जैन बोर्डिंग खरेदी प्रकरण; मुरलीधर मोहोळ यांचं स्पष्टीकरण; म्हणाले "एक सकाळी मुंबईत भोंगा वाजतो, अन् आता इथं..."
पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या बेकायदेशीर विक्रीवर राजू शेट्टींनी केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांच्यावर आरोप केले, पण मोहोळ यांनी आपला संबंध नाकारत राजू शेट्टींवर टीका केली.
Published : October 19, 2025 at 5:06 PM IST
पुणे : मॉडेल कॉलनी परिसरातील पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत असलेल्या शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगची (जैन बोर्डिंग) जागा काही विश्वस्तांनी बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप होत आहे. या निर्णयाला जैन समाजानं तीव्र विरोध केला आहे. या प्रकरणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आरोप करत जोरदार टीका केली. या प्रकरणावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी स्पष्टीकरण देत "या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नसून एकाही जैन बंधूनं माझ्यावर आरोप केलेला नाही. मी त्यांच्या भावना समजून त्यांना कशी मदत करू शकतो, याबद्दल हा प्रयत्न करतोय," अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी रविवारी पुण्यात माध्यमांशी बोलताना दिली.
त्यांनी माझ्याशी एकदा बोलायला पाहिजे होतं : "काही दिवसांपासून जैन बोर्डिंग खरेदी प्रकरणावरून माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी माझ्यावर आरोप केले. राजू शेट्टी पश्चिम महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते असून त्यांच्याबद्दल आजही माझ्या मनात आदर आहे. ते अनेक कामानिमित्त दिल्लीत मला भेटले. पण त्यांनी एवढा मोठा आरोप करताना एकदा माझ्याशी बोलायला पाहिजे होतं. मी त्यांच्यासमोर सत्य परिस्थिती ठेवली असती. जैन बोर्डिंगचा व्यवहार झाला. जैन बोर्डिंगची खरेदी गोखले बिल्डर यांनी केली. यावरून माझ्यावर आरोप झाला. मी त्यांचा भागीदार आहे. मी खासदारकी निवडणुकीच्या प्रतिज्ञा पत्रात माझ्या व्यवसायाबद्दल माहिती दिली होती. गोखले यांच्यासोबत 2 एलएलपी होत्या. या दोन्ही भागीदारीमधील संस्था आहेत," अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांनी दिली.
मग याप्रकरणात माझा संबंध आला कुठून : "2023 मध्ये विशाल गोखले यांनी 2 एलएलपी केल्या होत्या. यातून बाहेर पडत असताना त्यांच्याशी माझा एक ही रुपयाचा व्यवहार झाला नाही. मी दोन्ही एलएलपीमधून 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी राजीनामा दिला आहे. 16 डिसेंबरला जैन बोर्डिंग ट्रस्टची बैठक झाली. या बैठकीत इमारत री डेवलपमेंटसाठी देण्याबाबत निर्णय घेतला. याबाबत वृत्तपत्रांमधून त्यांनी टेंडर नोटीस पाठवली. गोखले यांची ट्रस्टींसोबत सेल डीड 8 ऑक्टोबर 2025 ला झाली. मी 11 महिन्यांपूर्वी कंपनीमधून बाहेर पडलो मग याप्रकरणात माझा संबंध कुठून आला," असा प्रश्न केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी उपस्थित केला.
अशा टीकांमुळं राजकीय कार्यकर्त्यांचं मनोबल कमी होतं : "राजू शेट्टींसह पुण्यातील काही नेत्यांनी माझ्यावर टीका केली. 32 वर्षांपासून मी सामाजिक जीवनात काम करतोय. परंतु अशी टीका होते त्यावेळी वाईट वाटते, यामुळं राजकीय कार्यकर्त्यांचं मनोबल कमी होते. याप्रकरणाबाबत मला स्पष्टीकरण द्यावं असं वाटत होतं मी म्हणून मी आलो. मी सगळ्यांना हा अहवाल पाठवला आहे. माझ्यावर चुकीचा आरोप करू नका. ज्यादिवशी मला जाणवेल की मी चुकीचं वागतोय, तेव्हा मी स्वतः बाजूला होईन," असं मोहोळ म्हणाले.
राजू शेट्टी नूरा कुस्तीचे खेळाडू : "एक खरी कुस्ती असते आणि दुसरी नुरा कुस्ती. राजू शेट्टी हे नूरा कुस्तीचे खेळाडू आहेत. त्यांनी खरी कुस्ती केली पाहिजे नुरा कुस्ती करू नये," असं म्हणत मोहोळ यांनी राजू शेट्टींवर टीका केली.
ते वैफल्यग्रस्त आहेत : रवींद्र धंगेकर यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवेळी सगळ्यांवर खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली होती. परंतु, तेव्हाही मी याबाबत विधान केलं नाही आणि आजही एक शब्द बोलणार नाही. ते वैफल्यग्रस्त आहेत. त्यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आरोप केलेत. पण त्यांच्याजवळ कागदपत्र नव्हते. मुंबईत एक सकाळी भोंगा वाजतो आणि तुम्ही आता ठरवा इथं काय करायचं, असं म्हणत मोहोळ यांनी रवींद्र धंगेकर यांच्यावर टीका केली.
