मुंबई-गोवा सफर करा आलिशान क्रूझने! कॉर्डेलिया क्रूझची नवी 'कॉर्डेलिया स्काय' सज्ज, जाणून घ्या तिकीट दर आणि मार्ग
'कॉर्डेलिया क्रूझ'नं आपल्या ताफ्यात 'कॉर्डेलिया स्काय' हे आलिशान जहाज दाखल केलंय, 23 ऑक्टोबरपासून व्यावसायिक सेवा सुरू होतेय, आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे अमेय राणे यांनी.
Published : October 21, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 8:55 PM IST
मुंबई : 'कॉर्डेलिया क्रूझ' या भारतातील पहिल्या आलिशान आणि लोकप्रिय क्रूझ लाईननं आपल्या ताफ्यात नव्यानं 'कॉर्डेलिया स्काय' हे क्रूझ दाखल केलं आहे. याची व्यावसायिक सेवा येत्या 23 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. सप्टेंबर 2021 मध्ये सुरू झालेल्या या कंपनीची मुख्य जहाजे 'एमव्ही एम्प्रेस' (Empress) आणि 'कॉर्डेलिया स्काय' (Cordelia Sky) ही आहेत. ही क्रूझ प्रामुख्यानं मुंबई, गोवा, कोची, लक्षद्वीप आणि चेन्नई यांसारख्या भारतीय किनारी भागांसोबतच श्रीलंका आणि मालदीवसारख्या आंतरराष्ट्रीय मार्गांवरही प्रवास करेल. त्यामुळे पर्यटनाच्या माध्यमातून क्रूझ पर्यटन हे रोजगार वाढवेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी देईल.
'कॉर्डेलिया स्काय'चा प्रमुख मार्ग आणि कालावधी :
• मुंबई ते गोवा: 2 रात्रींची, वीकेंड आणि शॉर्ट गेटवे क्रूझ पॅकेजेस. (अंदाजे किंमत - 25 ते 45 हजार प्रतिव्यक्ती)
• मुंबई ते लक्षद्वीप: 5 रात्रींची, बेटे आणि प्रवाळ तसेच समुद्राचे विहंगम दर्शन घडवणारी ट्रिप. (अंदाजे किंमत - 75 हजार ते 1.25 लाख प्रतिव्यक्ती)
• चेन्नई / पूर्व किनारपट्टी: चेन्नई ते विशाखापट्टणम आणि श्रीलंका (ट्रिंकोमली, जाफना) सफर.
क्रूझवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा
• राहण्याची सोय : इंटीरियर स्टेटरुम, ओशन व्ह्यू, बाल्कनी केबिन आणि लक्झरी सुइट्स.
• खाद्यसंस्कृती : बहुविध खाद्यप्रकार आणि शाकाहारी (जैन), कॉन्टिनेंटल, ओरिएंटल तसेच भारतीय स्ट्रीट फूडचे पर्याय.
• मनोरंजन : ब्रॉडवे-स्टाईल शो, लाईव्ह म्युझिक, डीजे नाईट, कॅसिनो, स्विमिंग पूल, जिम आणि स्पा.
• लहान मुलांसाठी : विशेष प्लेझोन आणि किड्स क्लब.
मोठ्या प्रमाणावर थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार
कॉर्डेलिया क्रूझचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) निशिकांत उपाध्याय म्हणाले, "क्रूझ पर्यटन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देते. यामुळे बंदरांचा विकास होतो, पर्यटन वाढतं, स्थानिक हस्तकला आणि सेवा क्षेत्राला रोजगार मिळतो आणि कोट्यवधी रुपयांची विदेशी चलनप्राप्ती होते." उपाध्याय यांनी सांगितलं की, क्रूझ पर्यटनामुळे किनारपट्टीवरील हॉटेल्स, ट्रॅव्हल एजन्सी, मार्गदर्शक (गाईड्स) आणि रेस्टॉरंट्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतात. पर्यटकांच्या खरेदीमुळे स्थानिक कारागीर, विक्रेते आणि टॅक्सी चालकांच्या उत्पन्नातही वाढ होते. क्रूझ टर्मिनल्सच्या आधुनिकीकरणामुळे बंदरांची क्षमता वाढते आणि सागरी पायाभूत सुविधा मजबूत होतात. आंतरराष्ट्रीय पर्यटक मोठ्या प्रमाणात खर्च करत असल्यामुळे देशात परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात येते. केंद्र सरकारतर्फे 'सागरमाला' प्रकल्पांतर्गत सागरी पायाभूत सुविधा आणि क्रूझ टुरिझमला चालना दिली जात आहे, त्यामुळे या व्यवसायात अनेक नव्या संधी उपलब्ध होत राहतील.
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