कायदेशीरदृष्ट्या जैन बोर्डिंगचे व्यवहार रद्द; मंत्री मोहोळ म्हणाले, "माझ्याविरोधात एकही पुरावा मिळाला नाही"
जैन बोर्डिंगचा गोखले बिल्डरसोबतचा व्यवहार न्यायालयानं रद्द केला, यानंतर जैन समाज बांधवांनी बोर्डिंगच्या बाहेर आनंदोत्सव साजरा केला.
Published : November 15, 2025 at 4:03 PM IST
पुणे : मागील महिन्यात चर्चेचा विषय ठरलेलं पुण्यातील जैन बोर्डिंगचं विक्री प्रकरण चांगलंच गाजलं होतं. या प्रकरणामध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा समावेश असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी त्यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. तसंच देशभर विरोध झाल्यावर गोखले बिल्डर आणि जैन बोर्डिंग ट्रस्टी यांनी व्यवहार रद्द केला होता. मात्र कायदेशीर दृष्ट्या हा व्यवहा रद्द झालेला नव्हता अखेर न्यायालयानं याबाबत निर्णय दिला असून, अखेर शनिवारी हा व्यवहार रद्द करण्यात आला.
जैन गुरू गुप्तिनंदी महाराजांनी लढ्यासाठी समाजाला केलं एकजूट : जैन बोर्डिंग विक्री प्रकरणाविरोधात जैन गुरू गुप्तिनंदी महाराज यांनी लढा देत समाजाला एकजूट करण्याचं काम केलं होतं. न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर मॉडेल कॉलनी इथं जैन बोर्डिंग परिसरात समाजाच्या वतीनं जल्लोश साजरा करण्यात आला.
माझ्याविरोधात एकही पुरावा मिळाला नाही : "व्यवहार रद्द होण्यासाठी जैन धर्मगुरू यांनी मला आवाहन केलं होतं की, तुम्ही पुढं या तेव्हा मी तिथं जाऊन याबाबत त्यांना सविस्तर माहिती दिली. आज जैन बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे. खरं तर एका ट्रस्टची जागा ट्रस्टनं विकायला काढली आणि ती जागा एका बिल्डरनं खरेदी केली. या व्यवहाराला समाजानं विरोध केला. यानंतर आम्ही हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले. अखेर हा व्यवहार रद्द झाला आहे. मी त्यांच्या आनंदात सहभागी असून, या प्रकरणात पहिल्या दिवसापासून जैन समाजानं कधीही माझं नाव घेतलं नाही. राजकारण करत माझं नाव आणण्याचं प्रयत्न केला पण माझ्याविरोधात एकही पुरावा मिळाला नाही, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
