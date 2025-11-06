ETV Bharat / state

नगरसेवक झाले आमदार, आता मुंबई महापालिका निवडणुकीत उत्तराधिकारी कोण?

मुंबईतून 2019 मध्ये चार, तर 2024 मध्ये चार असे एकूण आठ नगरसेवक आमदार झाले. या आमदारांचा उत्तराधिकारी कोण? याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.

BMC
मुंबई महापालिका निवडणूक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 6, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणूक भाजपा-शिवसेना महायुतीसाठी प्रतिष्ठेची, तर शिवसेना (उबाठा) पक्षासाठी अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. विधानसभा निवडणुकीतील यशानं भाजपाची मुंबईत कमळ फुलवण्याची महत्त्वाकांक्षा उंचावली आहे, तर शिवसेना (उबाठा) पक्षासाठी ही निवडणूक भवितव्याशी निगडीत आहे. त्यामुळं सर्वच पक्ष उमेदवार निवडीत जोखीम टाळण्यावर भर देत आहेत. 2017 च्या पालिका निवडणुकीत विजयी झालेल्या नगरसेवकांना प्राधान्य देण्याची रणनीती आखली जात आहे. मात्र जे नगरसेवक आता विधानसभेत आमदार म्हणून पोहोचले, त्यांच्या रिक्त जागांवर इच्छुकांची रांग लागली आहे. मुंबईतून 2019 मध्ये चार, तर 2024 मध्ये चार असे एकूण आठ नगरसेवक आमदार झाले. या आमदारांचा उत्तराधिकारी कोण? याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.

manoj jamsutkar
मनोज जामसुतकर (ETV Bharat Reporter)

आमदारांच्या जुन्या प्रभागांमध्ये नेमकं चित्र काय?

  • 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत मुंबईतून 18 हून अधिक माजी नगरसेवकांनी नशीब आजमावलं, पण यश फक्त चौघांना मिळाले. मनोज जामसुतकर (शिवसेना (उबाठा), भायखळा), अनंत उर्फ बाळा नर (शिवसेना (उबाठा), जोगेश्वरी पूर्व), महेश सावंत (शिवसेना (उबाठा), माहीम) आणि मुरजी पटेल (शिवसेना, अंधेरी पूर्व) हे चौघे विधानसभेत पोहोचले. 2019 मध्ये आमदार झालेल्या यामिनी जाधव आणि रमेश कोरगावकर यांचा 2024 मध्ये पराभव झाला, तर दिलीप लांडे आणि रईस शेख आमदारकी कायम ठेवू शकले.
  • भायखळ्यात माथाडी कामगार आणि मुस्लिमबहुल भागात मजबूत पकड असलेले मनोज जामसुतकर आपला 2021 क्रमांकाचा वार्ड आमदारकीनंतरही सोडण्यास तयार नाहीत. त्यांची पत्नी किंवा कुटुंबातील सदस्याला तिकीट जवळपास निश्चित मानले जात आहे. मात्र पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी यामिनी जाधव स्वतः किंवा त्यांचा विश्वासू कार्यकर्ता मैदानात उतरण्याची दाट शक्यता आहे.
  • जोगेश्वरी पूर्वमध्ये विकासकामांमुळे लोकप्रिय असलेल्या बाळा नर यांनी मनिषा वायकर यांचा पराभव केला. आता पालिका निवडणुकीत त्यांचे निकटवर्तीय युवासैनिक किंवा महिला कार्यकर्त्याला संधी मिळू शकते. मनसेही तिकिटासाठी जोर लावेल, तर खासदार रवींद्र वायकर पत्नीच्या पराभवाचा बदला घेण्यासाठी पूर्ण ताकद पणाला लावतील.
  • अंधेरी पूर्व मतदारसंघात गुजराती-मराठी मतांच्या जोरावर ऋतुजा लटके यांचा 25 हजार 468 मतांनी पराभव करणाऱ्या मुरजी पटेल यांना शिवसेनेने उमेदवारी दिली होती. आता या वार्डात पटेल कुटुंबातील सदस्याला संधी मिळण्याची चर्चा आहे.
  • माहीममध्ये उद्धव ठाकरेंचे एकनिष्ठ महेश सावंत यांनी अमित ठाकरे आणि सदा सरवणकर यांचा पराभव करीत अनपेक्षित विजय मिळवला. मनसेचा या भागात प्रभाव असल्याने कार्यकर्ते पालिकेसाठी मनसेच्या उमेदवाराची मागणी करत आहेत. पण उद्धव-राज युती झाल्यास पुढच्या वेळी आमदारकी मिळेलच याची खात्री नाही. त्यामुळे यावेळी विश्वासू कार्यकर्त्याला निवडून आणून पाया भक्कम करण्याचा सावंत यांचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून पुढच्यावेळी आमदारकी नसली, तरी नगरसेवक पदासाठी ताकद लावता येईल.
bala nar
बाळा नर (ETV Bharat Reporter)

मुंबईवर झेंडा फडकवण्यासाठी सारेच लागले कामाला : मुंबई पालिका निवडणुकीसाठी सर्वच पक्ष रणनीती आखत आहेत. विधानसभेतील यशानंतर भाजपा मुंबईची सत्ता मिळवण्यासाठी शिवसेनेसोबत युती कायम ठेवण्यावर भर देत आहे. एकनाथ शिंदे हे शिवसेना (उबाठा) पक्षातील माजी नगरसेवकांना आपल्याकडे ओढून पाया भक्कम करत आहेत. शिवसेना (उबाठा) पक्षासाठी 25 वर्षांच्या सत्तेनंतर पुन्हा झेंडा फडकवण्याचे आव्हान आहे. उद्धव-राज यांच्यातील संभाव्य युती ही निवडणुकीचा टर्निंग पॉइंट ठरू शकते. दोन्ही राष्ट्रवादीचा मुंबईत प्रभाव कमी असल्याने ते सध्या वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहेत. त्यामुळं येत्या काही दिवसांत मुंबईचे राजकारण कोणत्या वळणावर जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

muraji patel
मुरजी पटेल (ETV Bharat Reporter)

उद्धव ठाकरे निर्णय घेतील तो अंतिम - किशोरी पेडणेकर : दरम्यान, याविषयी माजी महापौर तथा शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या उपनेत्या किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या, "लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मुंबईत आम्ही ताकद दाखवून दिली. भाजपानं कितीही कारस्थानं केली, तरी सर्वसामान्य मतदार आणि शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत, हे मागच्या दोन्ही निवडणुकीत दिसलं. मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीत दोन्ही ठाकरेबंधू एकत्र आल्यामुळं मराठी मतदार त्यांना कौल देतील. मुंबई पालिकेवर झेंडा हा ठाकरेंचाच फडकेल. राहिला प्रश्न नगरसेवक आमदार झाल्यामुळं रिक्त झालेल्या जागांचा, तर त्याबाबत निर्णय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील. या जागांवर कोणाला तिकिट द्यायचे, याबाबतची चर्चा ही केवळ आमदार नव्हे, तर विभाग प्रमुख, विधानसभा प्रमुख, महिला पदाधिकारी, शाखाप्रमुखांशी होईल. सर्वानुमते गेलेल्या नावावर पक्षप्रमुख शिक्कामोर्तब करतील," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

