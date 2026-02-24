ETV Bharat / state

बेजबाबदार पालकाला दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार, बारावीची परीक्षा असल्यानं मुलाला जामीन मंजूर

अल्पवयीन मुलाकडून झालेल्या अपघात प्रकरणी अटकेत असलेल्या त्याच्या वडिलांचा जामीन अर्ज दंडाधिकारी कोर्टानं सोमवारी फेटाळून लावलाय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 24, 2026 at 8:29 AM IST

मुंबई - विद्याविहार परिसरात 5 फेब्रुवारीच्या रात्री अल्पवयीन मुलाकडून झालेल्या अपघात प्रकरणी अटकेत असलेल्या त्याच्या वडिलांचा जामीन अर्ज दंडाधिकारी कोर्टानं सोमवारी फेटाळून लावलाय. वालजी राजा भूषण असं या प्रकरणी अटक झालेल्या आरोपीचं नाव आहे. या अपघातात गंभीर जखमी ध्रुवमिल पटेलचा (वय-33) 15 फेब्रुवारीला मृत्यू झाला होता. या अपघातात ध्रुवमिलबरोबर गंभीर जखमी झालेली त्याची पत्नी मीनल पटेल (वय- 32) ही अद्यापही अत्यवस्थ असून तिच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत.

काय आहे प्रकरण? - एका अल्पवयीन मुलानं भरधाव वेगात चालवलेल्या कारमुळं भीषण अपघात घडला होता. विद्याविहार येथील सोमय्या कॉलेज गेट क्रमांक 3 समोर 5 फेब्रुवारीच्या रात्री एका 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलानं आपल्या भरधाव किया सेलटॉस कारनं स्कूटरला जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात दुचाकीवरील मीनल आणि ध्रुवमिल पटेल हे पती-पत्नी गंभीर जखमी झाले होते. या दोघांना उपस्थित लोकांनी तातडीनं नजीकच्या राजावाडी रुग्णालयात दाखल केलं होतं. अपघात झाल्यापासून ध्रुवमिल पटेल हे व्हेंटिलेटरवरच होते, तर ध्रुवमिलची पत्नी मीनल यांच्यावर अनेक शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत आणि त्यांचीही प्रकृती अतिशय चिंताजनक आहे.

अल्पवयीन मुलाची बारावीची परीक्षा असल्यानं जामीन मंजूर - या अपघातास कारणीभूत ठरलेला चालक हा 17 वर्षीय अल्पवयीन आहे. त्यामुळं त्याच्यासह मुलाचे वडील वालजी राजा भूषण यांच्याविरुद्ध टिळकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. टिळकनगर पोलिसांनी मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 184 आणि 199 आणि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम 125, 125(अ), 125(ब) आणि 281 अंतर्गत गुन्हा दाखल करत पितापित्रांना अटक केली होती. मात्र, अल्पवयीन आरोपी हा बारावीचा विद्यार्थी असल्यानं त्याची परीक्षा सुरू असल्याच्या कारणावरून त्याला कोर्टानं जामीन मंजूर केलाय.

पालकांच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह - आरोपी कार अत्यंत वेगात चालवत होता, असं प्राथमिक तपासात समोर आलंय. त्यामुळे अल्पवयीन मुलाला वाहन चालवण्यासाठी देणं आणि त्यातून झालेला अपघात याची मुंबई पोलिसांनी गंभीर दखल घेतलीय. मुंबई पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू केलीय. अपघाताची नेमकी कारणं, निष्काळजीपणा यांसह इतर बाबींचा सखोल तपास सध्या सुरू आहे. अल्पवयीन मुलांकडून वाहन चालवण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत असल्यानं, या घटनेमुळे पालकांच्या जबाबदारीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय.

