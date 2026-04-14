रायगडावर शिवसमाधी परिसरात प्री-वेडिंग शूट! व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानं शिवप्रेमींमध्ये संतापाची लाट

दुर्गराज रायगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधी परिसरात जोडप्यानं प्री-वेडिंग शूट केल्यानं वाद निर्माण झाला. असून, ऐतिहासिक वारशाचा अवमान झाल्यामुळं शिवप्रेमींकडून तीव्र संताप व्यक्त होतोय.

शिवसमाधी स्थळी प्री-वेडिंग शूट (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 14, 2026 at 6:45 PM IST

रायगड : महाराष्ट्राच्या अस्मितेचं प्रतीक असलेल्या दुर्गराज रायगडावर पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पवित्र स्मृतींनी भारलेल्या शिवसमाधी परिसरात प्री-वेडिंग शूट केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. यानंतर राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दुर्गराज रायगडावरील शिवसमाधी हे लाखो शिवभक्तांचं श्रद्धास्थान मानले जाते. मात्र, या पवित्र स्थळी एका जोडप्यानं प्री-वेडिंग शूट केल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर शिवप्रेमींच्या भावना दुखावल्या आहेत. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये संबंधित जोडपं शिवसमाधी परिसरात विविध पोझ देत चित्रिकरण करताना दिसत आहे. या प्रकारामुळं ऐतिहासिक वारशाचा आणि धार्मिक भावनेचा अवमान झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

प्रतिक्रिया देताना मंत्री भरत गोगावले आणि खासदार सुनील तटकरे (ETV Bharat Reporter)

घटनेचा सोशल मीडियावर निषेध : सोशल मीडियावर या घटनेचा निषेध करत 'रायगडाची पवित्रता जपा' अशा हॅशटॅगसह संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेक शिवप्रेमींनी हे कृत्य केवळ गैरजबाबदारच नाही, तर महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अपमान असल्याचंही म्हटलं आहे. दरम्यान, दुर्गराज रायगड हा केवळ पर्यटनस्थळ नसून तो स्वराज्याची राजधानी आणि मराठी जनतेच्या अभिमानाचं प्रतीक आहे. त्यामुळं अशा पवित्र स्थळी मनोरंजनाच्या नावाखाली होणाऱ्या शूटिंगवर तत्काळ निर्बंध घालावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

"महाराष्ट्राची अस्मिता असणाऱ्या गडकिल्ल्यांवर अशा प्रकारे प्रि-वेडिंग शूट करणं अत्यंत चुकीचं आहे. शिवसमाधी स्थळाचे पावित्र्य राखलं गेलं पाहिजे. शासनानं तत्काळ अशा शूटिंगवर बंदी घालावी आणि दोषींवर कारवाई करावी," - शुभम कनोजे, द. रायगड सचिव, युवासेना गडकिल्ले संवर्धन कक्ष

परिसरात देखरेख वाढवावी : या घटनेनंतर किल्ल्यावरील संवेदनशील भागांमध्ये प्री-वेडिंग शूट, चित्रिकरण किंवा अन्य व्यावसायिक उपक्रमांवर स्पष्ट बंदी घालण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः शिवसमाधी परिसरासारख्या ठिकाणी कडक सुरक्षा आणि देखरेख वाढवावी, अशी मागणीही पुढं येत आहे. केंद्रीय पुरातत्व विभाग तसंच स्थानिक प्रशासनानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करावीत, अशी मागणी होत आहे. संबंधित शूटसाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आली होती का, याची चौकशी होणेही आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. सध्या या व्हिडिओची सत्यता आणि त्यामागील परिस्थिती तपासली जात असून, प्रशासन यावर कोणती भूमिका घेतं याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

संपादकांची शिफारस

