तुकाराम मुंढेंच्या वक्तव्यानं नागपुरात 'सावजी'वरून गदारोळ! खाद्यप्रेमींसह हलबा समाज आक्रमक; झणझणीत चवीला राजकीय तडका
अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नागपूरच्या प्रसिद्ध 'सावजी' खाद्यपदार्थांबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळं सावजी (हलबा) समाज आणि खाद्यप्रेमींमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
Published : August 4, 2026 at 8:46 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 9:03 PM IST
नागपूर : चमचमीत सावजी खाद्यपदार्थ नागपूरच्या खाद्य संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे, असं म्हटलं तरी अतिशयोक्ती होणार नाही. सावजी चिकन सावजी मटण, सावजी पाटवडी या खाद्यपदार्थांसोबत नागपूरकरांचं अतूट नात आहे. मात्र, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या एका वक्तव्यामुळं नागपूरचा सावजी पदार्थ पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सावजी केवळ खाद्य संस्कृती नाही तर नागपुरातील एका समाजाची ओळख आहे. त्यामुळं तुकाराम मुंढे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यानंतर सावजी (हलबा) समाज नाराज झालेला आहे.
सावजी पदार्थांना पुन्हा तडका : शहराची ओळख जशी ऐतिहासिक महत्त्वावरून होते. तशीच त्या शहराला तिथल्या विशिष्ट खाद्य पदार्थामुळं ओळखलं जातं. विशिष्ट खाद्यपदार्थ हे त्या शहराचं वैभव असतं. सावजी खाद्य पदार्थ आणि नागपूर अशीच ही ओळख घट्ट बनली आहे. नागपूरच्या सवजीची चव चाखायला दूरदुरुन लोक येतात. अशात ते खाल्ल्यामुळं आजारी होऊन रुग्णालयात दाखल होणार. या विधानावर सावजी प्रेमींकडून जोरदार टीका होत आहे. तर दुसरीकडं तुकाराम मुंढेंच्या वक्तव्यामुळं सावजी पदार्थांना संपूर्ण राज्यात पुन्हा एकदा तडका मिळाला आहे, एवढं निश्चित.
काय म्हणाले होते तुकाराम मुंढे? : "सावजी खाल्ल्यामुळं मला महिनाभर रुग्णालयात राहावं लागेल," असं तुकाराम मुंढे अमरावतीच्या एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले होते. यानंतर त्यांच्या वक्तव्यावर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. यापूर्वी त्यांना सावजी मटण अथवा चिकन खाल्ल्यामुळं आम्हाला कधी त्रास झालेला नाही, असं ग्राहकांचं म्हणणं आहे.
ऐतिहासिक वारसा असलेलं सावजी मटण : सावजी पदार्थ हा केवळ नागपूरचा विशेष खाद्य पदार्थ नाही. तर त्याला एक सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. नागपूर कधीकाळी मध्य प्रदेशाचा भाग होता. ब्रिटिश राजवटीत या भागाला 'सेंट्रल प्रॉव्हिन्स अँड बेरार' म्हणजेच 'सिपी अँड बेरार' या नावानं ओळखलं जायचं. उद्योगपती जमशेटजी टाटा यांनी नागपूरामध्ये 'एम्प्रेस मिल' ही गिरणी उघडली. त्यावेळी मध्य प्रदेशातील विणकर कारागीर मोठ्या प्रमाणात नागपुरात वास्तव्यास आले होते. त्यानंतर मॉडेल मिलची सुरवात झाल्यामुळं विणकर कारागिरांची संख्या वाढली. मात्र, हे विणकर कामगार आले ते आपली खाद्य संस्कृती सोबत घेऊन. तीच कालांतरानं सावजी म्हणून प्रचलित झाली.
तब्येत बरी नसेल तर... सावजी खा, तरतरी येईल : सावजी खाद्य हे खासकरून त्याच्या झणझणीत तिखट स्वादासाठी ओळखले जाते. त्याचप्रमाणं सावजी पदार्थांमध्ये वापरण्यात येणारे मसाले हे त्याची विशिष्ट आणि वेगळी चव आणि लज्जत आणतात. सावजी पदार्थ शरीराला हानिकारक नाही, असं सावजी हॉटेल संचालक सांगतात.
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