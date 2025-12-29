ETV Bharat / state

"कार्यकर्त्यांच्या इच्छेनुसार दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र, घड्याळ्याच्या चिन्हावर निवडणूक लढविणार नाही"- रोहित पवार

राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर पहिल्यांच पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथे दोन्ही राष्ट्रवादी निवडणूक लढवणार आहेत. याबाबत आमदार रोहित पवार यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.

corporation election in Pune
संग्रहित- रोहित पवार (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 29, 2025 at 1:30 PM IST

|

Updated : December 29, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे- गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू होती. अखेर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथे दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येत निवडणूक लढवणार आहेत. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.

राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार म्हणाले, "महापालिकेची निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथे उमेदवार निवडणूक लढवणार आहेत. त्या सर्वांशी सुप्रिया सुळे यांनी वैयक्तिक चर्चा केली. सर्व कार्यकर्त्यांनी घड्याळासोबत जाणं योग्य असल्याचं सांगितलं. त्यामुळे आम्ही कार्यकर्त्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रितपणे निवडणूक लढवणार आहोत".

आमदार रोहित पवार प्रतिक्रिया देताना (Source- ETV Bharat Reporter)


घड्याळाच्या चिन्हावर निवडणूक नाही- राष्ट्रवादीची (शरदचंद्र पवार) महाविकास आघाडीसोबत जागावाटपासाठी चर्चा सुरू असताना असताना अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीबरोबर युती झाली.याबाबत रोहित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "महाविकास आघाडीसोबत आमच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात काही कार्यकर्त्यांशी चर्चादेखील सुरू होती. कार्यकर्त्यांच म्हणणं होतं की दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र यायला पाहिजे. आम्ही कुठेही घड्याळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढणार नाही. आम्ही आमच्या तुतारी चिन्हावर निवडणूक लढवणार आहोत".


ही कार्यकर्त्यांची लढाई- प्रशांत जगताप यांच्या काँग्रेस प्रवेशाबाबत आणि त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेबाबत रोहित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले, "प्रशांत जगताप चांगले पदाधिकारी होते. पण, त्यांनी असा निर्णय घेतला? याबाबत मी काही सांगणार नाही. त्याला खूप मोठी कारणे आहेत. त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केल्यावर त्यांच्यासोबत असलेल्या ९५ टक्के लोकांनी सुप्रिया सुळेंची भेट घेतली. त्या सर्वांनी दोन्ही राष्ट्रवादीनं एकत्र येऊन निवडणूक लढवावी असे सांगितलं. ही कार्यकर्त्यांची लढाई असल्यानं त्याचं ऐकूनच आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. आम्ही कार्यकर्त्यांसाठी एकत्र आलो आहोत. सर्वत्र वेगवेगळे समीकरण आहेत. प्रत्येक शहरात वेगवेगळी समीकरण आहेत. उद्या, तुतारी आणि घड्याळाकडून एबी फॉर्म वाटले जाणार आहेत. त्यानंतर कुणाला किती जागा मिळणार तेव्हा कळणार आहेत. पिंपरीची जबाबदारी अमोल कोल्हे यांच्याकडे आणि माझ्याकडे पुण्याची जबाबदारी आहे", अस यावेळी पवार म्हणाले.

  • बारामती येथे उद्योगपती गौतम अदानी यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. याबाबत रोहित पवार यांना विचारलं असता ते म्हणाले," आम्ही टाटांना भेटलो. आम्ही अदानींना भेटलो. ज्या लोकांकडून सीएसआरमधून मदत मिळते, लोकांच्या मदतीला धावून जातात, त्यांची आम्ही मदत घेत असतो. ते काही राजकारणासाठी आले नव्हते".

हेही वाचा-

Last Updated : December 29, 2025 at 2:07 PM IST

TAGGED:

PIMPARI CORPORATION ELECTION
पुणे महानगरपालिका निवडणूक
NCP SP ALLIANCE WITH NCP
LOCAL BODY ELECTION MAHARASHTRA
PUNE CORPORATION ELECTION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.