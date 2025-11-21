ETV Bharat / state

बालिकेवर अत्याचार प्रकरणी कोर्टानं सुनावली शिक्षा; दोषी तरुणाला जन्मठेप, पन्नास हजार पाचशे रुपये दंड

बालिकेवर अत्याचार प्रकरणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी २५ वर्षीय दोषीला जन्मठेप आणि ५० हजार ५०० रुपये रोख दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे.

नांदेड कोर्ट
नांदेड कोर्ट (ETV Bharat Reporter)
Published : November 21, 2025 at 3:28 PM IST

नांदेड - विमानतळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका ४ वर्षीय बालिकेवर अत्याचार झाल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनिल वेदपाठक यांनी २५ वर्षीय दोषीला जन्मठेप आणि ५० हजार ५०० रुपये रोख दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने निकालाच्या नोंदीमध्ये भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७६ पोक्सो कायद्यातील कलमे ही जास्त गांभीर्याची आहेत असा उल्लेख केला आहे. सोबतच पीडित बालिकेला जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाकडून पुनर्वसनासाठी नुकसान भरपाई निश्चित करण्याचे आदेश दिलेही आहेत

यासंदर्भात पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस ठाणे विमानतळच्या हद्दीत ६ मार्च २०२३ रोजी सकाळी ११.३० ते दुपारी ३ वाजेदरम्यान माधव उर्फ वाळ्या रमेश जानोळे (२५) या आरोपीने चॉकलेटसाठी १० रुपये देण्याचे आमिष दाखवून ४ वर्षीय बालिकेवर नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक पध्दतीने अत्याचार केला आणि तिला खोलीत डांबून ठेवले. वऱ्याच वेळानंतर त्या वालिकेच्या आईने आणि इतर नातलगांनी बंद खोलीत असलेल्या बालिकेला शोधले. यानंतर बालिकेने तिच्यासोबत घडलेला क्रूर प्रकार सांगितला. या प्रकरणी विमानतळ पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७, ३७६ (अ) (व), ३७६ (२) (जे), ३२३ आणि पोक्सो कायद्याचे कलम ४ आणि ६ नुसार माधव उर्फ वाळ्या रमेश जानोळे विरुध्द गुन्हा क्रमांक ७६/२०२३ दाखल केला. या गुन्ह्याचा तपास सहाय्यक पोलीस निरिक्षक रुपाली कांवळे यांनी केला.

या प्रकरणी संपूर्ण पुरावे जमा करून माधव जानोळे विरुध्द न्यायालयात दोपारोपपत्र दाखल करण्यात आले. न्यायालयात विशेष पोक्सो खटला क्रमांक ३७/२०२३ प्रमाणे चालला. या खटल्यात सरकार पक्षाने ११ साक्षीदार तपासले. या प्रकरणाचा युक्तीवाद करताना सहाय्यक सरकारी वकील एम. ए. बत्तुल्ला(डांगे) यांनी उपलब्ध तोंडी पुरावे, वैद्यकीय पुरावे यानुसार गुन्हा सिध्द झाला आहे आणि या खटल्यात आरोपीला मृत्यूदंड देण्यात यावा अशी मागणी केली. न्यायाधीश सुनिल वेदपाठक यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ प्रमाणे दहा वर्ष सक्तमजुरी आणि दहा हजार रुपये रोख दंड, कलम ३७६ (ए.वी.) साठी जन्मठेप आणि दहा हजार रुपये रोख दंड ही जन्मठेप त्याच्या नैसर्गिक मरणापर्यंतची आहे. कलम ३७६ (२) (आय) (जे) यातही नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत जन्मठेप आणि १५ हजार रुपये रोख दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. कलम ३७६ (२) (एम) प्रमाणे नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत जन्मठेप आणि १५ हजार रुपये रोख दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे.


कलम ३२३ प्रमाणे एक वर्षाची कैद आणि ५०० रुपये रोख दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनिल वेदपाठक यांनी एकाच निकालात ३ कलमांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा दिल्याची ही घटना बहुतेक नांदेड जिल्ह्यात पहिलीच असावी. या सर्व शिक्षा माधव जानोळेला एकत्र भोगावच्या आहेत. या खटल्यात शहर उपविभागाचे पोलीस उपअधीक्षक रामेश्वर व्यंजने यांच्या मार्गदर्शनात विमानतळचे पोलीस अंमलदार देवप्पा विभुते यांनी तपास अधिकारी म्हणून काम पाहिले.

