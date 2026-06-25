कणकवलीत घरांच्या भिंतींना तडे गेल्यानं नागरिक भयभीत; प्रशासनाकडून फोंडाघाटमध्ये तातडीने पाहणी
कणकवलीतील फोंडाघाट इथं मध्यरात्री अचानक घरांच्या भिंतींना तडे गेल्यानं खळबळ उडाली असून, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी जाऊन तातडीनं पाहणी केली आहे.
Published : June 25, 2026 at 2:26 PM IST
सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील फोंडाघाट विद्यानगर येथील बेलदार वस्तीतील घराच्या भिंतीना तडे जाऊन या वस्तीतील चार ते पाच घरांचं नुकसान झालं आहे. या घटनेमुळं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. घटनेनंतर प्रशासनाकडून गंभीर दाखल घेत घटनास्थळावर प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे, सरपंच संजना आग्रे, माजी सभापती सुजाता हळदिवे व इतरांनी जाऊन पाहणी केली.
सकाळी उठून केली पाहणी : "रात्री 11.30च्या सुमारास घरातील वस्तू पडल्याचा आवाज झाला होता. सकाळी उठून बघितलं असता आपल्या घरातील भिंतीना तडे गेल्याचं निदर्शनास आलं. आपल्या घराला लागूनच असलेल्या दोन्ही भावंडांच्या घरांची पाहणी केली. त्यावेळी तिथं ही थोड्या प्रमाणात घराच्या भिंतींना तडे गेल्याचं निदर्शनास आलं. या घटनेबाबत तातडीनं फोंडाघाटचे सरपंच संजना आंग्रे यांना माहिती दिल्यानंतर त्यांनी घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी केली. तसच महसूल विभागाला याची माहिती दिली," अशी माहिती रहिवाशी सोमनाथ चव्हाण यांनी दिली.
घरांना तडे जाण्याचं कारण अद्याप अस्पष्ट : "नुकसानग्रस्तांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल. परिसरात भूकंप झाल्याची नोंद कुठंही झालेली नाही. त्यामुळं घरांना गेलेले तडे हे नेमकं कशामुळं गेले याची माहिती प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. तडे गेलेली घरं ही सपाट भागात आहेत. फोंडाघाट येथील रवींद्र सुरेश चव्हाण, दत्ताजी सुरेश चव्हाण, सोमनाथ सुरेश चव्हाण आणि बाळू मारुती चव्हाण यांच्या घरांना तडे जाऊन नुकसान झाल्याचं समोर आलं आहे. या घटनेची नोंद महसूल विभागाकडून घेतली असून याबाबत अधिकची माहिती घेतली जात आहे," अशी माहिती तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी दिली.
नुकसानग्रस्तांना पालकमंत्र्यांनी दिलं मदतीचं आश्वासन : फोंडाघाट येथील घराचे नुकसान झाले त्या नुकसानग्रस्ताना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मदतीचं आश्वासन दिलं असून "मी सतत प्रशासनाच्या संपर्कात आहे", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
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