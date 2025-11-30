शेजारणीनं मारला 22 तोळे सोन्याच्या दागिन्यांवर डल्ला: पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या
शेजारणीनं घरातून तब्बल 22 तोळे सोन्याच्या दागिन्यांवर डल्ला मारल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना पनवेल परिसरात उघडकीस आली.
Published : November 30, 2025 at 1:55 PM IST
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील कामोठे परिसरात घराच्या चाव्या दिल्याचा फायदा घेत चक्क शेजारणीनं सोन्याच्या दागिन्यांवर डल्ला मारल्यानं मोठी खळबळ उडाली. याप्रकरणी कामोठे पोलिसांनी या चोरट्या शेजारणीच्या अखेर मुसक्या आवळल्या आहेत. मोनिका शंतनू दिघे (40) असं सोन्याच्या दागिन्यांवर डल्ला मारणाऱ्या शेजारणीचं नाव आहे. विशेष म्हणजे या शेजारणीनं पत्रकार परिषद घेऊन आपण दागिने चोरले नसल्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र पोलिसांनी खाक्या दाखवताच या शेजारणीनं चोरीचे दागिने काढून दिले. या महिलेला पोलिसांनी न्यायालयात हजर केलं असता, न्यायालयानं तिला 3 दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावली आहे.
काय आहे प्रकार : कमोठे येथील सेक्टर 35 येथील प्रतीक जेम्स या सोसायटीत म्हसकर व दिघे कुटुंबीय शेजारी शेजारी राहतात. या दोन्ही कुटुंबात प्रचंड घरोबा असल्यानं त्यांचं नेहमीच एकमेकांकडं येणं-जाणं होतं. दोघेही शेजारी असल्यानं विश्वासानं म्हसकर कुटुंबीयांनी आपल्या घराची किल्ली दिघे कुटुंबीयांकडं दिली. मात्र किल्ली मिळताच मोनिका शंतनू दिघे (40) हिनं फायदा घेतला. मला नवीन सोन्याचे दागिणे बनवायचे आहेत, त्यामुळे तुमच्या दागिन्यांची डिजाईन पहायची आहे, अशी गळ मोनिका दिघे यांनी म्हसकर कुटुंबातील सविता म्हसकर यांना घातली. त्यानुसार सविता म्हसकर यांनी आपली शेजारीण मोनिका दिघे हिला दागिने दाखवले. दागिने पाहिल्यानंतर मोनिका हिच्या मनात लालसा निर्माण झाली. म्हसकर यांची चावी आपल्याजवळ असल्याचा फायदा घेत मोनिका दिघे या महिलेनं म्हसकर कुटुंबीयांचे तब्बल 22 तोळे सोन्याचे दागिने लंपास केले. दागिने चोरीला गेल्याचं लक्षात येताच म्हसकर कुटुंबीयांनी कामोठे पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. 27 सप्टेंबरला आपली शेजारीण मोनिका दिघे हिच्यावर संशय व्यक्त करत तिच्या विरोधात कामोठे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. मात्र "आपण दागिने चोरले नाही, वाटलं तर माझी पूर्ण चौकशी करा," असा कांगावा करत मोनिका हिने प्रेस कॉन्फरन्स देखील घेतली. यात आपण कसे निर्दोष आहोत याचं स्पष्टीकरण तिनं दिलं.
अखेर पोलिसांनी चोरट्या शेजारणीच्या आवळल्या मुसक्या : 27 सप्टेंबरला म्हसकर कुटुंबानं कामोठे पोलीस ठाण्यात मोनिका दिघेविरुद्ध तक्रार दाखल केली. चोरीचा गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी तब्बल दहा दिवस अगोदर ही चोरीची घटना घडली होती. तक्रार दाखल झाल्यानंतर तब्बल एक महिना तरी या चोरीचा तपास लागला नाही. अखेर कामोठे पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमल बिडवे यांनी तपास अधिकारी बदलला. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गणेश दळवी पोलीस उपनिरीक्षक प्रताप सिंह चव्हाण यांच्यासह हवालदार संजय झोळ, प्रशांत जाधव, सचिन ठोबर, प्रमोद कोकाटे, राज इलग, दत्ता जाधव यांनी सखोल तपास करत तांत्रिक तपासासोबत संशयित मोनिका दिघे हिच्या बँक खात्यातील रक्कम देखील तपासून पाहिली. त्यावेळी मोनिका दिघे हिनं पूर्वी पोलिसांना दिलेली माहिती आणि सध्याची माहिती यात प्रचंड तफावत आढळून आली. त्याचबरोबर म्हसकर यांच्या घरातून चोरलेले दागिने मोनिका दिघे हिनं मुंबईत जाऊन विकल्याची देखील माहिती पोलिसांना मिळाली. "पोलिसांनी दागिन्यांचा छडा लावत चोरी करणारी शेजारीण मोनिका दिघे हिला अटक केली आहे. मोनिका दिघे हिनं चोरलेले 22 तोळे सोन्याचे दागिने हस्तगत केले आहेत. पनवेल कोर्टात हजर केल्यानंतर न्यायालयानं तिला तीन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे," अशी माहिती कामोठे पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमल बिडवे यांनी दिली.
हेही वाचा :
- सोनं चोरीप्रकरणी पोलिसांना मोठं यश, राजस्थान मधून जप्त केलं अडीच कोटींचं सोनं, मात्र आरोपी फरार
- चार महिन्यापूर्वी नोकरीला लागलेल्या चालकाकडून व्यापाऱ्याचा विश्वासघात; साडेतीन कोटींचे सोने घेऊन फरार
- सोनं विकायला गेले अन् दोन भाऊ बेपत्ता झाले; मुंबईत सराफा व्यापाऱ्यांना कोट्यवधींचा लावला 'चुना' - Gold Theft In Mumbai