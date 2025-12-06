माजी आमदार रमेश कदमांसह 9 जणांविरोधात खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा
रमेश कदम हे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या अध्यक्षपदी असताना त्यांनी बोगस लाभार्थी दाखवून सुमारे 313 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.
Published : December 6, 2025 at 1:36 PM IST
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार रमेश कदम यांच्यासह 9 जणांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत लवकरच खटला सुरू होणार आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं नुकतेच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळ घोटाळ्याप्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयानं रमेश कदम यांच्यासह अन्य आरोपींवर आरोप निश्चित केले आहेत.
काय आहे प्रकरण? : माजी आमदार रमेश कदम हे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या अध्यक्षपदी असताना त्यांनी बोगस लाभार्थी दाखवून सुमारे 313 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. या अपहार प्रकरणी पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी रमेश कदमांसह एकूण 12 जणांना अटक करण्यात आली होती. पुढं कारागृहात असतानाही ते सतत या-ना-त्या कारणानं चर्चेत होते. त्यामुळं कालांतरानं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्यांना पक्षातून निलंबित केलं होतं.
रमेश कदमांसह इतरांवर आरोप निश्चिती : मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्या समोर 28 नोव्हेंबरला या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयानं सर्व आरोपींना आरोप मान्य आहेत का?, अशी विचारणा केली होती. त्यावर सर्व आरोपींनी अर्थातच याला नकार दर्शवताच मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या संबंधित तरतुदींनुसार आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले. आरोप निश्चितीच्या या प्रक्रियेनंतर हा खटला सुरू होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
आरोपपत्रात काय नमूद केलंय? : रमेश कदम यांनी साल 2012 ते 2014 या काळात महामंडळाचे अध्यक्ष असताना हुकूमशहा म्हणून काम केलं, आवश्यक प्रक्रियांना बगल देण्यासाठी त्यांनी व्यवस्थापकीय संचालकांना फक्त रबर स्टॅम्प बनवलं होतं, असा आरोप तपास यंत्रणेनं या आरोपपत्रात केला आहे. 'दारिद्र्य रेषेखालील' लोकसंख्येकरता बनवलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठीचा निधी रमेम कदम यांनी जवळचे सहकारी आणि नातेवाईकांच्या नावानं स्थापन केलेल्या बोगस संस्थांमध्ये वळवला. पुढं या निधीचा वापर वैयक्तिक फायद्यासाठी व रिअल इस्टेट आणि कॉर्पोरेट संस्था खरेदी करण्यासाठी करण्यात आल्याचंही या आरोपपत्रात नमूद केलं आहे.
हेही वाचा :