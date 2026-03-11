नगरसेवकानं केली ठाणे मनपा आवारातच अंघोळ, पाणी टंचाईवरुन नागरिकांच्या भावना तीव्र
ठाणे महानगरपालिका समोर पालिकेच्या आवारातच एका नगरसेवकानं अंघोळ केली. पाणी मिळालं नाही तर पालिका अधिकाऱ्यांच्या घरात अंघोळीला जावं लागेल असं अभिजीत पवार म्हणाले.
Published : March 11, 2026 at 7:49 PM IST
ठाणे - अनेक महिन्यांपासून ठाणे शहरात पाण्याची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. पाणी वितरण करणारी यंत्रणा सदोष असल्यानं आणि पाणी गळतीमुळे अनेक भागात पाण्याचा पुरवठाच होत नाही. त्यामुळे आपल्या घरातही पाणी आलं नाही, असा आरोप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगरसेवक अभिजीत पवार यांनी थेट ठाणे मनपा मुख्यालयाच्या आवारातच प्रवेशद्वारावर अंघोळ केली.
ठाणे महानगर पालिका हद्दीत पाण्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. ठाणे शहराला 621 दशलक्ष लीटर्स पाण्याची गरज आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 550 दशलक्ष लीटरच्या आसपास पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाई भेडसावत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दर आठवड्यात निर्जळी घेण्यात येत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून कळव्यात प्रचंड पाणी टंचाई भेडसावत आहे. बुधवारी अनेक सोसायट्यांमध्ये पाणीच आलेलं नसल्यानं नागरिक संतप्त झाले आहेत. या संतप्त नागरिकांच्या भावनांना अभिजीत पवार यांनी अनोखं आंदोलन करून वाट मोकळी करून दिली. पालिका मुख्यालयाच्या आवारात असलेल्या नळावर बादली पाण्याने भरून पोर्चमध्येच त्यांनी अंघोळ केली.
पाणी वितरण करणारी यंत्रणा सदोष आहे. पाणी सोडण्यासाठी जी माणसे तैनात केली आहेत. ते पक्षपात करतात. अधिकाऱ्यांना फोन केल्यास ते उद्या बघू, उपाययोजना करतोय अशी उत्तरं देतात. आज आपल्या घरात पाणीच नसल्यानं नाईलाजानं इथे येऊन अंघोळ करावी लागली. त्यामुळे जर पाणी संकट दूर केलं नाही तर यापुढे अधिकाऱ्यांच्या घरात जाऊन अंघोळ करू, असा इशारा त्यांनी दिला.
नगरसेवकाला पालिका मुख्यालयातील पाण्याने अंघोळ करावी लागत असेल तर तो काळा दिनच. - मनोज प्रधान
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनीही ठाणे मनपाच्या कारभारावर टीका केली. ठाणे पालिकेनंतर स्थापन झालेल्या नवी मुंबई महानगर पालिकेनं आपलं धरण विकसित केलं आहे. मात्र ठाणे पालिकेला ते शक्य झालेलं नाही. डाॅ. जितेंद्र आव्हाड आणि आपण पद्मसिंह पाटील हे जलसंपदा मंत्री असताना धरण मंजूर करून आणलं होतं. मात्र, ते धरणही सत्ताधाऱ्यांना बांधता आलेलं नाही. आज एका नगरसेवकाच्या घरात पाणी नसल्यानं त्याला पालिका मुख्यालयात यावं लागत असेल तर तो दिवस ठाणे मनपासाठी काळा आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
हेही वाचा...