प्रदेशचे रहिवासी असल्याची माहिती नागपूर पोलिसांनी दिली. रोजगारासाठी नागपुरात आलेल्या दोन्ही कामगारांवर काळाने घाला घातल्याने हळहळ व्यक्त केली जात आहे. दोनही जखमी कामगारांना तातडीने खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून, त्यांची वैद्यकीय देखरेख सुरू आहे.
तांत्रिक कारणांचा शोध सुरू - क्रेन कोसळल्याच्या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनेची नोंद केली आहे. क्रेनचा वरचा भाग नेमका कोणत्या कारणामुळे तुटून कोसळला, याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे. क्रेनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता का? उपकरणाच्या देखभालीत काही त्रुटी होत्या का? किंवा काम सुरू असताना सुरक्षाविषयक नियमांचे पालन करण्यात आले होते का? या बाबी तपासातून स्पष्ट होणार आहेत. या दुर्घटनेमुळे मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या अवजड यंत्रसामग्रीची सुरक्षितता आणि कामगारांच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी नागपूरचे पोलीस उपायुक्त राहुल मदने यांनी दुर्घटनेची माहिती दिली. गणेशपेठ पोलीस पुढील तपास करत असून, या अपघातामागील नेमके कारण तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.
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