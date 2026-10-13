गोंदियात भेसळयुक्त मिठाई-दुग्धजन्य पदार्थांवर धडक कारवाई; हजारो किलो माल नष्ट
कुडवा येथील रिफा दूध डेअरीतील अस्वच्छता उघड झाली असून, अनधिकृत वजनकाटे आणि घरगुती गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर वाढला आहे.
Published : October 13, 2026 at 10:26 PM IST
गोंदिया- सणासुदीच्या काळात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात गोंदिया जिल्हा प्रशासनाने धडक कारवाई केली आहे. शहरातील कुडवा येथील लोहिया वॉर्डातील ‘रिफा दूध डेअरी’वर 13 ऑक्टोबर रोजी जिल्हास्तरीय दूध भेसळ प्रतिबंधक समितीच्या पथकाने तपासणी केली. यावेळी अस्वच्छ वातावरणात तयार आणि साठवून ठेवलेले हजारो किलो दुग्धजन्य पदार्थ जप्त करून नष्ट करण्यात आले. तसेच घरगुती गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले. अप्पर जिल्हाधिकारी अभिजित घोरपडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, अन्न आणि औषध प्रशासन, वैधमापन शास्त्र विभाग, पुरवठा विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाने ही कारवाई केली.
खरेदी-विक्रीच्या नोंदींचा अभाव आणि घरगुती गॅस सिलिंडर जप्त : तपासणीदरम्यान डेअरीमध्ये पनीर, खवा, कुंदा, रसगुल्ले आणि पेढे तयार करण्याच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचरा आणि अस्वच्छता आढळली. कोल्ड स्टोरेजच्या भिंतींवर काळी आणि हिरवी बुरशी साचली होती. दुर्गंधीयुक्त वातावरणात दुग्धजन्य पदार्थ साठवण्यात आले होते. रसगुल्ल्यांच्या उघड्या डब्यात मृत कीडे आणि माश्या आढळल्याने अन्नपदार्थांच्या स्वच्छतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. डेअरीमध्ये दुधाच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भातील अधिकृत पावत्या आणि नोंदी उपलब्ध नसल्याचे तपासणीत समोर आले. तसेच शासनमान्य प्रमाणित नसलेले वजनकाटे वापरले जात असल्याचे आढळले. वैधमापन शास्त्र विभागाने वजनकाटे जप्त करून संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे.
संबंधितांविरोधात पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू : डेअरीमध्ये व्यावसायिक कामासाठी घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर होत असल्याचेही उघड झाले. पुरवठा विभागाने सिलिंडर जप्त करून संबंधितांविरोधात पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली. जप्त केलेले दुग्धजन्य पदार्थ पिकअप वाहनातून शहराबाहेरील निर्जनस्थळी नेण्यात आले. तेथे जेसीबीच्या साहाय्याने खड्डा खोदून हा माल पुरून नष्ट करण्यात आला. या कारवाईत दुग्धशाळा व्यवस्थापक प्रशांत बोरसे, सहाय्यक आयुक्त अमृता शिर्के, अन्नसुरक्षा अधिकारी चेतन नानोटे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी सहभागी झाले. सणासुदीच्या काळात मिठाई, खवा आणि पनीर खरेदी करताना नागरिकांनी काळजी घ्यावी. भेसळ किंवा अस्वच्छ ठिकाणी खाद्यपदार्थ तयार होत असल्याचे आढळल्यास प्रशासनाला माहिती द्यावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
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