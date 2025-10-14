ETV Bharat / state

लाचखोरी भोवली! शंकर पाटोळे आणि कंपुचा कारागृहातील मुक्काम वाढला, हायकोर्टात दिवाळीनंतर 3 नोव्हेंबरला जामिनावर सुनावणी

लाचखोर निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे आणि इतरांचा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे. उच्च न्यायालयात दिवाळीनंतर ३ नोव्हेंबरला त्यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे.

निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे
निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 14, 2025 at 9:32 PM IST

1 Min Read
ठाणे : ठाणे महापालिकेचे लाचखोर निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे आणि कंपुचा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे. त्यामुळे पाटोळे यांच्यासह तिघांचीही दिवाळी तुरुंगात जाणार आहे. ठाणे सत्र न्यायालयाने पाटोळे आणि अन्य दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर पाटोळे यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, दिवाळीच्या सुट्टीमुळे उच्च न्यायालयात जामीन अर्जावर ३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.


नौपाड्यातील दोन अनधिकृत गाळे निष्कासन करण्यासाठी ३५ लाखांच्या लाच प्रकरणी शंकर पाटोळे यांच्यासह आणखी दोघांना लाचलुचपत विभागाने ठाणे महापालिकेच्या वर्धापन दिनी अटक केली होती. सुरुवातीला पोलीस कोठडीची हवा खाल्यानंतर तिघेही तुरुंगात असून या तिघांच्याही जामीन अर्जावर ठाणे न्यायालयात सुनावणी होऊ शकली नव्हती. ठाणे लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्याला तर इन्व्हेस्टिगेशन हा शब्द देखील उच्चारता न आल्याने न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांनी सरकारी वकील तसंच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चांगलेच धारेवर धरले होते. तर एक दिवस न्यायमूर्ती सुट्टीवर असल्याने पाटोळे यांच्या जामिनावर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीमध्ये मात्र पाटोळे आणि दोघांना जामीन मिळेल अशी अपेक्षा पाटोळे यांच्या वकिलांना होती. मात्र ठाणे न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज थेट फेटाळला होता.


दरम्यान शंकर पाटोळे आणि इतर दोघांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र न्यायालयाची प्रक्रिया होईपर्यंत पाच ते सहा दिवस जाणार असून त्यानंतर दिवाळी असल्याने न्यायालयाला सुट्टी आहे. त्यामुळे त्यांच्या जामीन अर्जावर आता दिवाळीनंतर ३ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे शंकर पाटोळे आणि दोघा साथीदारांचा कारागृहात मुक्काम वाढला असून दिवाळीही तुरुंगातच साजरी करावी लागणार आहे.

