'लाडकी बहीण योजने'मुळे सरकारी तिजोरीची लूट झाली असेल तर चौकशी झालीच पाहिजे - संजय राऊत
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांनी आज लाडकी बहीण योजना, तसंच, नुकत्याच लागलेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांवर भाष्य केलं.
Published : May 6, 2026 at 1:42 PM IST
मुंबई : राज्यातील ‘लाडकी बहीण’ योजना सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सुमारे 65 लाख अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्याची सरकारची तयारी असल्याची चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी कठोर भूमिका मांडली आहे.
बनावट कागदपत्रे किंवा भ्रष्ट मार्गानं सरकारच्या तिजोरीतून पैसे घेतले असतील, तर तो गुन्हा आहे. सरकारला याची माहिती असताना तिजोरीची लूट होत असेल, तर त्याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, असं राऊतांनी स्पष्ट केलं.
निवडणूक निकालांबाबत राऊत काय म्हणाले? : सध्या लागलेल्या निवडणूक निकालांबाबत बोलताना त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर आणि निवडणूक प्रक्रियेवरही टीका केली. इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या काळाचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितलं की, त्यावेळी अनेक नेत्यांनी हुकूमशाहीविरोधात भूमिका घेतली होती. जगजीवन राम आणि हेमवती बहुगुणा यांसारखे नेते जनता पक्षात सामील होऊन त्यांनी लढा दिला होता. आजही सत्ताधारी पक्षात काही लोक देशाच्या सध्याच्या दिशेबाबत असमाधानी आहेत. अशा लोकांना ‘इंडिया’ आघाडीत सहभागी होण्याचं आवाहन केलं जाईल, असंही राऊत यांनी नमूद केलं.
'विरोधी पक्षांनी यापुढे निवडणुका लढवायच्या की नाही?' : राऊतांनी पुढे निवडणूक आयोगावर टीका करत तो सत्ताधारी पक्षाचा प्रभावाखाली काम करत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी पुढे निवडणुका लढवायच्या की नाही, याबाबत गंभीर भूमिका घ्यावी लागू शकते, असंही त्यांनी म्हटलं. देशात योग्य परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी एकत्र येणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. सत्ताधारी पक्षातही काहींना लोकशाहीचं होत असलेलं नुकसान मान्य नसल्यानं त्यांनाही आवाहन करण्याची गरज आहे, असं ते म्हणाले.
पश्चिम बंगालमधील राजकीय परिस्थितीवर बोलताना त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या पराभवाला देशाचा पराभव असं संबोधलं. पाटणा इथं झालेल्या इंडिया आघाडीच्या पहिल्या बैठकीत संयोजकपदासाठी नितीश कुमार यांचं नाव पुढे आलं होतं, मात्र त्या वेळी ममता बॅनर्जी यांनी वेगळे संकेत दिले होते, असा खुलासाही त्यांनी केला. सध्या इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेते राहुल गांधी आणि उद्धव ठाकरे ममता बॅनर्जी यांच्या पाठीशी उभे असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
'राजीनामा न देण्याचा त्यांचा निर्णय हा आंदोलनाचाच भाग' : पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांवर भाष्य करताना राऊतांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. दबाव, दहशत आणि अफवांचा वापर करून निवडणुकीवर प्रभाव टाकल्याचा आरोप त्यांनी केला. अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांनी इराण-इस्रायल युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण केल्याचंही ते म्हणाले. मतदार याद्यांतून लाखो नावं वगळण्यात आली असून, ममता बॅनर्जी यांना सत्तेत येण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
राऊतांनी पुढे सांगितलं की, ममता बॅनर्जी रस्त्यावर उतरून लढा देणार आहेत आणि राजीनामा न देण्याचा त्यांचा निर्णय हा आंदोलनाचाच भाग आहे. आम्ही सर्वजण त्यांच्या सोबत असून संघर्ष आणखी तीव्र केला जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ममता बॅनर्जी यांच्या पराभवाचा आनंद व्यक्त करू नये, कारण तो देशाचा पराभव असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
