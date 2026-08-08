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50 पेक्षा जास्त बालकांचं अनैसर्गिक लैंगिक शोषण : तब्बल 600 पेक्षा जास्त व्हिडिओ; नंदुरबारला हादरा, नराधमास कोठडी

बालकांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या 22 वर्षीय तरुणाच्या चाईल्ड पोर्नोग्राफीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला. चेतन प्रकाश कोळी असं बालकांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या नराधमाचं नाव आहे.

Nandurbar Minor Child Abuse Case
नराधमास न्यायालयात नेताना पोलीस अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2026 at 8:59 PM IST

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नंदुरबार : बालक आणि समवयस्क युवकांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या 22 वर्षीय तरुणाच्या चाईल्ड पोर्नोग्राफीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला. अत्यंत लाजिरवाण्या अशा या घटनेमुळे नंदुरबार शहर हादरलं असून पालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. चेतन प्रकाश कोळी असं बालकांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या नराधमाचं नाव आहे. चेतन या नराधमानं 2022 पासून या प्रकाराला सुरुवात केल्याचं पोलीस तपासात उघडकीस आलं आहे. त्याला न्यायालयात हजर केलं असता, न्यायालयानं त्याला 12 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. "नंदुरबार शहर पोलिसांनी या नराधमाला मोठ्या शिताफीनं अटक केली. त्याच्याकडून सुमारे 600 पेक्षा अधिक व्हिडिओ क्लिप जप्त करण्यात आल्या आहेत. व्हिडिओ क्लिपच्या माध्यमातून पीडितांवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करत असल्याचं तपासात उघड झालं आहे," अशी माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक अश्‍विनी सानप यांनी दिली.

तब्बल 50 पेक्षा जास्त बालकांचे शोषण : शहराला हादरवून सोडणारा हा अत्यंत गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सन 2022 पासून नराधमानं अल्पवयीन मुलांसोबत अनैसर्गिक कृत्य केल्याचं कबूल केलं आहे. हा नराधम नंदुरबार शहरातील रायसिंगपुरा परिसरातील रहिवासी असून तो अल्पवयीन बालक व समवयस्क युवकांना पैशांचं आमिष दाखवून त्यांचेशी सलगी करून लैंगिक अत्याचार करत होता. या कृत्याचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रं मोबाईलमध्ये ठेवून पीडितांचे अश्‍लिल व्हिडिओ आणि छायाचित्रं सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन पीडितांवर सातत्यानं लैंगिक अनैसर्गिक अत्याचार करत होता.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक अश्‍विनी सानप (ETV Bharat)

बालकावर लैंगिक अत्याचार करण्यास आला अन् पकडला : नंदुरबार शहरालगत असलेल्या भोणे फाटा परिसरातील पपईच्या शेतामध्ये एका अल्पवयीन मुलाला आमिष दाखवून भेटण्यासाठी बोलावून त्यानं घेतलं. त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार करणार आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांना खबऱ्याकडून मिळाली. याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन तत्काळ ही बाब जिल्हा पोलीस अधीक्षक अश्‍विनी सानप, अप्पर पोलीस अधीक्षक आशित कांबळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी हनुमंत गायकवाड यांना देण्यात आली. त्यानंतर तातडीनं विशेष पथकाची स्थापना करत कारवाईसाठी पाठवण्यात आलं. यावेळी शहर पोलिसांच्या पथकानं साध्या वेशात भोणे फाटा परिसरात विविध ठिकाणी पाळत ठेवली. संशयित तरुणाच्या प्रत्येक हालचालीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून योग्य क्षणाची वाट पाहत घटनास्थळी संशयित येताच त्यास चारही बाजूंनी घेरण्यात आलं. यावेळी तो पळून जात असताना त्याला ताब्यात घेण्यात आलं. विचारपूस केली असता चेतन प्रकाश कोळी (वय 22 वर्षे रा. रायसिंगपुरा, नंदुरबार) असं त्यानं नाव सांगितलं.

मोबाईलमधील फोल्डरमध्ये आढळले अश्लिल व्हिडिओ : नराधम चेतन याला नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्यात आणल्यानंतर पंच तसंच फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत त्याच्या मोबाईलची कायदेशीर तपासणी करण्यात आली. यावेळी त्याच्या मोबाईलमधील गुप्त फोल्डरमध्ये अल्पवयीन बालकं आणि युवकांवरील लैंगिक अत्याचारांचे अनेक अश्‍लिल व्हिडिओ, छायाचित्रं आढळून आली. सदरचे व्हिडिओ, छायाचित्रं फॉरेन्सिक पथकानं संपूर्ण डिजिटल पुरावा वैज्ञानिक पद्धतीनं जतन केला. याबाबत पोलीस शिपाई रुपेश पगारे यांनी सरकारतर्फे शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार चेतन प्रकाश कोळी याच्याविरुद्ध भा. न्या. सं. 2023 चे कलम 308 (3), 351 (2) सह लैंगिक अपराधापासून बालकाचं संरक्षण अधिनियम 2012 चे कलम 4, 5 (एल), 6, 8, 9 (एल), 10, 11, 12, 13, 14, 15 सह बालकांची काळजी व संरक्षण अधिनियम 2015 चे कलम 75 प्रमाणं गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्राथमिक तपासात संशयित नराधम हा सन 2022 पासून अल्पवयीन बालकं आणि समवयस्कर युवकांना लक्ष्य करून त्यांचं लैंगिक शोषण करत असल्याचं निष्पन्न झालं आहे. आता पीडितांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे. हा गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असल्यानं पोलीस सर्व बाजूंनी सखोल तपास करत आहेत. ही कारवाई जिल्हा पोलीस अधीक्षक अश्‍विनी सानप, अपर पोलीस अधीक्षक आशित कांबळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी हनुमंत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली नंदुरबार शहर पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस उपनिरीक्षक अमोल देशमुख, पोलीस उपनिरीक्षक निकिता पाटील, जगदीश पाटील, रुपेश पगारे, राजेंद्र कटक, अमित भरवाड, आनंदा मराठे, निवा वाघमोडे यांच्या पथकानं केली.

नंदुरबार पोलिसांच्या तत्पर कारवाईचं स्वागत : नंदुरबार शहर पोलिसांनी बाल लैंगिक शोषणासंदर्भातील गोपनीय माहिती प्राप्त झाल्यावर गांभीर्यानं दखल घेऊन तातडीनं चौकशी केली. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केल्याची कारवाई तत्परतेनं केली. या कारवाईचं स्वागत करण्यात येत आहे, असं महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. संजय पुराणिक यांनी पत्रकातून नमूद केलं आहे.

फास्ट कोर्टात केस चालवण्याची मागणी : नंदुरबार शहरात झालेल्या गैरकृत्याच्या निषेध करत सदर केस ही फास्ट कोर्टात चालवावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे. त्याचबरोबर या केससाठी युक्तिवाद म्हणून वरिष्ठ वकील उज्वल निकम यांच्यासारख्या दिग्गज वकिलांची नियुक्ती करून पीडितांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी बालहक्क समितीचे अध्यक्ष संजय पुराणिक यांनी केली आहे.

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TAGGED:

COURT ORDER POLICE CUSTODY
NANDURBAR MINOR CHILD ABUSE
लैंगिक शोषण
नंदुरबारला हादरा
NANDURBAR MINOR CHILD ABUSE CASE

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