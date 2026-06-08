CCTV नव्हे गावाच्या यशोगाथेचं प्रतीक ! गावात अगोदर व्हायची सतत भांडणं, मग सरपंचांनी लढवली शक्कल, आता 'अशी' नांदते शांती
बीडमधील खळवट लिमगाव इथं अगोदर रोज भांडणं, दारूड्यांचा उच्छाद चालायचा. मात्र सरपंचांनी गावात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्यानं मागील तीन महिन्यांपासून गावात भांडणं झाली नाहीत.
Published : June 8, 2026 at 5:44 PM IST
बीड : खळवट लिमगाव हे गाव एकेकाळी सततचे वाद, भांडणं, दारूच्या नशेत होणारा गोंधळ आणि पोलीस ठाण्याच्या फेऱ्यांसाठी ओळखलं जात होतं. मात्र आता या गावानं शांतता आणि विकासाचा नवा मार्ग स्वीकारला आहे. गावचे सरपंच गणेश अंबुरे यांच्या पुढाकारातून संपूर्ण गाव सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली आणण्यात आलं. या उपक्रमामुळे गावातील भांडणं आणि गैरप्रकारांवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसला आहे.
कोण कुठं काय करतोय सगळं दिसते सीसीटीव्हीत : गावातील एका जुन्या वाड्यासमोर मोबाईलमध्ये डोकावणारी मंडळी दिसते. मोबाईलमध्ये पाहताना ही मंडळी नक्कीच कोणता गेम खेळत असावे, असा आपला कयास असेल. मात्र ते सत्य नाही. गावात बसवलेल्या सीसीटीव्हीत कोण कुठं काय करतोय? नेमके गावात नवीन व्यक्ती कोण आलाय, याची खातरजमा करत आहेत. खळवट लिमगावात वाढत्या भांडणांमुळे आणि व्यसनाधीन तरुणांच्या उपद्रवामुळे गावातील वातावरण बिघडत होतं. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी सरपंच गणेश अंबुरे यांनी संपूर्ण गाव सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या निगराणीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गावातील प्रमुख चौक, रस्ते आणि सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले.
महिलांची रोजची भांडणं झाली बंद : या उपक्रमाचा सकारात्मक परिणाम अल्पावधीतच दिसून आला. सीसीटीव्हीमुळे प्रत्येक हालचालीवर नजर असल्याची जाणीव निर्माण झाल्यानं गावातील भांडणं, वाद आणि दारूच्या नशेत होणारा गोंधळ मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन महिन्यांपासून गावात एकही भांडण झाल्याची नोंद नसल्याची माहिती पोलीस विभागाकडून देण्यात आली आहे. एरवी कचरा टाकण्यावरून महिलांची अफाट भांडणं व्हायची, मात्र सीसीटीव्हीत आपण कैद होत असल्याची जाणीव होताच महिला आता कचरा कुंडीतच कचरा टाकतात. त्यामुळे महिलांचं विकोपाला गेलेलं भांडण पूर्णपणे कमी झालं आहे.
गावाच्या यशोगाथेचं प्रतीक : सीसीटीव्हीच्या प्रभावामुळे गावातील वातावरण अधिक शांत, सुरक्षित आणि सकारात्मक बनले आहे. सामाजिक सलोखा वाढला असून विकासकामांनाही गती मिळाली आहे. संपूर्ण गाव सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली आणणारे बीड जिल्ह्यातील पहिलं गाव म्हणून खळवट लिमगावची ओळख निर्माण झाली आहे. सरपंच गणेश अंबुरे यांच्या या अभिनव उपक्रमाची परिसरात चर्चा रंगली असून इतर गावांसाठीही हा एक प्रेरणादायी आदर्श ठरत आहे. दरम्यान पाहायला गेलं तर एकेकाळी वाद आणि गोंधळासाठी चर्चेत असलेलं खळवट लिमगाव आज शांतता, शिस्त आणि विकासासाठी नवी ओळख निर्माण करत आहे. "सीसीटीव्हीच्या नजरेत गाव, शांततेच्या वाटेवर खळवट लिमगाव" ही ओळ आता गावाच्या यशोगाथेचं प्रतीक बनली आहे.
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