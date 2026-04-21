विजापूर-गुहागर महामार्गावर पिकअप-दुचाकीचा भीषण अपघात, दहा दिवसांपूर्वी लग्न झालेलं दाम्पत्य ठार
विजापूर-गुहागर महामार्गावर पिकअप आणि दुचाकीची समोरासमोर धडक होऊन नवदाम्पत्य ठार झाल्याची हृदयद्रावक घटना सोमवारी दुपारी घडली.
Published : April 21, 2026 at 2:54 PM IST
सातारा - विजापूर-गुहागर राष्ट्रीय महामार्गावर पाटण तालुक्यातील येरफळे गावच्या हद्दीत सोमवारी दुपारी झालेल्या पिकअप आणि दुचाकीच्या भीषण अपघातात नवदाम्पत्य ठार झालं. राजू झोरे (वय 25) आणि राणी झोरे (वय 23, रा. सडादाढोली, ता. पाटण) असं मृत दाम्पत्याचं नाव आहे. नातेवाईकाच्या लग्नाला जाताना काळाने त्यांच्यावर झडप घातली. अवघ्या दहा दिवसांपूर्वीच त्यांचा विवाह झाला होता. संसाराला सुरुवात होण्यापूर्वीच काळाने त्यांना हिरावून नेल्याने पाटण तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे.
दुचाकीचे पुढचे चाक निखळून पडले - पाटण पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सडादाढोली गावचे राजू झोरे आणि राणी झोरे हे दहा दिवसांपुर्वीच विवाहबद्ध झाले होते. सोमवारी त्यांच्या नातेवाईकाचे शिराळा (जि. सांगली) येथे लग्न होते. त्यासाठी दुचाकीवरून ते निघाले होते. येरफळे (ता. पाटण) गावच्या हद्दीत ट्रकला ओव्हरटेक करत असताना समोरून येणाऱ्या भरधाव पिकअप गाडीने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की, दुचाकीचे पुढचे चाक निखळून पडले तर पिकअप गाडीच्या काचेचा चक्काचूर झाला.
सडादाढोली गावावर शोककळा - या भीषण अपघातात पती राजू हा जागीच ठार झाला तर पत्नी राणी ही गंभीर जखमी झाली. तिला उपचारासाठी कराडला नेत असताना वाटेतच तिचा मृत्यू झाला. अवघ्या दहा दिवसांपूर्वीच त्यांचे लग्न झाले होते. त्यामुळे नवऱ्या मुलीच्या हातावरची मेहंदी आणि नवऱ्याच्या अंगाची हळदही उतरली नव्हती. तोच काळाने या दाम्पत्यावर झडप घातली आणि क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. या हृदयद्रावक अपघाताची बातमी समजताच सडादाढोली गावावर शोककळा पसरली. ज्या घरात दहा दिवसांपूर्वी मंगलमय वातावरणात होते, त्याच घरातील आक्रोश उपस्थितांचे काळीज पिळवटून टाकत होता. नवदाम्पत्याचे पार्थिव पाहून उपस्थितांना आपले अश्रू आवरता आले नाहीत.
घटनास्थळाचा पंचनामा - या अपघाताची माहिती मिळताच पाटणचे पोलीस निरीक्षक अविनाश कवठेकर यांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. दोन्ही मृतदेहांचे शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले. याप्रकरणी पिकअप चालक सचिन यशवंत मोहिते (रा. बोंद्री, ता. पाटण) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. पोलीस निरीक्षक अविनाश कवठेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाटण पोलीस अपघाताचा अधिक तपास करत आहेत.
