बारा मुलाच्या आईनं दूध पाजता येत नसल्याचा कांगावा करुन दिलं बाळ दत्तक; म्हणाली 'विकलं नाही', प्रशासन चक्रावलं
नाशिकमध्ये धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. बारा मुलांच्या आईनं मुलाला पाजता येत नसल्याचा दावा करुन त्याला दत्तक दिल्यानं खळबळ उडाली आहे.
Published : December 10, 2025 at 7:34 PM IST
नाशिक : बारा मुलाच्या आईनं दूध पाजता येत नसल्याचा कांगावा करत आपल्या दोन महिन्याच्या तान्ह्या बाळाला दत्तक दिल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील दाम्पत्यानं अत्यंत हलाखीची परिस्थिती असल्यानं तब्बल तीन मुलांना दत्तक दिल्याचा प्रकार उघड झाला. मात्र आशा सेविकेनं बाळ विक्रीचा संशय व्यक्त केल्यानं प्रशासनही सतर्क झालं आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनानं तातडीनं समिती गठीत करून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. "पोलिसांनी देखील दत्तक मुलांना परत आणलं असून 11 मुलं आणि त्यांचे आई वडील ताब्यात घेतले आहेत. त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे," अशी माहिती नाशिकचे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी दिली आहे. या बारा मुलांच्या आईनं दूध पाजता येत नसल्याचा अजब खुलासा केल्यानं प्रशासन चक्रावलं आहे.
दुधासाठी पैसे नसल्यानं दिलं बाळ दत्तक : त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील बरड्याची वाडी इथल्या 45 वर्षीय 'देवकी' ( नाव बदललं आहे ) महिलेनं 10 ऑक्टोबरला मुलाला जन्म दिला. नियमित तपासणीसाठी आलेल्या आशा सेविकेनं बाळ घरी नसल्याचं पाहिल्यानंतर तत्काळ याबाबतची माहिती वरिष्ठांना दिली. त्यामुळे बाळ विकल्याचा संशय बळावला. मात्र, बाळाच्या आईनं स्वतः पुढं येत बाळ नातेवाईकांनाच दत्तक दिल्याचा दावा केला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या महिलेनं आतापर्यंत 12 मुलांना जन्म दिला असून त्यापैकी 3 मुलं दत्तक दिल्याची कबुली दिली आहे. कुटुंबाची हलाखीची परिस्थिती, मुलांचं संगोपन आणि अन्न, दुधासाठी पैसे नसल्यानं हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. आता प्रशासकीय तपासातून नेमक्या कोणत्या बाबी समोर येतात, याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
आशा सेविकांना मिळालं नाही बाळ : देवकीची ( नाव बदललं आहे ) काही महिन्यांपूर्वी आमच्या रुग्णालयात प्रसूती झाली होती. मुलाचं वजन कमी असल्यानं त्याच्या तपासणीसाठी आशा सेविका या महिलेच्या घरी गेल्या होत्या. मात्र आता बाळ माझ्याकडं नाही, अशी माहिती देवकीनं दिली. आशा सेविकांना बाळ मिळालं नाही, त्यामुळे त्यांनी याबाबतची तक्रार वरिष्ठांकडं केली.
महिलेनं मुलं दिले दत्तक : "मला 12 मुलं आहेत, त्यातील 2 मुलींचं लग्न झालं असून एक मुलगा जन्म झाल्यानंतर दगावला. मला दूध पण येत आणि विकत दूध घेण्याची देखील ऐपत नाही. घरात हलाखीची परिस्थिती असल्यामुळे मी माझ्या नातेवाईकांना तीन मुलं दत्तक दिली आहेत. मी मुलांना विकलं नाही. इतर मुलं माझ्याकडं आहेत," असं देवकी ( नाव बदललं आहे ) हिनं सांगितलं आहे.
दूध न पिणारं बाळ दहा हजार रुपयांना दिलं ? : "आम्ही त्यांच्या घरात गेलो, तेव्हा चार-पाच मुलं होती. दोन महिन्यांपूर्वी जन्मलेलं बाळ दूध पीत नव्हतं, ते देऊन टाकलं. भावड्यानं त्यासाठी दहा हजार रुपये दिले, असं ते कुटुंब सांगत होतं. आम्ही अधिकारी आणि पोलिसांना तत्काळ बोलून माहिती दिली," अशी माहिती एल्गार संघटनेचे अध्यक्ष भगवान मधे यांनी दिली.
अकरा मुलं आणि आई-वडील ताब्यात : "घोटी पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत टाके हर्ष या गावातील एका कुटुंबानं तीन मुलं विकल्याची बातमी आम्हाला समजली. त्यानुसार आम्ही चौकशी केली असता, त्या ठिकाणी त्या महिलेला एकूण 12 मुलं आहेत. त्यापैकी एक मुलगा हा दगावला असून तीन मुलं त्यांनी इतर कुटुंबामध्ये दिली आहेत. आम्ही रात्रभर तपास करून ज्या ठिकाणी मुलांना दिलं आहे, ती मुलं परत आणली आहेत. आता आमच्याकडं अकरा मुलं आणि त्यांचे आई-वडील असून त्यांची चौकशी सुरू आहे," अशी माहिती पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
घटनेबाबत चौकशी समिती गठित :
1) श्रीमती मंगला भोये, अधीक्षिका शासकीय मुलींचे अनुरक्षण गृह नाशिक
2) प्रभाकर गावित, परीविक्षा अधिकारी बालविकास
3) समीरा येवले, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी
4) प्रणिती तपकिरे प्रकल्प समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन नाशिक.
5) करिष्मा सूर्यवंशी, सामाजिक कार्यक जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष.
