नाशिक हादरलं! आयटी कंपनीत युवतींचे लैंगिक शोषण अन् धर्मांतराचा दबाव; 'कॉर्पोरेट जिहाद'च्या आरोपाने खळबळ
नाशिकमधील एका आयटी कंपनीत युवतींचे लैंगिक शोषण आणि धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचा प्रकार उघड झालाय. याप्रकरणी ८ गुन्हे दाखल असून भाजपानं याला 'कॉर्पोरेट जिहाद' म्हटलं आहे.
Published : April 9, 2026 at 9:03 PM IST
नाशिक/मुंबई : एका मल्टिनॅशनल आयटी कंपनीत युवतींवर कर्मचाऱ्यांचं लैंगिक शोषण झालं. एका तरुणीवर धर्मांतरासाठी दबाव टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. 25 मार्चला पहिल्यांदा तक्रार झालेल्या या प्रकरणाबाबत नाशिक पोलिसांनी अत्यंत गोपनीयता पाळली होती. याप्रकरणी 25 मार्च रोजी देवळाली कॅम्प इथं तर 2, 3 आणि 7 एप्रिलला एक असे एकूण 8 गुन्हे मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात दाखल केले आहेत. यात दोन गुन्ह्यातील पाच संशयितांना न्यायालयानं 10 एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. मात्र, हे प्रकरण कॉर्पोरेट जिहादचं असल्याचा आरोप भाजपानं केलाय. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार करणार असून आयटी कंपनीतील महिला सुरक्षेबाबत कठोर कारवाईची मागणी करणार आहे, असं भाजपा प्रवक्ते अजित चव्हाण यांनी सांगितलं. यासह या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री नितेश राणे यांनी प्रतिक्रिया दिली.
काय आहे तक्रार :
- जुलै 2022 ते फेब्रुवारी 2026 या काळात वडाळा रोड येथील एका मल्टिनॅशनल कंपनीतील दनिश शेख, तौसिफ अत्तार, निदा खाननं कर्मचारी महिलेच्या धार्मिक भावना दुखावल्या. तौसिफनं धमकावून शरीरिक संबंध ठेवले तर इतरांनी ऑफिस लॉबीमध्ये तिचा विनयभंग केला.
- मे 2023 ते मार्च 2026 या कालावधीत रजा मेमन, शाहरुख कुरेशीनं ऑफिसमध्ये पीडितेचा विनयभंग केला. कंपनीच्या एच.आर. विभागाकडं तोंडी तक्रार केली. पण, तिथल्या अधिकाऱ्यांनीही या दोघांच्या कृत्यास चिथावणी दिली.
- 2022 ते फेब्रुवारी 2026 शफी शेखनं मिटिंगमध्ये युवतीकडं बघून तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातबाबत लज्जास्पद विधान केलं. तसंच जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला.
- डिसेंबर 25 संशयित आरोपीनं युवतीला खासगी आयुष्यावर लज्जास्पद गोष्टी विचारल्या. एवढ्यावर न थांबता युवतींच्या धर्माबाबत बोलून त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या.
- 2022 ते 23 मार्च 2026 संशयित तौसिफ, दानिश आणि रजा यांनी एका तरुणाला त्याच्या धर्मातील देवाबद्दल अपशब्द बोलून जबरदस्तीनं विशिष्ट धर्माचे धार्मिक विधी करायला सांगितलं. त्याला बळजबरीनं मांसाहार दिला आणि धर्म परिवर्तनाचा प्रयत्न केला.
- फेब्रुवारी 2024 ते 2026 काळात असिफ आणि शफी या संशयितांनी युवतीच्या शरीरावर अश्लील वक्तव्य केलं.
6 आरोपींना अटक : "एका नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीत कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांवर कंपनीतील पुरुष कर्मचाऱ्यांनी विनयभंग, मानसिक छळ आणि धार्मिक भावना दुखावल्या प्रकरणी नऊ गुन्हे दाखल केले आहेत. याप्रकरणी 6 आरोपींना अटक केली आहे. याप्रकरणाच्या तपासासाठी एसआयटी पथक स्थापन केलं आहे. अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत यासाठी खासगी आस्थापनांनी ऑफिसमध्ये महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात आवश्यक ती खबरदारी व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. कोणत्याही महिलेला विनयभंग किंवा अत्याचारासंबंधी तक्रार करायची असल्यास त्या व्हॉट्अॅप क्रमांक 9923323311 वर संदेश पाठवू शकतात किंवा नियंत्रण कक्ष क्रमांक 112 वर संपर्क साधून आपली तक्रार नोंदवू शकता. तक्रारदार महिला व संस्था किंवा माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख गोपनीय ठेवण्यात येईल," अशी माहिती सहाय्यक पोलीस आयुक्त संदीप मिटके यांनी दिली.
