कंत्राटदारांची 86 हजार कोटींची थकबाकी; ‘आता रस्त्यावर उतरू’, महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचा इशारा
नवी मुंबईतील गजानन देवकाते यांनी काल मंगळवारी (25 ऑगस्ट) रात्री आत्महत्या केल्याची घटना समोर आल्यानंतर कंत्राटदार महासंघानं आक्रमक भूमिका घेत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
Published : August 26, 2026 at 8:40 PM IST
ठाणे : महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांची सुमारे 86 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य सरकारकडे असल्याचा दावा महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघानं केला आहे. कामं करूनही शासनाकडून वेळेत पैसे मिळत नसल्यानं कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले असून, काही कंत्राटदार आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलत असल्याचा आरोप महासंघानं केला आहे. नवी मुंबईतील गजानन देवकाते यांनी काल मंगळवारी (25 ऑगस्ट) रात्री आत्महत्या केल्याची घटना समोर आल्यानंतर कंत्राटदार महासंघानं आक्रमक भूमिका घेत रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे.
या प्रकरणी महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे मंगेश आवळे यांनी शासनाच्या थकीत देयकांवरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कंत्राटदारांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असून, शासनानं थकबाकी तातडीनं द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही कंत्राटदारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते राजन विचारे यांनी कंत्राटदारांची भेट घेऊन त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.
‘ही आत्महत्या नसून संस्थात्मक खून’ : कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांसाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरत, “ही आत्महत्या नसून संस्थात्मक खून आहे. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत,” अशी मागणी मनोज प्रधान आणि राजन विचारे यांनी केली. दरम्यान, राज्य शासनाकडून नवीन निविदा काढल्या जात असताना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कंत्राटदारांनीच निविदा भरून कामं घ्यावीत, असं आवाहन महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाने केलं आहे. शासनाकडून पुन्हा थकबाकी राहिल्यास कंत्राटदारांसमोर आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही महासंघाने दिला आहे.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा कंत्राटदार महासंघाला पाठिंबा : नवी मुंबईतील कंत्राटदार गजानन देवकाते यांनी थकबाकी न मिळाल्याने आत्महत्या केल्याच्या घटनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाचे मंगेश आवळे यांची भेट घेतली. यावेळी प्रधान यांनी कंत्राटदार महासंघाच्या आंदोलनाला पक्षाचा पाठिंबा जाहीर केला.
गजानन देवकाते यांच्या कुटुंबीयांना भविष्यात कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत लागल्यास पक्षाकडून मदत केली जाईल. तसेच कंत्राटदार महासंघाच्या माध्यमातून होणाऱ्या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष रस्त्यावर उतरेल, असंही मनोज प्रधान यांनी सांगितलं. यासंदर्भात त्यांनी महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघाला आंदोलनाला पाठिंबा देणारं पत्रही दिलं.
या पत्रात, प्रलंबित बिलांमुळे कर्जबाजारी आणि तणावात आलेले नवी मुंबईतील कंत्राटदार गजानन भाऊ देवकाते यांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. “देवकाते यांची आत्महत्या म्हणजे संस्थात्मक खून आहे,” असा आरोप करत, त्यांच्या आत्महत्येस जे कोणी जबाबदार असतील, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचाही आंदोलनाला पाठिंबा : कंत्राटदारांच्या या परिस्थितीला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नेते आणि माजी खासदार राजन विचारे यांनी केला. सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे कंत्राटदारांचे मृत्यू होत असून, याला सरकार आणि नियोजनाचा अभाव सर्वस्वी जबाबदार असल्याचं त्यांनी म्हटलं. राज्य सरकारने या प्रकरणाची योग्य दखल घेऊन वेळीच उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा शिवसेना (उबाठा) कंत्राटदारांच्या आंदोलनात सहभागी होऊन रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा राजन विचारे यांनी आंदोलनकर्त्या कंत्राटदारांची भेट घेताना दिला.
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