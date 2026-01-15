ETV Bharat / state

नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे उतरले रस्त्यावर; प्रत्येक मतदान केंद्राची बारकाईने केली पाहणी

महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे (Milind Bharambe) यांनी मतदान केंद्रांना भेट देऊन मतदान प्रक्रियेचा आढावा घेतला.

CP Milind Bharambe
पोलीस आयुक्त मिलिंद भांरबे (ETV Bharat Reporter)
Published : January 15, 2026 at 5:07 PM IST

नवी मुंबई : नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिकेत सध्या मतदानाचं वातावरण असून, मतदानाचा टक्का वाढवा आणि शांततेत मतदान पार पडण्यासाठी नवी मुंबई पोलीस दल पूर्णपणे सज्ज आहे. यासाठी नवी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी स्वतः पाहणी केली. शहरातील रस्त्यावर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून कडक नजर ठेवण्यात येत असल्याची माहिती, पोलीस आयुक्त मिलिंद भांरबे (Milind Bharambe) यांनी दिली.


निर्विघ्नपणे मतदान पार पडण्यासाठी पाहणी दौरा : निवडणुका निर्विघ्न पार पडण्यासाठी नवी मुंबई पोलीस आयुक्त स्वतः बाहेर पडले आणि त्यांनी मतदान केंद्रांची बारकाईनं पाहणी केली. आयुक्त मिलिंद भांरबे यांनी सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला, कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना घडू नये यासाठी त्यांनी सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रतिक्रिया देताना पोलीस आयुक्त मिलिंद भांरबे (ETV Bharat Reporter)



पोलीस फौजफाटा तैनात : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात येणाऱ्या ​पनवेल आणि नवी मुंबई या दोन्ही शहरांची संवेदनशीलता पाहता, दोन्ही महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आल्याचं पोलीस आयुक्त मिलिंद भांरबे यांनी सांगितलं.




प्रत्येक मतदान केंद्रावर कडेकोट बंदोबस्त : नवी मुंबई व पनवेल महापालिका क्षेत्रातील मतदान केंद्रांवर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. संवेदनशील ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस दलासह केंद्रीय सुरक्षा दल आणि आर्मी फोर्स तैनात करण्यात आला आहे. सतत गस्त, नाकाबंदी आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून शहरावर कडक नजर ठेवण्यात येत असल्याचं नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी सांगितलं.

माजी आमदार बाळाराम पाटील सपत्नीक मतदान केलं : शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी आज सपत्नीक आपला मतदानाचा हक्क बजावला. पनवेल तालुक्यातील नावडे गावातील मराठी शाळेत असलेल्या मतदान केंद्रावर त्यांनी मतदान केलं. लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकानं मतदान करणं अत्यंत आवश्यक असल्याचं मत यावेळी बाळाराम पाटील यांनी व्यक्त केलं. तसंच त्यांनी मतदारांना मोठ्या संख्येनं मतदान प्रक्रियेत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं.



