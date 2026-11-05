कंत्राटदारांची दिवाळी होणार गोड! थकीत बिलं प्राधान्यानं देण्यासाठी निधी वितरित
कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके देण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे 9 हजार 700 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे.
Published : November 5, 2026 at 8:33 AM IST
मुंबई - सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके देण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे 9 हजार 700 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. उर्वरित देयकांसाठीही निधीची मागणी करण्यात आली असून, निधी उपलब्ध होताच देयके अदा केली जातील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी बुधवारी दिली.
कंत्राटदारांची देयके पूर्णपणे अदा - कंत्राटदारांच्या विविध अडचणी सोडविण्यासाठी मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ आणि राज्य अभियंता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. प्रलंबित देयके, बांधकाम साहित्याची दरवाढ, जीएसटी, निविदा प्रक्रिया, नोंदणी नूतनीकरण आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामांचे वाटप या विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मंत्री भोसले म्हणाले की, एक कोटी रुपयांच्या आतील लहान कामे करणाऱ्या सुमारे चार हजार 800 कंत्राटदारांची देयके पूर्णपणे अदा करण्यात आली आहेत. उर्वरित प्रलंबित देयकेही प्राधान्याने देण्यात येतील. इमारत दुरुस्तीच्या कामांची बिले देण्यासाठी वित्त विभागाकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
नोंदणीला मुदतवाढ देण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय - डांबराच्या दरवाढीबाबत आठवडाभरात निर्णय घेण्यात येईल. दरवाढीमुळे कामाचा खर्च वाढल्यास मंजूर निधीच्या मर्यादेत कामाची लांबी किंवा व्याप्ती कमी करण्याबाबत परिपत्रक काढण्यात येणार आहे. जीएसटी भरण्याच्या सुधारित पद्धतीमुळे कंत्राटदारांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी वित्त विभागासोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. तसेच निधीअभावी देयके रखडली असली, तरी पूर्ण झालेल्या कामांची नोंद कंत्राटदारांच्या नोंदणी नूतनीकरणासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. नोंदणीला मुदतवाढ देण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी राखीव कामांचे वाटप सर्व जिल्ह्यांत प्रभावीपणे करण्याच्या सूचनाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांच्याकडून देण्यात आल्या.
बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले, महासचिव राजेश देशमुख आणि संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
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