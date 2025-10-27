ETV Bharat / state

राणा दाम्पत्याने यशोमती ठाकूर यांच्या घरी पाठवला दिवाळीचा किराणा; “दिखावा थांबवा, शेतकऱ्यांना मदत करा!”, ठाकूर यांचा जोरदार प्रहार

राणा दाम्पत्याने यशोमती ठाकूर (Yashomati Thakur) यांच्या निवासस्थानी दिवाळीचा ‘किराणा’ पाठवल्यामुळं, राणा दाम्पत्य आणि ठाकूर यांच्यातील राजकीय संघर्ष चांगलाच उफाळून आला आहे.

Yashomati Thakur
यशोमती ठाकूर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 27, 2025 at 1:55 PM IST

1 Min Read
अमरावती : राणा दाम्पत्य (नवनीत राणा आणि रवी राणा) तसंच माजी मंत्री यशोमती ठाकूर (Yashomati Thakur) यांच्यातील राजकीय वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. दिवाळीच्या सणानिमित्त राणा दाम्पत्याने नेहमीप्रमाणे शहरातील विविध भागांमध्ये, विशेषतः झोपडपट्टी आणि गरीब वस्त्यांमध्ये, दिवाळीचा किराणा वाटप करण्याची मोहीम राबवली. मात्र, या मोहिमेअंतर्गत किराण्याची एक पिशवी ठाकूर यांच्या निवासस्थानी पोहोचली आणि त्यानंतर या प्रकरणाने राजकीय रंग घेतला आहे.

राजकारणात प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी दिखावे : यावर यशोमती ठाकूर यांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया देत राणा दाम्पत्यावर जोरदार हल्लाबोल केलाय. त्यांनी म्हटलं, “राजकारणात प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी काहीजण अशा प्रकारचे दिखावा करतात. पण सध्या शेतकरी संकटात आहेत, आत्महत्या वाढत आहेत, पिके कोरडी पडली आहेत आणि सामान्य माणूस जगण्यासाठी झगडतो आहे. अशावेळी आम्ही शेतकऱ्यांच्या दुःखात सहभागी होत काळी दिवाळी साजरी केली. तर काहींना अजूनही सणाच्या नावाखाली प्रसिद्धीचा सोहळा करायचा आहे.”

माहिती देताना यशोमती ठाकूर (ETV Bharat Reporter)

जर खरंच समाजासाठी काही करायचं असेल, तर किराणा पाठवून प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न करू नका. त्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावा, त्यांच्या घरात दिवा लावा, त्यांचं आयुष्य उजळवा. समाजाला फसवून केलेला दिखावा फार काळ टिकत नाही. - यशोमती ठाकूर, काँग्रेस नेत्या


नाटकबाजांना अमरावतीकर ओळखतात : यशोमती ठाकूर यांनी आणखी एक इशारा दिला, “जर पुन्हा असा राजकीय दिखावा करण्याचा प्रयत्न झाला, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. अशा नाटकबाजांना अमरावतीकर चांगलंच ओळखतात आणि वेळ आल्यावर जनता स्वतः उत्तर देईल.”



लोकांची दिशाभूल करणं थांबवा : ठाकूर यांनी राणा दांपत्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका करत सांगितलं, “जनतेच्या भावना दुखावून राजकारण करणाऱ्यांना अमरावतीत स्थान नाही. लोकांची दिशाभूल करणं थांबवा आणि खरंच सेवा करायची असेल तर ती कृतीतून दाखवा. आम्ही राजकारण सत्तेसाठी नाही, तर समाजासाठी करतो.”

अमरावतीतील राजकीय वातावरण तापलं : दरम्यान, या प्रकरणावर राणा दाम्पत्याने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, या घटनेमुळं अमरावतीतील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. दिवाळीच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर या 'किराणा प्रकरणाने' चर्चेला उधाण आलं आहे.

