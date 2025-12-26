ETV Bharat / state

मृत्यूनंतरही समाजासाठी योगदान! आनंदग्रामच्या संध्याताई बारगजेंच्या वडिलांचे देहदान

नंदग्रामच्या संचालिका संध्याताई बारगजेंचे वडील गणपतराव चाटेंचं नुकतंच वृद्धापकाळाने निधन झालंय. त्यांचा पार्थिव देह स्वामी रामानंद तीर्थ (स्वाराती) वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी दान करण्यात आला.

Contributing to society
मृत्यूनंतरही समाजासाठी योगदान
December 26, 2025

बीड- जिल्ह्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून एचआयव्ही बाधित मुलांच्या पुनर्वसनासाठी अहोरात्र कार्य करणाऱ्या बीड येथील 'आनंदग्राम' परिवाराने समाजासमोर एक नवा आदर्श ठेवलाय. आनंदग्रामच्या संचालिका संध्याताई बारगजे यांचे वडील गणपत यशवंतराव चाटे यांचे नुकतेच वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या इच्छेनुसार, त्यांचा पार्थिव देह स्वामी रामानंद तीर्थ (स्वाराती) वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी दान करण्यात आला. अंतिम इच्छेचा मान ठेवत त्यांच्या पार्थिव शरीराचे देहदान करण्यात आलंय.

देह वैद्यकीय संशोधनासाठी दान करण्याची इच्छा : गणपतराव चाटे यांचे काल पहाटे निधन झाले. त्यांनी जिवंतपणीच आपला देह वैद्यकीय संशोधनासाठी दान करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्या या सामाजिक भावनेचा आदर करीत त्यांचे जावई दत्ता बारगजे आणि मुलगी संध्याताई बारगजे यांनी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून पार्थिव महाविद्यालय प्रशासनाकडे सुपूर्द केलंय.

'देहदान सर्वश्रेष्ठ दान'च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमला : सायंकाळीच्या सुमारास आनंदग्राम येथून 'आनंदयात्रीं'च्या वतीने गणपतराव यांची अंत्ययात्रा काढण्यात आली. स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या कमानीपासून दत्ता बारगजे आणि संध्याताई बारगजे यांनी हातात पुष्पचक्र धरून "देहदान सर्वश्रेष्ठ दान" आणि "भारत जोडो" अशा घोषणा दिल्यात. या प्रेरणादायी वातावरणात पार्थिव शरीर अधिष्ठाता कार्यालयासमोर आणण्यात आले.

वैद्यकीय क्षेत्राप्रति कृतज्ञता : यावेळी बोलताना दत्ता बारगजे म्हणाले की, "गणपतराव गेल्या अनेक वर्षांपासून आनंदग्रामशी जोडलेले होते. आजारपणात त्यांच्यावर स्वाराती रुग्णालय आणि संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार झाले होते. वैद्यकीय क्षेत्रामुळे मिळालेल्या उपचारांप्रति कृतज्ञता म्हणून त्यांनी देहदानाचा संकल्प केला होता, जो आज पूर्ण झाला." या निमित्तानं मान्यवरांची उपस्थिती होती आणि त्यांनी गणपतरावांना श्रद्धांजली अर्पण केलीय.

सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांची उपस्थिती : याप्रसंगी स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. शंकर धपाटे, डॉ. प्रशांत देशपांडे, डॉ. मुकुंद मोगरीकर आणि डॉ. कावळे उपस्थित होते. तसेच नगरसेवक महादेव आदमाने (आ. नमिता मुंदडा यांच्या वतीने), अमृत महाजन (आनंदयात्री), हेमंत धानोरकर (अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती), संतोष मोहिते (रोटरी क्लब) यांनी गणपतरावांच्या स्मृतीस श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातील अनेक मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

