हिवाळी अधिवेशनावर संकट? थकबाकीसाठी कंत्राटदार आक्रमक; सरकार म्हणतंय 'पैसे दिले'

थकबाकीमुळं कंत्राटदारांनी कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिलाय. त्यामुळं हा प्रश्न सुटला नाही तर हिवाळी अधिवेशनावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

nagpur winter session
विधान भवन इमारत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 22, 2025 at 8:36 AM IST

मुंबई : नागपूरमध्ये येत्या 8 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर संकट घोंगवू लागलंय. मागील वर्षीच्या कामांचे सुमारे 150 कोटी रुपये थकीत असल्यानं नाराज झालेल्या कंत्राटदारांनी पुन्हा कामबंद आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिलाय. थकबाकीचा बहुतांश भाग गेल्याच वर्षी दिला असल्याचं सरकार सांगत आहे. त्यामुळं हा संघर्ष पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता आहे.

फक्त २० कोटी रुपये मिळाले : 'नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन'चे अध्यक्ष सुबोध सरोदे यांनी सांगितलं, "रविभवन, आमदार निवास, हैदराबाद हाऊस, देवगिरी आदी ठिकाणी सुरू असलेली कामं पूर्णपणे थांबवली जातील." “मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांनी थकबाकी लवकर मिळेल असे आश्वासन दिले होते. पण आता फक्त २० कोटी रुपये आले आहेत. हे पैसे वीज-पाण्याची बिले देण्यालाही कसेबसे पुरतील,” असे ते म्हणाले.

'ही' कामे थांबली : सध्या नागपूर सिव्हिल लाईन परिसरातील हैदराबाद हाऊसच्या बॅरेकचे छत पूर्णपणे उघडे आहे, रविभवनातील चार कॉटेजची नवीन छतं बांधली जात आहेत. मंत्र्यांच्या केबिनचे काम अपूर्ण आहे, तर वनविभाग चौक ते बोर्ड ऑफिस चौक रस्त्याचं कामही अर्धवट आहे. ही सर्व कामं १ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करायची आहेत. कामबंद झाल्यास अधिवेशनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सरकारचं म्हणणं काय? : दुसरीकडं सार्वजनिक बांधकाम विभागानं काढलेल्या लेखी निवेदनात म्हटलं आहे की, इमारत देखभाल, दुरुस्ती आणि नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीची कामं सुरळीत व्हावीत यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागपूर मंडळाकडं सुमारे 194 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आलाय. या पैकी 151 कोटी 19 लाख रुपयांचा निधी गेल्या वर्षीच देण्यात आलाय. तो इमारत देखभाल, दुरुस्तीसाठीचा आहे, तर नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन सुरळीत पार पडण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या पूर्वतयारीसाठी 20 कोटी आणि इमारत देखभाल, दुरुस्तीसाठी आणखी 22 कोटी 76 लाख असा या वर्षी एकूण 42 कोटी 76 लाख रुपयांचा निधी नागपूर विभागाला वितरित करण्यात आल्याचं या निवेदनात नमूद करण्यात आलंय.

कंत्राटदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे धाव : कंत्राटदारांनी मात्र सरकारचं म्हणणं खोडून काढलंय. सुबोध सरोदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “गेल्या वर्षीचा निधी हा नियमित देखभालीचा होता. अधिवेशनाच्या विशेष कामांचे पैसे आजही थकीत आहेत.” त्यामुळे हे प्रकरण आता मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचले आहे. कंत्राटदारांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन आंदोलनाबाबत इशारा दिलाय.

