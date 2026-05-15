देवस्थान इनाम कायद्याच्या मसुद्यावरून वाद तीव्र; मंदिर महासंघाचा जोरदार विरोध, राज्यभर जनआंदोलनाचा दिला इशारा

‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा, 2026’ या मसुद्यावरून राज्यात नवा वाद निर्माण झाला आहे. हा मसुदा मागे न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यता आला आहे.

Controversy Over Maharashtra Devsthan Inam Abolition Draft Act 2026
Published : May 15, 2026 at 5:37 PM IST

कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागानं प्रसिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा, 2026’ या मसुद्यावरून राज्यात नवा वाद निर्माण झाला आहे. प्रस्तावित कायद्यात देवस्थानांच्या इनाम जमिनींचे हक्क, मालकी आणि हस्तांतरणासंदर्भातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला असून, यावर 5 जून 2026 पर्यंत सूचना व हरकती नोंदविण्याचं आवाहन शासनानं केलं आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र मंदिर महासंघानं राज्य सरकारच्या या मसुद्याचा तीव्र निषेध केला आहे. हा मसुदा तत्काळ मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही महासंघाने दिला आहे. कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट आणि जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी या मसुद्यावर जोरदार टीका केली. हा कायदा हिंदू देवस्थानांच्या स्वायत्ततेवर तसेच पारंपरिक वारसाहक्कांवर थेट आघात करणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कायदा नेमका काय? : या मसुद्यानुसार धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थांच्या ताब्यातील देवस्थान इनाम जमिनी खालसा करून त्या संबंधित पुजारी, वहिवाटदार किंवा मिरासदार यांच्या नावावर कायमस्वरूपी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यासाठी रेडीरेकनर दरानुसार मूल्य आकारलं जाणार असून, संबंधित रक्कम देवस्थान संस्थेला देण्यात येईल, असंही मसुद्यात नमूद करण्यात आलं आहे. शासनाच्या मते, या प्रक्रियेमुळे देवस्थान जमिनींसंदर्भातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वाद मिटण्यास मदत होऊ शकते.

विरोध का? : मात्र, या प्रस्तावाला महाराष्ट्र मंदिर महासंघानं तीव्र विरोध दर्शविला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तसेच छत्रपती शिवरायांच्या काळात धार्मिक कार्य, पूजा-अर्चा आणि मंदिर व्यवस्थापनासाठी देण्यात आलेल्या इनाम जमिनींचे प्रथा-आधारित हक्क संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप महासंघानं केला आहे.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी सांगितलं की, सार्वजनिक कायद्यांनुसार देवस्थानातील मूर्तीला कायदेशीर व्यक्तीचा दर्जा दिला जातो आणि इनाम जमिनी या देवतेच्या मालकीच्या मानल्या जातात. मात्र, प्रस्तावित कलम 3 आणि 4 अंतर्गत या जमिनी वहिवाटदार किंवा पुजाऱ्यांच्या नावावर मालक म्हणून वर्गीकृत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यामुळे पिढ्यानपिढ्या सुरू असलेली धार्मिक विधी व्यवस्था, मंदिरांचं संवर्धन, अन्नछत्रे आणि दैनंदिन पूजा-अर्चा धोक्यात येऊ शकते, अशी भीती मंदिर विश्वस्त आणि संबंधित घटकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे. महासंघाच्या मते, देवस्थान इनाम जमिनींचे मूळ स्वरूप बदलणं हे धार्मिक परंपरा आणि देवस्थान व्यवस्थेच्या दृष्टीनं अयोग्य ठरेल.

धर्मविशेष भेदभाव; वक्फ जमिनींचा अपवाद : महाराष्ट्र मंदिर महासंघानं या मसुद्यावर धर्मविशेष भेदभावाचा आरोपही केला आहे. वक्फ अधिनियम तसेच इतर काही कायद्यांअंतर्गत असलेल्या जमिनींना अपवाद देण्यात आला असून, फक्त हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींसाठीच असा कायदा आणला जात असल्याची भूमिका महासंघानं मांडली आहे. त्यामुळे हा स्पष्ट दुजाभाव असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच, 1 जानेवारी 2011 पूर्वीच्या अतिक्रमणांना नियमित करण्याची तरतूदही महासंघाने वादग्रस्त ठरवली आहे.

मुदतवाढ व पर्यायी सुचवलेली उपाययोजना : महासंघाने हरकती आणि सूचना नोंदविण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत अत्यल्प असल्याचे सांगत ती किमान दोन महिन्यांनी वाढवण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, गुजरातच्या धर्तीवर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग अ‍ॅक्ट’ लागू करून देवस्थानांच्या जमिनींना संरक्षण द्यावे, तसेच 7/12 उताऱ्यावर ‘देवस्थान जमीन प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. त्यामुळे देवस्थान जमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखता येईल, असे महासंघाचं म्हणणं आहे.

कोल्हापुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेला मंदिर महासंघाचे संयोजक प्रमोद सावंत, सहसंयोजक अशोक गुरव तसेच विविध मंदिरांचे विश्वस्त उपस्थित होते.

