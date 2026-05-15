नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या लोगोवरून वाद; वैष्णवपंथीय प्रतिकांना स्थान नसल्यानं नाराजी
सरकारनं नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी लाँच केलेला लोगो अत्यंत चुकीचा असून त्यामध्ये अनेक धार्मिक आणि तांत्रिक त्रुटी असल्याची टीका महंत अनिकेत शास्त्री महाराज यांनी केली आहे.
Published : May 15, 2026 at 7:53 PM IST
नाशिक : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या लोगोचं नुकतंच मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आलं. मात्र, या बोधचिन्हावरून आता धार्मिक वाद निर्माण झाला असून काही साधू-महंत आणि धार्मिक पंडितांनी त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
या लोगोमध्ये वैष्णव पंथाच्या प्रतीकांचा तसंच कुंभमेळ्याच्या पारंपरिक आणि प्रतीकात्मक चिन्हांचा समावेश करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुंभमेळ्याचं समग्र धार्मिक आणि आध्यात्मिक स्वरूप या बोधचिन्हातून स्पष्ट होत नसल्याची टीका करण्यात येत आहे.
धार्मिक जाणकारांच्या मते, कुंभमेळ्याचा लोगो हा केवळ एक डिझाईन नसून सनातन संस्कृतीतील श्रद्धा आणि परंपरेचं प्रतीक आहे. समुद्रमंथनाच्या कथेनुसार अमृताच्या थेंबांमधून कुंभमेळ्याची परंपरा सुरू झाली. त्यामुळे बोधचिन्हात अमृताचा थेंब किंवा दिव्य तेजाचा समावेश असता, तर त्याचा पौराणिक संदेश अधिक प्रभावीपणे अधोरेखित झाला असता, असं मत व्यक्त करण्यात आलं.
लोगो चुकीचा - अनिकेत शास्त्री जोशी : सरकारनं सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी लाँच केलेला लोगो अत्यंत चुकीचा असून त्यामध्ये अनेक धार्मिक आणि तांत्रिक त्रुटी असल्याची टीका महंत अनिकेत शास्त्री महाराज यांनी केली आहे. सनातन हिंदू धर्माचा ध्वज हा पिवळा नसून भगवा आहे. तसंच, बोधचिन्हातील कलशातून अमृताऐवजी त्रिशूल बाहेर पडताना दाखवण्यात आलं आहे. यासह अन्य अनेक चुका आणि शेकडो उणिवा या लोगोमध्ये असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सरकारनं या बोधचिन्हाबाबत पुनर्विचार करून धर्मशास्त्र अभ्यासक, पुराणातील संदर्भ आणि धार्मिक तत्त्वज्ञानाचा आधार घेत अधिक परिपूर्ण, सर्वसमावेशक आणि तांत्रिकदृष्ट्या समृद्ध लोगो तयार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. आखाडा परिषदेचे प्रवक्ते महंत भक्तीचरणदास महाराज यांनीही बोधचिन्हावर नाराजी व्यक्त केली. साधू-महंतांना विश्वासात न घेता थेट बोधचिन्हाचं अनावरण करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसंच, या बोधचिन्हात वैष्णव पंथीय प्रतीकांचा कुठेही समावेश नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
'नाशिक आणि त्रंबकेश्वरला समान महत्त्व द्यावे' : नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर या दोन्ही स्थानांचं धार्मिक महात्म्य वेगवेगळं असून बोधचिन्हात त्र्यंबकेश्वरला स्थान देताना नाशिकवर अन्याय झाल्याचं दिसून येत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. प्रभू श्रीरामांच्या धनुष्यबाणाच्या चिन्हाचाही यात समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे बोधचिन्हात नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर या दोन्ही ठिकाणांना समान महत्त्व देणं आवश्यक होतं, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
वैष्णव आखाड्यांकडूनही नाराजी व्यक्त : धर्मशास्त्र अभ्यासक तथा निर्वाणी आखाड्याचे महंत सुधीरदास महाराज यांनी बोधचिन्हात वैष्णव परंपरेचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रतीकांचा अभाव असल्याची टीका केली आहे.
'सुदर्शन चक्र दाखवावं' : या बोधचिन्हात गरुड, सुदर्शन चक्र तसंच अमृत मंथनाशी संबंधित प्रतीकांचा समावेश नसल्यानं त्यात बदल करावा, अन्यथा वैष्णव आखाड्यांनाही पुढील भूमिका ठरवावी लागेल, असा इशाराही महंत सुधीरदास महाराज यांनी दिला आहे.
कुंभमेळा प्राधिकरणाचं आयुक्त शेखर सिंह यांचे स्पष्टीकरण : कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी या वादावर प्रतिक्रिया देताना बोधचिन्हातून कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नसल्याचं स्पष्ट केलं. देशव्यापी डिझाईन स्पर्धेतून या बोधचिन्हाची निवड करण्यात आली असून, 70 आंतरराष्ट्रीय स्पर्धकांसह सुमारे तीन हजार प्रवेशिका प्राप्त झाल्या होत्या, अशी माहिती त्यांनी दिली.
या बोधचिन्हात त्र्यंबकेश्वर मंदिर, काळाराम मंदिराची कमान आणि गोदावरी नदी यांसारख्या प्रतीकांद्वारे कुंभमेळ्यातील पवित्र स्नान परंपरेचं महत्त्व अधोरेखित करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरचे महत्त्व दर्शवणाऱ्या प्रतिकृतींचाही वापर करण्यात आल्याचं त्यांनी नमूद केलं. मात्र, काही त्रुटी असल्यास साधू-महंतांसोबत चर्चा करून त्यावर विचार केला जाईल, असंही शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केलं.
