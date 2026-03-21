शिक्षक, संघटना, प्रशासन अन् सरकार यांच्यात मतभेद; सचिन गवळींनी मांडली शिक्षकांच्या कामांची लांबलचक यादी
शिक्षकांवर शिक्षणेतर कामांचा बोजा वाढत असल्यामुळं तसंच शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर राबवून घेत असल्यानं त्यांच्या सुट्ट्यांवर आणि अध्यापनावर परिणाम होत असल्याची नाराजी वाढली आहे.
Published : March 21, 2026 at 1:55 PM IST
मुंबई : देशभरात शिक्षकांवर शिक्षणेतर कामांचा वाढता बोजा पुन्हा एकदा तीव्र होत चालला आहे. निवडणूक ड्युटी, डिजिटल जनगणना आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर राबवून घेत असल्यानं त्यांच्या सुट्ट्यांवर आणि अध्यापनावर परिणाम होत असल्याची नाराजी वाढलीय. शिक्षकांच्या मते, त्यांच्यावर केवळ अध्यापनच नव्हे तर असंख्य प्रशासकीय आणि सामाजिक कामांची जबाबदारी टाकली जाते. विद्यार्थ्यांची हजेरी, त्याची ऑनलाईन नोंद, अपार आयडी नोंदी, आधार तपासणी, शालेय पोषण आहाराच्या नोंदी, विविध उपक्रमांचं आयोजन आणि अहवाल सादर करणं अशी अनेक कामे शिक्षकांना करावी लागतात, यामुळं अध्यापनासाठी वेळ कमी मिळतो. याशिवाय ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका तसंच मतदार याद्या तयार करण्यासाठी बीएलओ (BLO) म्हणून काम ही जबाबदारीही शिक्षकांवर येते. शाळाबाह्य मुलांचं सर्वेक्षण, जनगणना, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे सर्वेक्षण, पशुसर्वेक्षण आणि शौचालय सर्वेक्षण अशा विविध सर्वेक्षणांमध्येही शिक्षकांचा सहभाग असतो.
शिक्षकांना पार पाडावी लागते अनेक जबाबदारी : शिक्षक संघटनांच्या मते, शालेय व्यवस्थापन समित्या, पालक समित्या, मातापालक समित्या, विद्यार्थी सुरक्षा समित्या, तंबाखू मुक्त शाळा समिती, विद्यार्थी परिवहन समिती यांसारख्या समित्यांचं गठन, सभा घेणं आणि इतिवृत्त ठेवणं ही कामंही शिक्षकांवरच टाकली जातात. तसंच ग्रामसभेत सचिव म्हणून भूमिका निभावणं, ग्रामसेवकाच्या अनुपस्थितीत काम करणं आणि इतर समित्यांमध्ये पदसिद्ध सदस्य म्हणून काम करणं ही जबाबदारीही शिक्षकांना पार पाडावी लागतं. शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत स्वयंपाकी निवड, करारनामं तयार करणं, बँक खातं, आधार, वैद्यकीय कागदपत्रं तयार करणं, रोजच्या उपस्थितीनुसार लाभार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन नोंद ठेवणे, साठा व्यवस्थापन आणि हिशोब ठेवणे यासारखी कामंही शिक्षक करतात. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांची उंची, वजन नोंदी, आरोग्य तपासणी, लसीकरण मोहीम, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम, तसंच विविध शिष्यवृत्ती योजना आणि परीक्षांचे नियोजनही शिक्षकांकडं असते.
बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेचे उपाध्यक्ष सचिन गवळी यांनी शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या कामांची यादीच मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "विद्यार्थ्यांची हजेरी, अपार आयडी नोंदी, पोषण आहार, विविध समित्या, सर्वेक्षणे, निवडणूक कामे, प्रशिक्षण, मेळावे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिष्यवृत्ती योजना, ऑनलाईन नोंदी, आर्थिक नोंदी आणि अनेक फाईल्सचे व्यवस्थापन अशी जवळपास शेकडो कामं शिक्षकांना करावी लागतात. एवढं सर्व करूनही शिक्षकांना कमी पगार मिळतो आणि घरभाडं भत्त्याबाबतही समाधानकारक व्यवस्था नाही. सरकारनं मुख्यालयीन क्वार्टरची सोय करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांनी राजकीय व्यवस्थेवरही प्रश्न उपस्थित करत पाच वर्षांत आमदार कोट्यवधींची संपत्ती कशी जमा करतात आणि त्यांना पेन्शनची गरज का भासते? असा सवालही केलाय."
"एवढ्या मोठ्या जबाबदाऱ्या पार पाडूनही त्यांच्यावर अविश्वास दाखवणारी यंत्रणा कार्यरत आहे. शिक्षण विभाग, केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील अधिकारी तसंच पालक आणि विविध समित्या शिक्षकांवर लक्ष ठेवतात," अशी माहिती एका शिक्षकानं नाव सांगण्याच्या अटीवर दिली.
