छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निकाल 2026 : पोलिसांचा तुफान लाठीचार्ज, शिवसेना माजी महापौर जखमी, कार्यकर्त्यांची रस्त्यावर पळापळ
छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणूक 2026 मतमोजणीत मोठा राडा झाला. पोलिसांनी शिवसेनेच्या माजी महापौरांवर लाठीचार्ज केल्यानं मोठी खळबळ उडाली.
Published : January 16, 2026 at 1:26 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मतमोजणीला सुरुवात होत असताना उमेदवारांच्या प्रतिनिधींवर पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यामध्ये शिवसेनेचे माजी महापौर विकास जैन जखमी झाले. याप्रकरणी शिवसेनेच्या वतीनं पोलिसांचा निषेध व्यक्त करत मतदान केंद्राबाहेर ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं. छत्रपती संभाजीनगर इथल्या इंजीनियरिंग कॉलेजमध्ये उमेदवार प्रतिनिधी केंद्राच्या आत सोडत असताना सदरील प्रकार घडला. पोलिसांनी ओळखपत्र असताना मारलं कसं असा प्रश्न पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी उपस्थितीत केला. तीन जणं जखमी झाले असून पोलिसांना गांभीर्य राहिलं नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी उपायुक्त स्तरावर चौकशी केली जाईल, असलेले व्हिडिओ आणि ऑडिओ यांच्या माध्यमातून माहिती घेऊन दोषींवर कारवाई होईल, अशी माहिती पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी दिली.
शिवसेना माजी महापौरांवर पोलिसांचा लाठीचार्ज : छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या 115 जागांसाठी गुरुवारी मतदान पार पडलं. आज सकाळी 10 वाजतापासून मतमोजणीला सुरुवात झाली. मात्र आज सकाळी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मतदान केंद्रावर जाताना पोलिसांनी उमेदवाराच्या प्रतिनिधींला अटकाव केल्याचा आरोप प्रतिनिधींकडून करण्यात आला. त्यामुळे पोलीस आणि उमेदवाराच्या प्रतिनिधींमध्ये जोरदार राडा झाला. यात मतमोजणी केंद्रावर पोलिसांकडून उमेदवारांच्या प्रतिनिधींवर लाठीचार्ज करण्यात आला. या लाठीचार्जमध्ये माजी महापौर विकास जैन हे जखमी झाले. त्यांच्या पाठीवर मारहाण केल्याचे वळ उमटले. त्यानंतर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मतदान केंद्रावर मोठा गदारोळ केला. या कारवाईनंतर मतदान केंद्र परिसरात काही काळ तणाव निर्माण झाला. शिवसेना कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी धाव घेत पोलिसांच्या कारवाईविरोधात संताप व्यक्त करण्यात आला. पालकमंत्री संजय शिरसाट, त्यांची कन्या हर्षदा शिरसाट हे मतदान मोजणी केंद्रावर दाखल झाले. कार्यकर्त्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आम्ही मतमोजणी होऊ देणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला.
मतमोजणी सुरू होताना घडला प्रकार : सकाळी दहाच्या सुमारास छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणुकीच्या मतमोजणीला चार ठिकाणी सुरुवात झाली. सकाळी दहाच्या सुमारास शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील मतदान केंद्रावर उमेदवार प्रतिनिधींना मतमोजणी कक्षात सोडत असताना शिवसेनेच्या प्रतिनिधींचा पोलिसांशी वाद झाला. त्यातून पोलिसांनी माजी महापौर विकास जैन यांच्यासह तिघांवर लाठीचार्ज केला. त्यानंतर शिवसेनेनं आक्रमक होत मतमोजणी केंद्रावर ठिय्या आंदोलन करत पोलिसांचा निषेध व्यक्त केला. मतमोजणी प्रतिनिधी म्हणून ओळखपत्र दिलं असताना कुठलाही वाद नसताना हा हल्ला केल्याचा आरोप शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आला. पोलिसांना निवडणुकीचे गांभीर्य राहिलं नसल्याचा आरोप पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी करुन दोषींवर कारवाईची मागणी केली.
चौकशी केली जाईल : या प्रकरणी पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी मतदान केंद्रावर धाव घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला. पोलीस कर्मचारी आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचं वेगवगेळं म्हणणं आहे. त्याबाबत उपायुक्त स्तरावर चौकशी केली जाणार आहे. त्याठिकाणी असलेले व्हिडिओ आणि ऑडिओ यांचा आधार घेऊन सत्य बाहेर आणलं जाईल आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल असं आश्वासन पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी दिले.
गरवारे केंद्रावर पळापळ : शहरातील गरवारे मतमोजणी केंद्रावर कार्यकर्त्यांची पळापळ झाली. मतमोजणी सुरू असताना कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली. त्यात एक रुग्णवाहिका तिथून जात असल्यानं पोलिसांनी असलेली गर्दी बाजुला करत असताना पळापळ झाली. त्यात सात ते आठ लोक किरकोळ जखमी झाल्याची घटना घडली आहे.
