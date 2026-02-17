पुण्यातील कलाकार कट्ट्याचा वाद पेटला; पंतप्रधानांनी कौतुक केल्यानंतर भाजपा-राष्ट्रवादीचे नगरसेवक आमनेसामने
पुण्यातील प्रसिद्ध कलाकार कट्टा स्थलांतर करण्याची मागणी केलीय. याला कलाकार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं विरोध केला.
Published : February 17, 2026 at 3:56 PM IST
पुणे : पुण्यातील कलाकारांचं हक्काचं व्यासपीठ अशी ओळख असलेल्या कलाकार कट्ट्याचं देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात'मध्ये बोलताना कौतुक केलं होतं. अशा कलाकार कट्ट्याचं स्थलांतर करण्याची मागणी भाजपा नगरसेवक सुनील पांडे यांनी केली होती. हा कलाकार कट्टा शहरातील फर्ग्युसन कॉलेज रोडवर आहे. नगरसेवक सुनील पांडे यांनी केलेल्या या मागणीमुळं वाद पेटला आहे. तर या मागणीला कलाकारांसह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं विरोध केला आहे.
पंतप्रधान मोदींनी केलं होतं कलाकार कटट्य़ाचं कौतुक : पुण्यातील फर्ग्युसन रोडवर माजी नगरसेविका ज्योस्ना एकबोटे यांच्या संकल्पनेतून कलाकार कट्टा सुरू करण्यात आला होता. या कलाकार कट्ट्यावर अनेक कलाकार आपली कला दाखवून उदरनिर्वाह करत असतात. या कलाकार कट्ट्याचं कौतुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' कार्यक्रमात बोलताना केलं होतं. असं असताना या कलाकार कट्ट्यामुळं वाहतूक कोंडी होत असून स्थानिक नागरिकांना याचा त्रास होत असल्याचं सांगत हा कट्टा स्थलांतरित करण्यात यावा, असं पत्र स्थानिक नगरसेवक सुनील पांडे यांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना दिलं होतं.
कलाकार कट्ट्याला विरोध नाही, पण... : "50 वर्षाहून अधिक काळापासून मी या ठिकाणी राहत आहे. इथल्या गुडलक चौकात मी लहानाचा मोठा झालोय. कलाकार कट्ट्यामुळं वाहतुकीला अडथळा होत आहे. यामुळं कट्ट्याचं स्थलांतर व्हावं, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली होती. आमचा कलाकार कट्ट्याला विरोध नाही, तर तो दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करावा याबाबत आम्ही आयुक्तांना पत्र दिलं आहे. तसंच कलाकार कट्ट्याजवळ असलेल्या रोडवरून रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन विभागाच्या गाड्या देखील जाऊ शकत नाही," अशी भूमिका नगरसेवक सुनील पांडे यांनी मांडली.
स्थलांतरविरोधात रस्त्यावर उतरून विरोध करू : "वाहतूक कोंडीचं कारण देत कलाकार कट्टा स्थलांतरित करण्याची मागणी स्थानिक भाजपा नगरसेवक करत आहेत. परंतु, खंडुजी बाबा चौक, गोखले चौक, डेक्कन जिमखाना कॉलनी, बीएमसीसी रस्ता या परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या ही अनेक वर्षांपासून आहे. कलाकार कट्टा उभारण्यापूर्वीही इथं वाहतुकीची समस्या होती आणि कलाकार कट्टा स्थलांतरित केला तरी ती समस्या कायम राहणार आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. वाहतूक कोंडीचं खरं कारण म्हणजे अपुरे रस्ते, वाढती वाहनसंख्या आणि नियोजनाचा अभाव हे आहे. कलाकार कट्टा हटवण्याचा डाव आम्हाला मान्य नाही. पुण्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर घाला सहन केला जाणार नाही, असं जर होत असेल तर याला आम्ही रस्त्यावर उतरून विरोध करू," असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी दिला.
इथं बसून आम्ही उदरनिर्वाह करतो : "मी 1998 पासून इथं येतो. कलाकार कट्टा इथं बसून चित्र काढून मी उदरनिर्वाह करतो. आज या जागेनं आम्हाला एक ओळख दिली आहे. कलाकार कट्टा इथं शहरातील तसंच राज्यातील अनेक कलाकार बसून चित्र काढून तसंच आपली कला दाखवून उदरनिर्वाह करत असतात. आता जी चर्चा सुरूय याबाबत आम्हाला असं वाटतं की, आमच्यामुळं वाहतूक कोंडी होत नाही. तसंच जर आमचं स्थलांतर करत असाल तर पहिले आम्हाला जागा द्यावी आणि मगच स्थलांतर करावं. नाही तर जागेच्या नावावर आम्हाला वर्षानुवर्ष लोकांच्या दारात जावं लागणार आहे," असं कलाकार चंद्रकांत विभांडे म्हणाले.
हेही वाचा :