"जनगणना आणि निवडणूक ही राष्ट्रीय स्तरावरील अत्यंत महत्त्वाची कामं आहेत. प्रशिक्षित, शिस्तबद्ध आणि विश्वासार्ह मनुष्यबळ म्हणून शिक्षकांची निवड केली जाते. त्यामुळं देशहितासाठी शिक्षकांनी सहकार्य करणं आवश्यक असल्याचं प्रशासनाचं मत आहे," - उपसंचालक राजेश कंकाळ
सरकार समतोल साधण्यात साधण्याचा प्रयत्न : "शिक्षकांचं मूळ काम अध्यापन असलं तरी राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कामांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र शिक्षकांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या हिताचं रक्षण करण्यासाठी सरकार योग्य तो समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकूणच शिक्षक, संघटना, प्रशासन आणि सरकार यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळं हा वाद अधिक तीव्र झाला आहे. शिक्षकांच्या सुट्ट्या आणि कामाच्या ताणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी जोर धरत आहे," असं शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितलं.
शिक्षकांवर असलेली प्रमुख कामं :
प्रशासकीय आणि शैक्षणिक कामं
- विद्यार्थ्यांची हजेरी आणि ऑनलाईन नोंदी.
- अपार आयडी आणि आधार तपासणी.
- शालेय पोषण आहाराच्या नोंदी आणि व्यवस्थापन.
- राष्ट्रीय सण, कार्यक्रमांचं आयोजन आणि अहवाल तयार करणं.
निवडणूक व जनगणना कामं
- ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका पार पाडणं.
- बीएलओ (BLO) म्हणून मतदार याद्या तयार करणं.
- जनगणना आणि विविध सर्वेक्षणे करणं.
- शाळाबाह्य मुलांचं सर्वेक्षण करून शाळेत दाखल करणं.
विविध सर्वेक्षणे
- दारिद्र्य रेषेखालील लोकांचे सर्वेक्षण.
- पशुसर्वेक्षण.
- शौचालय सर्वेक्षण.
- गावातील शैक्षणिक आणि सामाजिक सर्वेक्षण.
शालेय समित्या आणि सभा
- शालेय व्यवस्थापन समिती, पालक समिती, मातापालक समिती गठन आणि सभा.
- विद्यार्थी सुरक्षा, तंबाखू मुक्त शाळा, विद्यार्थी परिवहन समित्या तयार करणं.
- ग्रामसभेत सचिव म्हणून भूमिका.
- विविध समित्यांमध्ये पदसिद्ध सदस्य म्हणून काम.
शालेय योजना आणि योजना अंमलबजावणी
- शालेय पोषण आहार योजनेचं सर्व कामकाज.
- स्वयंपाकी निवड, कागदपत्रे, करारनामे तयार करणं.
- लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंद.
- साठा व्यवस्थापन आणि हिशोब ठेवणं.
आरोग्य आणि कल्याण योजना
- विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी.
- लसीकरण मोहीम राबवणं.
- लोहयुक्त गोळ्यांचं वाटप.
- दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष उपक्रम.
शिष्यवृत्ती आणि परीक्षा कामं
- विविध शिष्यवृत्ती परीक्षा तयारी आणि नोंदी.
- नवोदय परीक्षा, इतर शिष्यवृत्तींसाठी अर्ज प्रक्रिया.
- गुण नोंदी, निकाल तयार करणे व अहवाल सादर करणे.
आर्थिक आणि लेखापाल कामं
- विविध अनुदानांचे कॅशबुक व हिशोब.
- शाळेच्या खर्चाची नोंद व ऑडिट.
- पासबुक, बिल भरणे, आर्थिक नोंदी.
ऑनलाईन आणि तांत्रिक कामं
- विद्यार्थी पोर्टल, शाळा सिद्धी माहिती.
- गुण, उपस्थिती, शालेय माहिती ऑनलाईन नोंदवणं.
- विविध शासनाच्या लिंक आणि पोर्टल अपडेट करणं.
प्रशिक्षण आणि अतिरिक्त उपक्रम
- शिक्षक आणि मुख्याध्यापक प्रशिक्षण.
- क्रीडा, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मेळावं.
- कार्यशाळा, सभा आणि विविध शैक्षणिक उपक्रम.
दैनंदिन अध्यापन कामं
- वार्षिक आणि दैनिक नियोजन.
- तासिका घेणं, गृहपाठ तपासणं.
- परिक्षा, पेपर तपासणी आणि निकाल तयार करणं.
- प्रयोगशाळा, वाचनालय आणि शैक्षणिक साहित्य तयार करणं.
