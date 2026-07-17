कोथिंबीर जुडी 280 रुपये, फळांपेक्षा भाज्या महाग, नाशकात महागाईचा हाहाकार
नाशिकमधील पंचवटी बाजार समितीमध्ये कोथिंबीरला विक्रमी भाव मिळाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चांगला नफा होत आहे.
Published : July 17, 2026 at 5:10 PM IST
नाशिक : पावसाने सलग काही दिवस जोरदार बॅटिंग केल्यानंतर विश्रांती घेतली आहे. पावसाच्या भरोशावर शेतकऱ्यांनी पीकं घेतली. मात्र पाऊस नसल्याने पीकं वाढवायची कशी? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आवासून आहे. राज्यभरात पाऊस नसल्याने त्याचा फटका शेतपिकांना बसला आहे. नाशिकमध्ये भाज्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. फळांपेक्षा भाज्या महाग झाल्यात असं ग्राहकांकडून म्हटलं जात आहे. कहर म्हणजे कोथिंबीरच्या एका जुडीसाठी थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 281 रुपये मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे सर्वसामन्यांना खिसा हलका करावा लागत आहे. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी हिरवा मसाला प्रामुख्याने वापरला जातो. कोथिंबीर हा हिरव्या मसाल्यातील प्रमुख घटक आहे. कोथिंबीरमुळे जेवणाची चव आणखी वाढते. त्यामुळे जेवणात आवर्जून कोथिंबीरचा समावेश केला जातो. मात्र कोथिंबीरच्या वाढलेल्या दरामुळे सर्वसामन्यांचं बजेट कोलमडलं आहे.
कोथिंबीरला सर्वाधिक भाव : नाशिकच्या पंचवटी बाजार समितीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून कोथिंबीरच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. बाजार समितीत गुरुवारी संध्याकाळी (16 जुलै) लिलावादरम्यान कोथंबीर जुडीला यंदाच्या हंगामातील सर्वाधिक भाव मिळाला. बाजार समितीत एका कोथिंबीर जुडीला 281 रुपये इतका भाव मिळाला. याबाबतची माहिती बाजार समितीतील साईधन व्हेजिटेबलचे संचालक नितीन लासुरे यांनी दिली.
पावसामुळे पिकाचं नुकसान, कोथिंबीरची आवक घटली : नाशिकमध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कोथिंबीर आणि इतर शेतमालाचं नुकसान झालं. त्यामुळे कोथिंबीरची मागणी वाढलीय. मागणी वाढल्याने कोथिंबीरचा भाव दुणावला आहे. गुजरात तसेच इतर राज्यात कोथिंबीरची मागणी वाढल्याने दर वाढल्याचं व्यापाऱ्यांनी सांगितलं आहे. किरकोळ बाजारात कोथंबीर दीडशे ते दोनशे रुपये जुडी प्रमाणे मिळत आहे. येत्या दिवसांत कोथिंबीरची मागणी कायम राहिल्यास भाव चढेच राहतील असं व्यापाऱ्यांनी सांगितलं.
ग्राहकांचं म्हणणं काय? : जेवण बनवण्यासाठी कोथिंबीरची आवश्यकता असते. काही प्रमाणात कोथिंबीरचा वापर आम्ही करतो. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून कोथिंबीरचे भाव वाढले आहे. त्यामुळे जुडीऐवजी भाजीविक्रेत्याकडून कोथिंबीरच्या दहा ते पंधरा काड्या घेत आहोत. त्यासाठीही 25 ते 30 रुपये मोजावे लागत आहेत", अशी प्रतिक्रिया ग्राहक भक्ती दिघोळे यांनी दिली.
इतर भाज्यांच्या दरातही वाढ : कोथिंबीरसह इतर भाज्यांच्या दरातही वाढ झाली आहे. त्यामुळे गृहणींना बाजारात अधिकचे पैसे खर्चावे लागत आहेत. कोणत्या भाज्यांचे दर किती आहेत? हे जाणून घेऊयात.
- कांदा 40 रुपये किलो
- टोमॅटो 60 रुपये किलो
- ढोबळी मिर्ची : 100 रुपये किलो
- मेथी 50 रुपये जुडी
- पालक 25 रुपये जुडी
- भेंडी 100 रुपये किलो
- गिलके 100 रुपये किलो
- बटाटे 25 रुपये किलो
- वाटणा 320 रुपये किलो
- शेपू 40 रुपये जुडी
- फ्लॉवर 40 रुपये नग
- कोबी 30 रुपये नग
- हिरवी मिरची 80 रुपये किलो
- काकडी 50 रुपये किलो
हेही वाचा :