काय आहे कॉर्पोरेट जिहाद? : "कॉर्पोरेट कंपनी, बँक आणि विविध संस्थांनी असं समजून नये की आमच्यासाठी वेगळा कायदा आहे. आमच्या कामगारांची आम्ही हवी तशी पिळवणूक करू शकतो. या ठिकाणी काम करणारे मॅनेजर, टीम लीडर यांनी या आशेवर राहू नये की, कायद्याचं हात आपल्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाही. पोलीस आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईचे आम्ही अभिनंदन करतो. या कंपन्यांमधील एचआरनं या प्रकरणाची वेळीच गंभीर दखल घेतली नाही म्हणून त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला आहे. धर्म वाढला पाहिजे हा कसला अट्टाहास आहे .जबरदस्तीनं मास खाऊ घातलं जात. देवी देवतांचा अपमान करणं, महिलांचा शारीरिक छळ करणं, याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आयटी कंपन्यांमध्ये महिला सुरक्षा बाबत धोरण असले पाहिजे, अशी मागणी करणार आहे. एकूणच हा 'कॉर्पोरेट जिहाद'चा एक प्रकार आहे," असं मत भाजपाचे प्रवक्ते अजित चव्हाण यांनी व्यक्त केलं.
मी पोलिसांचं कौतुक करतो : "हे अतिशय गंभीर प्रकरण असून पोलिसांनी ते उघडकीस आणले. अशा प्रकारच्या आयटी कंपनीत दबाव आणून धर्मांतर आणि लैंगिक शोषण केले. ते अतिशय धक्कादायक आहे. मी पोलिसांचे कौतुक करेन की त्यांनी वेगाने कारवाई करत याचा भांडाफोड त्यांनी केला," अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
नाशिक पोलीस आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार : "आमच्यावर नेहमी आम्ही हिंदू-मुसलमान करतो म्हणून टीका होते. मात्र आज आमच्यावर टीका करणारे गप्प का आहेत? अबू आझमी, जितेंद्र आव्हाड, ओवेसी आमच्यावर नेहमी टीका करणारे नेते नाशिकच्या या प्रकरणावर गप्प का आहेत? नाशिक पोलीस, पोलीस आयुक्त आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक करत त्यांचे आभार मानले. कारण त्यांच्या प्रयत्नांमुळं हा प्रकार समोर आला. समाज म्हणून आपण या गोष्टीकडं गांभीर्यानं पाहिलं पाहिजे," असं मंत्री नितेश राणे म्हणाले.
अशोक खरातचं कोणीही समर्थन केलं नाही : "ज्या माता-भगिनींवर अशाप्रकारे अन्याय झाला आहे. त्यांनी पुढं यावं. त्या सर्व माता-भगिनींसोबत आम्ही उभे आहोत. हे लोक त्या भगिनींचं काहीच करू शकत नाहीत. नाशिकमध्ये जेव्हा अशोक खरात प्रकरण झालं, तेव्हा धर्मातील कोणत्याही व्यक्तीनं अशोक खरातचं समर्थन केलं नाही. मात्र, जेव्हा या प्रकरणाशी संबंधित आरोपींना न्यायालयात आणलं होतं तेव्हा त्यांच्या समर्थनार्थ 600 लोक जमले होते. अशीच गर्दी याकुब मेमनच्या अंत्ययात्रेला देखील जमली होती. धर्मातील करंट्यांविषयी तुम्ही कधी बोलणार आहात का? धर्मात जे चुकीचं सुरू आहे त्याचा विरोध आमच्यावर बोलणारे करणार आहेत का?" असा प्रश्न यावेळी राणे यांनी उपस्थित केला.
...ते लोक कुठून आले : "संबंधित आरोपींच्या संवर्धनार्थ नाशिक न्यायालयाबाहेर गर्दी झाली होती. 600 लोक जमले होते. अशावेळी त्या गर्दीत कोण होते? कोण जमले होते? ते कुठून आले होते? त्यांना कोणी आदेश दिले होते? या सर्व गोष्टींकडे आमचं बारीक लक्ष आहे. संबंधित कंपनीच्या एचआरवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे," अशी मागणी यावेळी नितेश राणे यांनी केली.
हेही वाचा :