इंदिरा गांधी आणि सरदार पटेल यांचे योगदान देशाच्या अखंडतेसाठी सदैव प्रेरणादायी - बाळासाहेब थोरात
देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी इंदिरा गांधी आणि सरदार पटेल या दोन्ही महान नेत्यांनी घेतलेले निर्णय आणि केलेले कार्य आजही देशवासीयांसाठी प्रेरणादायी आहे
Published : October 31, 2026 at 3:26 PM IST
शिर्डी - देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक इतिहासात माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी आणि देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी या दोन्ही महान नेत्यांनी घेतलेले निर्णय आणि केलेले कार्य आजही देशवासीयांसाठी प्रेरणादायी आहे असं प्रतिपादन काँग्रेसच्या राष्ट्रीय वर्किंग कमिटीचे सदस्य तथा राज्याचे माजी महसूल बाळासाहेब थोरात यांनी केलं.
संगमनेर येथील सहकारमहर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावरील शक्तिस्थळ येथे अमृत उद्योग समूहाच्या वतीने इंदिरा गांधी यांच्या 42 व्या स्मृतिदिनानिमित्त आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात देशहिताचे अनेक महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय घेतले. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, गरिबी हटावचा नारा आणि बांगलादेशच्या निर्मितीमध्ये बजावलेली निर्णायक भूमिका, यामुळे भारताची जागतिक स्तरावर वेगळी ओळख निर्माण झाली. देशाची एकता आणि अखंडता अबाधित राहावी, यासाठी त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित केले. त्यांच्या कार्यातून सक्षम नेतृत्व देशप्रेम आणि राष्ट्रनिष्ठेचा आदर्श दिसून येतो.
सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कार्याचा गौरव करताना ते म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर देशासमोर अनेक संस्थानांचे विलीनीकरण करून एकसंध भारत निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान होते. तत्कालीन गृहमंत्री म्हणून सरदार पटेल यांनी आपल्या कणखर नेतृत्वातून हे कठीण काम यशस्वीपणे पूर्ण केले. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेचा भक्कम पाया घातला गेला. या महान नेत्यांच्या विचारांचा वारसा जपत देशाची एकता आणि अखंडता टिकवण्यासाठी प्रत्येकाने योगदान द्यावे असं आवाहन त्यांनी केलं. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी इंदिरा गांधी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमांना अभिवादन करून मानवंदना देण्यात आली.