सातारा झेडपीचं काउंटडाऊन सुरू, राष्ट्रवादी-शिवसेना सदस्यांचं काँग्रेसच्या राज्यात पर्यटन, भाजपाचं टेन्शन वाढलं!
राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य एकसंघ असून गेल्या महिनाभरापासून टूरवर आहेत. त्यामुळे भाजपाला सत्तेपासून दूर राहावे लागण्याची चिन्हे आहेत.
Published : March 11, 2026 at 7:41 AM IST
सातारा : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीचे काउंटडाउन सुरू झाले असताना राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचा म्हैसूरमधील प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन आणि पंचतारांकित हॉटेल रॉयल ऑर्किडसमोरील एक फोटो नुकताच समोर आला आहे. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य हे दक्षिण भारतातील कर्नाटक आणि केरळमध्ये ट्रीप एन्जॉय करत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची निवड 20 मार्च रोजी होणार आहे. कमळ चिन्हावर निवडून आलेले भाजपाचे 27 आणि एका अपक्षाच्या पाठिंब्यासह सर्वाधिक 28 सदस्य असल्यानं अध्यक्ष हा भाजपचाच झाला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका भाजपा नेते जयकुमार गोरे यांनी घेतली आहे. परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेस 20, शिवसेना 15, कॉंग्रेस 1 आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना 1, अशा 37 सदस्यांच्या जोरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना सत्ता स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
भाजपाकडून घोडेबाजार आणि फोडाफोडीच्या राजकारणाचा संभाव्य धोका ओळखून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेनं आपल्या सदस्यांना 'सेफ स्टेट' म्हणून दक्षिण भारतातील कॉंग्रेस शासित कर्नाटक, केरळच्या सहलीवर पाठवलं आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांची संपूर्ण बडदास्त ठेवण्याची जबाबदारी दोन्ही पक्षांनी आपल्या खास शिलेदारांवर सोपवली आहे. म्हैसूर, उटीमध्ये राष्ट्रवादीचे जिल्हा परिषद सदस्य पर्यटनाचा आनंद लुटतानाचे एक छायाचित्रदेखील समोर आलं आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीला 10 दिवस उरले आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीचे काउंटडाऊन सुरू झालं आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीत भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेकडून आपापल्या सदस्यांना व्हीप काढला जाईल. परंतु, मतदान गुप्त पद्धतीनं होणार की हात वर करून होणार, हेदेखील महत्त्वाचे असणार आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीपुर्वी 16 मार्चला जिल्ह्यातील 11 पंचायत समितीच्या सभापती निवडी होणार आहेत. त्यावेळी काही पंचायत समितींमध्ये राजकीय उलथापालथी पाहायला मिळणार आहेत.
जिल्हा परिषदेतील सत्तानाट्य आता चांगलेच रंगात आलं आहे. भाजपाला दूर ठेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना नेत्यांनी सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू केल्यानंतर भाजपा नेत्यांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाईंशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. परंतु, भाजपा नेत्यांनी प्रचारात घटक पक्षांच्या नेत्यांवर जहरी टीका केल्यामुळे भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याची रणनीती करण्यात आली आहे.
