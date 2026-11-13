सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गारवा वाढला; आंबा-काजू हंगामासाठी पोषक वातावरण
नोव्हेंबरमध्ये चांगली थंडी पडल्यास मोहोर प्रक्रियेला चालना मिळू शकते, अशी अपेक्षा बागायतदार व्यक्त करत आहेत.
Published : November 13, 2026 at 4:11 PM IST
सिंधुदुर्ग - जिल्ह्यात गेल्या तीन दिवसांपासून वातावरणात बदल जाणवू लागला असून थंडीची चाहुल लागली आहे. सकाळी आणि रात्रीच्यावेळी हवेत गारवा वाढत असल्याने नागरिकांना उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळत आहे. विशेष म्हणजे, बदलत्या हवामानामुळे आंबा, काजू बागायतदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आंबा पिकाच्या मोहोर प्रक्रियेसाठी थंड आणि कोरडे हवामान अनुकुल ठरू शकते. तर काजू पिकालाही पोषक वातावरण मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून पहाटे धुके आणि रात्रीच्यावेळी जाणवणारा गारवा यामुळे जिल्ह्यात हळूहळू हिवाळ्याचे आगमन होत असल्याचे चित्र आहे. कणकवली, कुडाळ, सावंतवाडी, वेंगुर्ले, देवगड आणि मालवण परिसरातही थंडीचा अनुभव नागरिकांना येत आहे. थंडीमुळे सकाळी फिरायला जाणारे नागरिक, ज्येष्ठ मंडळी घराबाहेर तसेच कामानिमित्त पडणारे चाकरमानी उबदार कपड्यांचा वापर करताना दिसत आहेत.
जिल्ह्याच्या अर्थकारणात हापूस आंब्याला विशेष महत्व आहे. देवगड, मालवण, वेंगुर्ले, कुडाळ, सावंतवाडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर आंबा बागायती आहेत. आंबा पिकाच्या दृष्टीने नोव्हेंबर आणि डिसेंबर हे महिने महत्वाचे मानले जातात. झाडांना आलेली नवीन पालवी परिपक्व झाल्यानंतर योग्य प्रमाणात थंडी आणि कोरडे हवामान मिळाल्यास मोहोर येण्यास पोषक परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे आगामी काळात थंडीचा जोर आणि सातत्य टिकून राहणे आवश्यक आहे.
यंदा कमी पाऊस आणि बदलत्या हवामानाचा परिणाम आंबा पिकावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक बागांमध्ये अद्याप पालवी फुटण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने मोहोर येण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबरमध्ये चांगली थंडी पडल्यास मोहोर प्रक्रियेला चालना मिळू शकते, अशी अपेक्षा बागायतदार व्यक्त करत आहेत.
आंब्याप्रमाणेच जिल्ह्यात काजू महत्वाचे नगदी पीक आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित काजू उत्पादनावर अवलंबून असते. सध्या काही भागात काजूच्या झाडांना नवीन पालवी फुटण्यासह मोहोर येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. योग्य प्रमाणात थंडी, कोरडे हवामान, अनुकूल तापमान राहिल्यास काजू पिकाच्या फुलोऱ्यासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मात्र, ढगाळ वातावरण, अवकाळी पाऊस आणि तापमानातील अचानक होणारे बदल यामुळे मोहोर व फळधारणेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आगामी काही आठवडे महत्वाचे ठरणार आहेत.
हवामानातील बदल लक्षात घेता, आंबा आणि काजू बागायतदारांनी आपल्या बागांची नियमित पाहणी करणे आवश्यक आहे. नवीन पालवीवर कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी अनावश्यक फवारण्या टाळून कृषी विद्यापीठ आणि कृषी तज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसारच औषधांचा वापर करावा. तसेच उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून बागेतील ओलावा टिकविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असा कृषी तज्ज्ञांचा सल्ला आहे.
जिल्ह्यात वाढू लागलेला थंडीचा गारवा आंबा आणि काजू बागायतदारांसाठी आशादायी ठरत आहे. गेल्या हंगामातील नैसर्गिक संकटांमुळे नुकसान सोसलेल्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळे आगामी काळात थंडी किती टिकते, तापमानात कशाप्रकारे बदल होतात आणि निसर्ग कितपत साथ देतो, यावर यंदाच्या आंबा-काजू हंगामाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
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