दहावी बारावी बोर्ड परीक्षा : प्रशासन कॉपीला लावणार लगाम, केल्या 'या' खतरनाक उपाययोजना
दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचं बिगूल वाजलं आहे. यावर्षी मात्र प्रशासनानं चोख उपाययोजना आखल्या आहेत. त्यामुळे कॉपी मुक्त परीक्षा पार पडणार असल्याची विश्वास मंडळानं व्यक्त केला.
Published : February 5, 2026 at 3:40 PM IST
मुंबई : दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा पूर्णपणे कॉपी-मुक्त, पारदर्शक आणि शांत वातावरणात घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं यंदा कडक उपाययोजना केल्या आहेत. परीक्षा जवळ आल्यानं विद्यार्थी अभ्यासात पूर्णपणे गुंतले असून, प्रशासनानंही गैरप्रकार रोखण्यासाठी कंबर कसली आहे. यंदा बारावी परीक्षा 10 फेब्रुवारीपासून, तर दहावी परीक्षा 20 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. यासाठी राज्यभरातील परीक्षा केंद्रांवर चोख सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
ड्रोन सीटीव्ही आणि जमावबंदी : संवेदनशील परीक्षा केंद्रांवर ड्रोनद्वारे देखरेख, तसेच सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वापर केला जाणार आहे. परीक्षा काळात केंद्राभोवती कलम 144 लागू करण्यात येणार असून, जमावबंदी, झेरॉक्स दुकानं बंद, मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर सक्त बंदी घालण्यात आली आहे. फ्लाइंग स्क्वॉड आणि विशेष पथकं अचानक तपासणी करणार आहेत. कॉपी प्रकारांना आळा घालण्यासाठी परीक्षा केंद्रावरील पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख आणि कर्मचाऱ्यांची अदलाबदल करण्यात आली आहे. मागील वर्षांत ज्या केंद्रांवर गैरप्रकार झाले, त्या केंद्रांवर विशेष लक्ष ठेवलं जाणार आहे. नियमांचं उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशनाची सुविधा : परीक्षेचा तणाव कमी करण्यासाठी बोर्डाकडून मोफत समुपदेशन सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तज्ज्ञ समुपदेशक दूरध्वनीद्वारे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. पालकांनाही विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक दबाव टाकू नये, असं आवाहन शिक्षण विभागानं केलं आहे.
विद्यार्थी काय म्हणतात ? : परीक्षेची तयारी करत असलेल्या कीर्ती कॉलेजच्या संदेश कांबळे बारावीच्या विद्यार्थ्यानं सांगितलं, कॉपीला पूर्णपणे आळा बसणार असल्यानं आता स्वतःच्या अभ्यासावरच अवलंबून राहावं लागेल. नियम कडक असलं तरी मेहनती विद्यार्थ्यांसाठी ते चांगलं आहे. तर बालमोहन शाळेतील मीरा चाबुकस्वार या दहावीच्या विद्यार्थिनीनं म्हटलं, थोडा ताण आहे, पण समुपदेशन सुविधा असल्यानं आत्मविश्वास वाढतो आहे. बाकी शाळेनं वर्षभर अभ्यास करून घेतल्यामुळे आम्ही परीक्षेसाठी तयार आहोत. पालकांनी परीक्षा मंडळाकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचं स्वागत केलं आहे. परीक्षा स्वच्छ आणि न्याय्य वातावरणात झाली तरच मुलांचं भवितव्य सुरक्षित राहील. मात्र, मानसिक तणाव कमी ठेवणंही तितकेच महत्त्वाचं आहे,” असं मीरा चाबुकस्वारची आई मुग्धा चाबुकस्वार यांचं म्हणणं आहे.
सुरक्षित वातावरणात परीक्षा हेच ध्येय : मुंबई पश्चिमचे शिक्षण निरीक्षक संजय जावीर यांनी स्पष्ट केलं की, "विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरणात परीक्षा देता येणं आणि कॉपी-मुक्त परीक्षा घेणं हेच आमचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. ड्रोन, सीसीटीव्ही, कर्मचाऱ्यांची फेरबदल आणि समुपदेशन अशा सर्व उपाययोजना विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच आहेत. कुठंही गैरप्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. कडक नियम, तांत्रिक देखरेख आणि मानसिक आधाराच्या सुविधांमुळे यंदाच्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक होतील," असा विश्वास संजय जावीर यांनी व्यक्त केला.
